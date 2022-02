Bremen Portal HB-Suche.de

Erfolgreiches Stadtteilportal für Bremen Obervieland und Umgebung / Jüngster Stadtteil im Bremer Süden / Gewerbeverzeichnis und Verbrauchertipps / Tausende Fotos unter Bremen-Obervieland.de

Wer in Bremen Obervieland lebt, wohnt in einem der vier Ortsteile Habenhausen, Kattenturm, Kattenesch oder Arsten. Seit einigen Jahren betreibt Allianz Kredit-Experte Jens Schmidt im Bremer Süden eine Allianz Versicherungsagentur und kümmert sich im Schwerpunkt um Finanzierungen. Nebenbei ist er Betreiber des Stadtteilportals HB-Suche.de und informiert die Stadtteilbewohner über die Schönheiten rund um den Standort.

Das Portal bietet hunderte von Unterseiten und tausende von Fotos. Über den Krimpelsee und den Wadeackersee hat Schmidt ausführliche Fotodokumentationen erstellt. Schmidt hat vor Jahren war vor vielen Jahren beruflich als Fotograf unterwegs. Diese Leidenschaft merkt man dem Projekt an. Mit seinem Internetportal verweist er auch auf Videos anderer Obervielander Stadtteilbewohner, die diese öffentlich zur Verfügung stellen.

Die nächtliche Ruhe in den Ortsteilen zu Beginn der Corona-Pandemie und das damit verbundene Motto „Wir bleiben zu Hause“ nutzte Schmidt, um eindrucksvolle Nachtaufnahmen in den Stadtteilen zu fotografieren. Die Fotostory „Bremen-Arsten bei Nacht“ und „Bremen-Habenhausen bei Nacht“ gehören zu den bestbesuchten Unterseiten auf dem Portal.

Ein großer Raum ist öffentlichen Kunstgegenständen gewidmet. Die Erdbeerpflückerin mit Kindern in Bremen-Arsten, das bekannte Denkmal der Arster Marktfrauen mit Korb oder das einzigartige Mosaik im Sitzungssaal des Ortsamts Obervieland in Kattenturm hat Schmidt besucht und umfangreich fotografisch dokumentiert. Mehr als 50 Kunstobjekte mit mehreren hundert Fotos bietet das Portal. Verbunden sind die Einträge über so genannte „Tags“ wie z. B. „Kunst im öffentlichen Raum“.

Ergänzt wird das Internetangebot um Verbrauchertipps, insbesondere für ältere Menschen. Schmidt listet Arztpraxen und Apotheken auf, auch Stadtteilbegegnungsstätten sind dokumentiert. Dafür hat er viele Kilometer im Ort zurück gelegt und jedes Objekt einzeln fotografiert. Schmidt selbst hat beruflich seit einigen Jahren in seinem Kundenkreis auch mit älteren Menschen zu tun. Als Allianz Kredit-Experte bietet der gelernte Bankkaufmann mit seiner Bremer Hauptvertretung deutschlandweit das Allianz BestAger Darlehen an. Menschen über 60 erhalten ein Darlehen auf ihre Immobilie, das sie zu Lebzeiten nicht zurückzahlen müssen. Dafür ist Jens Schmidt kompetenter Ansprechpartner.

Ein umfangreiches Firmenverzeichnis über die Gewerbebetriebe und Läden in Obervieland rundet das Onlineangebot ab. Bremen-Obervieland.de schreibt sich übrigens ohne „h“, kommt also nicht vom Vieh. Das Vieland leitet seinen Namen ab von niederdeutsch Vie und das bedeutete flaches, sumpfiges Land. Erstmals wurde Vieland 1297 im Bremer Urkundenbuch erwähnt. Obervieland ist ein Teilbereich des Vielandes.

In den nächsten Jahren will Schmidt weitermachen und sein Portal ausbauen. Dann sollen auch aktuelle Nachrichten aus dem Stadtteil hinzukommen. Dafür sucht er noch freiwillige Unterstützer, die ihm zuarbeiten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bremen-Obervieland Stadtteilportal

Herr Jens Schmidt

Alfred-Faust-Str. 17 c

28277 Bremen

Deutschland

fon ..: 0421-83673100

web ..: http://www.hb-suche.de

email : info@bremen-obervieland.de

Pressekontakt:

Bremen-Obervieland Stadtteilportal

Herr Jens Schmidt

Alfred-Faust-Str. 17 c

28277 Bremen

fon ..: 0421-83673100

web ..: http://www.hb-suche.de

email : info@bremen-obervieland.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Versorgungssicherheit trotz Pandemie: E.DIS stellt Betrieb der Stromnetze und Gasnetze sicher