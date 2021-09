Brookside: Bohrloch Rangers – Bohranlage gesichert

Perth, Westaustralien – 8. September 2021 – Brookside Energy Limited (ASX: BRK) (FWB: 8FE) (Brookside oder das Unternehmen) freut sich, den Aktionären und Investoren den aktuellen Stand der Aktivitäten zur Vorbereitung der Bohrung des zweiten Bohrlochs von Brookside im Zielbereich SWISH (Zielbereich SWISH) im weltberühmten Anadarko-Becken, des wichtigen Bohrlochs 36-25 SXH 1 (Bohrloch Rangers) (Abbildungen 2 und 3), zu melden.

Brookside freut sich, bekannt zu geben, dass die vom Unternehmen beherrschte Tochtergesellschaft Black Mesa Energy, LLC (Black Mesa) mit der im kalifornischen Bakersfield ansässigen Firma Kenai Drilling (Kenai) ein Bohrangebot und einen Bohrvertrag (Daywork Drilling Contract) gemäß den Vorgaben des Industrieverbands International Association of Drilling Contractors (IADC) ausgefertigt hat. Kenai, ein großes Bohrunternehmen aus den Vereinigten Staaten, betreibt eine Flotte mit modernen Bohranlagen und konzentriert sich über seine Niederlassung in Oklahoma City insbesondere auf den zentralen Teil des Kontinents. Der Vertrag sieht die Lieferung und den Betrieb der Kenai-Bohranlage 18 für die Bohrung des zweiten Bohrlochs des Unternehmens unter der Aufsicht des Teams von Black Mesa vor; dabei handelt es sich um das erste Bohrloch des Unternehmens in der Rangers DSU, das Bohrloch Rangers.

Das Unternehmen ergriff die sich bietende Gelegenheit, sich die Kenai-Bohranlage 18 zu sichern, ein Bohrgerät einer neueren Generation als jenes, das für die Bohrung des Bohrlochs Jewell eingesetzt wurde. Die Kenai-Bohranlage 18 wurde im Gebiet Southern Scoop intensiv eingesetzt, um horizontale Bohrlöcher für einige der weitgehend privatwirtschaftlichen Betreiber zu bohren, die in dem Gebiet tätig sind. Mit der Kenai-Bohranlage 18 wird momentan im SWISH-Gebiet gebohrt; das Unternehmen arbeitet derzeit mit Kenai daran, den Bohrschlitz an der Verfügbarkeit entsprechender Bohrservices und -materialien auszurichten, die das Unternehmen gegenwärtig in Erwartung der bevorstehenden Anbohrung des Bohrlochs beauftragt.

Die Kenai-Bohranlage 18 ist eine moderne Bohranlage der neueren Generation mit einem Kraftdrehkopf-Bohrsystem des Modells Canrig 1250 AC-681 / 500 Tonnen, einem Hebewerk von American Block und angetrieben von einem Bohrmotor des Modells Joliet 1.500 HP AC. Die Bohranlage verfügt über einen Bohrbereich von 23.000 Fuß [ca. 7.010 Meter] und wird von Dieselmotoren des Typs 4-MTU, 12V-4000 (jeweils 1.482 HP) mit 4-Hyundai-Generatoren mit 1.100 KW angetrieben. Die Kenai-Bohranlage 18 erfüllt und übersteigt die Spezifikationen, die für die termin- und budgetgerechte Ausführung des Bohrlochs Rangers erforderlich sind, und entspricht sämtlichen Anforderungen in Bezug auf Arbeitssicherheit und Umweltschutz.

Abbildung 1. Moderne Bohranlage von Kenai Drilling mit Kraftdrehkopf

(Foto mit freundlicher Genehmigung von Kenai Drilling)

Zu diesen Informationen nahm David Prentice, der Managing Director von Brookside, wie folgt Stellung:

Wir sind hocherfreut, dass wir die Chance haben, mit dem Team von Kenai Drilling zusammenzuarbeiten, um unseren dynamischen Betrieb im Zielbereich SWISH beizubehalten. Durch seine jahrzehntelange Erfahrung und seine Flotte moderner Bohranlagen ist Kenai ein ausgezeichneter Kooperationspartner für Brookside bei der Bohrung unseres zweiten Bohrlochs im Rahmen unserer Bohrkampagne im Zielbereich SWISH.

Kenai legt seinen Fokus insbesondere auf den zentralen Teil des Kontinents und verfügt über beträchtliche Bohrerfahrung im Anadarko-Becken, sodass Brookside von der lokalen Erfahrung, dem Personal und der Ausrüstung von Kenai profitieren kann.

Mit der Sicherung der Bohranlage und dem planmäßigen Fortschritt der Arbeiten an der Bohrplatte ist das Team von Black Mesa momentan intensiv dabei, Verträge mit anderen wichtigen Dienstleistern unter Dach und Fach zu bringen. Wir werden diesbezüglich demnächst weitere aktuelle Nachrichten melden.

Abbildung 2. Lageplan mit den drei betriebenen DSU von Brookside im Zielbereich SWISH und dem Standort des Bohrlochs Rangers

Hintergrund

Brookside baut seine erstklassige Position im Zielbereich SWISH AOI, der sich im begehrten Sycamore-Woodford Trenaad im südlich gelegenen SCOOP Play des weltberühmten Anadarko-Beckens befindet, weiter aus. Brookside hat in seinen drei Erschließungszonen / DSUs (Jewell, Flames, Rangers), die das Unternehmen im Zielbereich SWISH AOI kontrolliert, ein potenziell 5 Jahre dauerndes Erschließungsbohrprogramm mit mehr als 20 Bohrlöchern eingeleitet, um eine nach konservativer Schätzung prospektive Resource In der ASX-Mitteilung des Unternehmens vom 17. November 2020 finden Sie nähere Informationen zu den prospektiven Ressourcen. Seit dieser Pressemitteilung hat es bei den prospektiven Ressourcen keine wesentliche Änderung gegeben.

von 11.606.000 Barrel Öl netto (beste Schätzung, risikofrei) zu erschließen.

Vorsorglicher Hinweis zu nicht nachgewiesenen Ressourcen

Die geschätzten Erdölmengen, die durch die Durchführung zukünftiger Erschließungsprojekte potenziell gefördert werden können, beziehen sich auf unentdeckte Vorkommen. Diese Schätzungen sind sowohl mit einem Entdeckungsrisiko als auch mit einem Erschließungsrisiko verbunden. Für die Ermittlung des Vorhandenseins einer signifikanten Menge potenziell beweglicher Kohlenwasserstoffe ist eine weitere Beurteilung und Evaluierung erforderlich.

Die ersten Bohrlöcher im Zielbereich SWISH AOI sind auf eine der beiden vorrangigen Förderformationen des Zielbereichs SWISH AOI gerichtet, nämlich auf die Formation Sycamore.Die Formation Sycamore sorgt in den nahe gelegenen Nachbohrlöchern weiterhin für eine hervorragende nachhaltige Produktivität. Bis heute wurden in dem von Continental Resources, Inc. (Continental) (NYSE: CLR) betriebenen Bohrloch Flash 1-8-5MXH in ca. 19 Monaten ~580.000 Barrel Öläquivalent (BOE) produziert.

Mit künftigen Bohrlöchern wird auch die Formation Woodford anvisiert, die ebenso wie die Formation Sycamore in den nahe gelegenen Nachbohrlöchern weiter für eine ausgezeichnete nachhaltige Produktivität sorgt. Bis heute wurden in einem weiteren von Continental betriebenen Bohrloch, dem Bohrloch Courbet 1-27-22XHW, in ca. 14 Monaten ~430,000 BOE produziert.

Abbildung 3. Karte mit Übersicht über die Aktivitäten im Zielbereich SWISH und dem Standort der DSU von Brookside

– ENDE –

Autorisierung:

Diese Mitteilung wurde vom Board of Directors von Brookside Energy Limited zur Veröffentlichung genehmigt.

Zukunftsgerichtete Aussagen und andere Haftungsausschlüsse

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind lediglich Prognosen und unterliegen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, die außerhalb der Kontrolle von Brookside Energy Limited (Brookside Energy oder das Unternehmen) liegen. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen gehören Rohstoffpreise, Währungsschwankungen, wirtschaftliche und finanzielle Marktbedingungen in verschiedenen Ländern und Regionen, Umweltrisiken und gesetzliche, steuerliche oder regulatorische Entwicklungen, politische Risiken, Projektverzögerungen oder -entwicklungen, Genehmigungen und Kostenschätzungen. Die tatsächlichen Werte, Ergebnisse oder Ereignisse können erheblich von denen abweichen, die in dieser Mitteilung ausgedrückt oder impliziert werden. In Anbetracht dieser Ungewissheiten wird der Leser darauf hingewiesen, dass er sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollte. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung. Vorbehaltlich weiter bestehender Pflichten nach geltendem Recht und den ASX-Kotierungsrichtlinien übernimmt Brookside Energy keine Verpflichtung, Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung zu aktualisieren oder zu überarbeiten oder Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen zu berücksichtigen, auf denen eine solche zukunftsgerichtete Aussage beruht.

Diese Mitteilung stellt keine Anlageberatung dar. Weder diese Mitteilung noch die darin enthaltenen Informationen stellen ein Angebot, eine Einladung, eine Aufforderung oder eine Empfehlung in Bezug auf den Kauf oder Verkauf von Aktien in irgendeinem Rechtsgebiet dar. Aktionäre sollten sich nicht auf diese Mitteilung verlassen. Diese Mitteilung berücksichtigt nicht die besonderen Anlageziele, finanziellen Mittel oder sonstigen relevanten Umstände einer Einzelperson, und die Meinungen und Empfehlungen in dieser Mitteilung sind nicht als Empfehlungen bestimmter Anlagen für bestimmte Personen gedacht. Alle Wertpapiertransaktionen sind mit Risiken verbunden, zu denen (unter anderem) das Risiko nachteiliger oder unvorhergesehener Markt-, Finanz- oder politischer Entwicklungen gehört.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit bzw. darauf, alle Informationen zu enthalten, die ihre Empfänger benötigen, um sich ein fundiertes Urteil über Brookside Energy zu bilden. Sie sollten ihre eigenen Nachforschungen anstellen und ihre eigene Analyse durchführen, um sich von der Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, Aussagen und Meinungen zu überzeugen.

Soweit gesetzlich zulässig, gibt das Unternehmen keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, Aussagen, Meinungen, Schätzungen, Prognosen oder sonstigen Darstellungen. Es wird keine Verantwortung für Fehler oder Versäumnisse in dieser Mitteilung übernommen, die auf Fahrlässigkeit oder andere Gründe zurückzuführen sind.

ÜBER BROOKSIDE ENERGY LIMITED

Brookside Energy ist eine australische Aktiengesellschaft mit Sitz in Perth, die an der Frankfurter Börse gelistet ist und Aktionärswert durch die Erschließung von Öl- und Gasvorkommen in den USA, insbesondere im Anadarko-Becken in Oklahoma, generiert. Das Anadarko-Becken ist eine Tier-1-Öl- und Gaserschließungsprovinz mit erheblichen Öl- und Gasvorkommen und hervorragender Transportinfrastruktur, einem wettbewerbsfähigen und sehr erfahrenen Öl- und Gasservicesektor und einem günstigen regulatorischen Umfeld. Brookside verfolgt einen Immobilienentwicklungs-Ansatz, um aussichtsreiche Ländereien im Anadarko-Becken zu erwerben und für Wertschöpfung durch Konsolidierung von Pachtverträgen und Nachweis von Öl- und Gasreserven zu sorgen. Das Unternehmen hat dann die Option, die neubewerteten Ländereien zu verkaufen oder eine Produktionsbeteiligung zu behalten. Das Unternehmen ist jetzt dazu aufgestellt, seine Aktivitäten und seine Asset-Basis durch seine Beteiligung im Interessensgebiet SWISH erheblich zu steigern.

Web brookside-energy.com.au

ÜBER BLACK MESA ENERGY, LLC

Black Mesa Energy, eine von Brookside Energy kontrollierte Tochtergesellschaft, ist ein in Tulsa ansässiges Öl- und Gasexplorations- und Produktionsunternehmen, das sich auf die profitable Erschließung von Erdöl-Liegenschaften in der Ölprovinz der Mitte der kontinentalen USA konzentriert. Unser straffes und hochspezialisiertes Technik- und Betriebs-Team ist bestrebt attraktive Renditen für unsere Investoren und Aktionäre zu erzielen, indem es qualitativ hochwertige Öl- und Gasvorkommen entwickelt und bohrt. Die Gründer von Black Mesa haben mehr als 30 Jahre lang in Unternehmen gearbeitet, die sie zuvor gegründet hatten, darunter Medallion Petroleum, InterCoast Energy und Brighton Energy. Im Laufe seiner Karriere hat das Black Mesa-Team Hunderte von horizontalen Bohrungen und Tausende von vertikalen Bohrungen in zahlreichen Öl- und Gasbecken in der Mitte des Kontinents abgeteuft. Zusätzlich zum finanziellen Rückhalt durch die Aktionäre von Black Mesa arbeitet Black Mesa bei größeren Projekten mit externen Investoren zusammen, indem es eine direkte Beteiligung an der Konzession anbietet.

Web: www.blkmesa.com

GLOSSAR

APO WI After pay out working interest /Nach

Auszahlung der

Betriebsbeteiligung

AFIT After Federal Income Tax / Nach Abzug der

staatlichen

Einkommensteuer

AOI Area of Interest / Interessengebiet

BBL Barrel

BFIT Before Federal Income Tax / Vor Abzug der

staatlichen

Einkommensteuer

BOE Barrels of Oil Equivalent / Öläquivalent

COPAS Council of Petroleum Accountants

Societies / Rat der

Erdöl-Wirtschaftsprüfer

DevelopmenDevelopment Unit (Entwicklungseinheit)

t Unit oder Drilling

or DSU/ Spacing Unit (Einheit Bohrabstand)

Entwicklu beschreibt das geografische Gebiet, in

ngseinheit dem ein erstes Öl- und/oder Gas-Bohrloch

oder ausgeführt wurde und in dem aus der

Einheit geologischen Formation in bestimmten,

Bohrabsta aufgelisteten Abständen produziert

nd wurde. Die

Spacing Unit vergemeinschaftet alle

Inhaber von Beteiligungen zum Zwecke der

Teilung von Öl- und/oder Gasproduktion

aus den Bohrlöchern in der Einheit. Eine

Spacing Order (Abstandsordnung) legt die

Größe der Einheit fest, benennt die in

der Einheit enthaltenen Formationen;

unterteilt die Besitzverhältnisse in der

Einheit in Bezug auf die Formationen in

Royalty-Beteiligung und

Betriebsbeteiligung. Nur ein Bohrloch

kann in einer gemeinsamen Förderquelle

gebohrt und abgeschlossen werden.

Zusätzliche Bohrlöcher können in einer

Development Unit gebohrt werden, aber

nur nachdem eine Verordnung zur erhöhten

Dichte von der Oklahoma Corporation

Commission erlassen wurde.

Force Die Oklahoma Corporation Commission ist

Pooled/ berechtigt, Abstände von Bohrlöchern und

Bohreinheiten in einer gemeinsamen

Gebündelte Förderquelle von Kohlenwasserstoffen

Pooling oder einer anderen gemeinsamen

Förderquelle festzulegen. Sobald die

Einheit festgelegt ist, kann die

Kommission die Interessen aller

Eigentümer, die Anteile an dieser

Einheit besitzen und die sich nicht

freiwillig an der Entwicklung dieser

Einheit beteiligt haben, zwangsweise

zusammenführen.

MBOE 1,000 barrels of oil equivalent / 1.000

Barrel

Öläquivalent

Mcf 1,000 cubic feet / 1.000 Kubikfuß

MMBOE 1,000,000 barrels of oil equivalent / 1 Mi

llion

Barrel Öläquivalent

NPV10 Net present value of future net revenue/

Barwert der zukünftigen Nettoeinnahmen

unter Verwendung eines Diskontsatzes von

10 %

NRI Net Revenue Interest / Nettozinsertrag

PDP Proved Developed Producing Reserves /

Nachgewiesene erschlossene produzierende

Reserven

Pooling Die Pooling-Vereinbarungen ermöglichen

Agreement die Entwicklung von Öl- und

s Gas-Bohrlöchern und Bohreinheiten. Diese

/Pooling- bindenden Pooling-Vereinbarungen werden

Vereinbaru zwischen dem Unternehmen und den

ngen Betreibern abgeschlossen

ProspectivVoraussichtliche Ressourcen sind die

e Mengen an Erdöl, die zu einem bestimmten

Resource/ Termin als potenziell aus unentdeckten

Voraus-sic Anlagerungen rückgewinnbar geschätzt

htliche werden

Ressource

PUD Proved Undeveloped Reserves /

Nachgewiesene unerschlossene

Reserven

Reserve Diese Reservenkategorien werden nach den

Categorie Messwerten 1P, 2P und 3P summiert, die

s/ alle

ReservenkaReservenarten beinhalten:

tegorien – 1P-Reserven = nachgewiesene Reserven

(nachgewiesene erschlossene Reserven +

nachgewiesene unerschlossene

Reserven).

– 2P-Reserven = 1P (nachgewiesene

Reserven) + wahrscheinliche Reserven,

daher nachgewiesen UND

wahrscheinlich.

– 3P-Reserven = die Summe aus 2P

(nachgewiesene Reserven +

wahrscheinliche Reserven) + mögliche

Reserven, alle 3Ps nachgewiesen UND

wahrscheinlich UND

möglich

STACK Sooner Trend Anadarko Basin Canadian and

Kingfisher Counties –

Öl- und Gas-Projekt im Anadarko Basin,

Oklahoma

SCOOP South Central Oklahoma Oil Province – Öl-

und

Gas-

Projekt im Anadarko Basin, Oklahoma

SWISH AOI Beschreibung des Interessengebiets Brooksi

de

im Projekt SCOOP

Working Beteiligung an einem Pachtobjekt, die den

Interest/ Inhaber zur Exploration, Bohrung und Öl-

und Gasproduktion in einem Teil der

Betriebsbe Liegenschaft berechtigt. Inhaber von

teiligung Betriebsbeteiligungen sind verpflichtet,

entsprechend anteilige Kosten in Bezug

auf Pacht, Bohrarbeiten, Produktion und

Betrieb eines Bohrlochs oder einer

Einheit zu zahlen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

