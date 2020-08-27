Brixton Metals legt nach: Starke Goldtreffer vom Trapper-Ziel – bis zu 57,2 g/t Gold!

Brixton Metals hat auf dem Goldziel Trapper jetzt wiederholt starke Bohrergebnisse erzielt. Und noch liegen nicht alle Resultate vor.

Brixton Metals (TSX-V: BBB; WKN A114WV) meldet frische Resultate aus der laufenden 2025er Bohrkampagne auf dem Goldziel Trapper und hält damit das Momentum hoch. Insgesamt wurden bislang 6.272 Meter in 30 Bohrlöchern abgeteuft; für 13 Löcher stehen die dabei Laborergebnisse noch aus. Unter den jetzt gemeldeten Abschnitten stechen 22,15 Meter mit 4,44 g/t Gold inklusive 1,50 Meter mit 57,20 g/t Gold sowie 30,85 Meter mit 1,47 g/t Gold und 4,32 g/t Silber hervor. Die Zone bleibt in mehrere Richtungen offen, so das Unternehmen.

Im Fokus der jüngsten Meldung stehen die Löcher THN25-340, THN25-342, THN25-345 und THN25-346. THN25-345 traf ab 203,85 Meter 22,15 Meter mit 4,44 g/t Gold, darin 1,50 Meter mit 57,20 g/t Gold ab 223,00 Meter. THN25-342 ergab ab 210,00 Meter 4,00 Meter mit 2,22 g/t Gold (inkl. 0,35 Meter mit 13,95 g/t Gold). THN25-340 lieferte bereits ab 61,65 Meter 30,85 Meter mit 1,47 g/t Gold und 4,32 g/t Ag, darunter 3,10 Meter mit 4,75 g/t Gold und 16,01 g/t Ag sowie 6,00 Meter mit 4,24 g/t Gold und 7,90 g/t Ag. THN25-346 verzeichnete keine signifikanten Abschnitte – wichtig für die geologische Abgrenzung bleibt es dennoch.

Brixton Metals legt nach: Starke Goldtreffer vom Trapper-Ziel – bis zu 57,2 g/t Gold!

