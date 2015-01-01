  • Brixton Metals erbohrt 15 Meter mit 2,26 g/t Gold im Zielgebiet Trapper!

    Brixton Metals erkundet das riesige Rohstoffprojekt Thorn in Kanada. Vom Goldziel Trapper gab es jetzt gute Neuigkeiten.

    BildBrixton Metals (TSXV BBB / WKN A114WV) legt neue Ergebnisse vom Goldziel Trapper vor, das Teil des riesigen Thorn-Projekts ist und meldet hohe Goldgehalte über einen mächtigen Abschnitt von 15 Metern. Damit konnte das Unternehmen nach Abschluss der diesjährigen Bohrsaison aus zwei weiteren Bohrlöchern signifikante Goldabschnitte gemeldet. Insgesamt wurden auf dem Trapper-Ziel 6.272 Bohrmeter in 30 Löchern niedergebracht, wobei die Analyseergebnisse für 18 Löcher noch ausstehen. Und in mehreren dieser Bohrungen wurde sichtbares Gold festgestellt!

    Ziel der Bohrungen THN25-337 und THN25-339 war es, den süd-südwestlichen Rand der bekannten Mineralisierung zu erweitern und gleichzeitig Lücken zu schließen. Beide Löcher wurden vom gleichen Bohrplatz aus angesetzt, rund 36 Meter süd-südwestlich des Bohrkragens von THN22-239. Die Resultate zeigen jetzt eine Ausdehnung der Goldvererzung in diese Richtung, wobei die Zone weiterhin offenbleibt.

    Jetzt mehr erfahren:

    Brixton Metals erbohrt 15 Meter mit 2,26 g/t Gold im Zielgebiet Trapper!

    Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

    Risikohinweis & Disclaimer

    I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss
    Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

    II. Risikoaufklärung
    Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

    III. Interessenkonflikte
    Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    GOLDINVEST Consulting GmbH
    Herr Björn Junker
    Rothenbaumchaussee 185
    20149 Hamburg
    Deutschland

    fon ..: +49 (0)40 – 44 195195
    web ..: http://www.goldinvest.de
    email : redaktion@goldinvest.de

    Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

    Pressekontakt:

    GOLDINVEST Consulting GmbH
    Herr Björn Junker
    Rothenbaumchaussee 185
    20149 Hamburg

    fon ..: +49 (0)40 – 44 195195
    web ..: http://www.goldinvest.de
    email : redaktion@goldinvest.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Nächster Volltreffer: Brixton Metals erbohrt 64 Meter mit fast 6 g/t Gold!
      Das Goldziel Trapper wird immer mehr zum Gamechanger für Brixton Metals...

    2. Trapper liefert wieder: Brixton Metals meldet bis zu 18,50 g/t Gold!
      Die Erkundung des Goldziels Trapper verläuft für die kanadische Brixton Metals sehr erfreulich. Bislang stieß fast jedes Bohrloch auf Goldmineralisierung....

    3. Brixton Metals erbohrt mehr als 300 Meter teils hochgradiger Goldvererzung!
      Das Goldziel Trapper erweist sich als äußerst ergiebig und liefert Brixton einmal mehr Hunderte Meter mit signifikanter Goldvererzung....

    4. Brixton Metals erbohrt 234 Meter mit 0,57% Kupferäquivalent
      Einmal mehr findet Brixton Metals auf dem Camp Creek-Ziel breite Abschnitte von Kupfervererzung....

    5. Brixton Metals: Durchgängige Goldvererzung über 262 Meter Länge erbohrt!
      Das Goldziel Trapper, das innerhalb des riesigen Thorn-Projekts von Brixton Metals liegt, liefert erneut. Aber der Oberfläche lassen sich lange Abschnitte von Goldvererzung nachweisen....

    6. Brixton Metals: Bohrergebnisse vom Goldziel Trapper kommen am Markt gut an
      Brixton Metlas hat das Potenzial auf mächtige Goldvererzung nahe der Oberfläche einmal mehr nachgewiesen....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.