Brosig Bestattungen wirbt mit Parkscheibe der besonderen Art – Bestatter Stuttgart sagt: „Ihre Zeit läuft ab“

Von einem Bestatter in Stuttgart erwartet man den Hinweis „Ihre Zeit läuft ab“ auf einer Parkscheibe nicht unbedingt. Brosig Bestattungen zeigt damit auf humorvolle Art die Vergänglichkeit des Lebens.

Marketing: Auch für Bestattungsunternehmen notwendig

Jedes Unternehmen muss Werbung machen, um sich am Markt zu positionieren. Auch für ein Bestattungsunternehmen in Stuttgart sind Marketing-Strategien wichtig, und Brosig Bestattungen geht hier einen etwas anderen Weg. Schon 2017 hatte das Bestatter-Ehepaar eine besondere Idee und ließ Feuerzeuge mit der Aufschrift „Danke, dass Sie rauchen“ herstellen. Was manche vielleicht als etwas makaber betrachteten, fand bei vielen Personen großen Anklang und wurde durchaus positiv aufgenommen. Jetzt hatte Brosig Bestattungen eine neue Idee – diesmal mit Parkscheiben.

Die besagten Parkscheiben sehen eigentlich ganz normal aus, und man kann mit ihnen wie üblich die Parkzeit einstellen. Erst beim Blick auf die Rückseite wird die Besonderheit ersichtlich – nämlich ein Aufkleber mit Schriftzug und Logo von Brosig Bestattungen und darunter der durchaus zu einer Parkscheibe passende Aufdruck: „Ihre Zeit läuft ab.“ Er macht die Parkscheibe zu etwas Besonderem, denn jeder und jede wird vermutlich die Tiefgründigkeit hinter der humorvollen Botschaft verstehen.

Werbegeschenk mit Spendenwunsch

Brosig Bestattungen wird die Parkscheiben – wie damals auch die Feuerzeuge – nicht im Bestattungsunternehmen in Stuttgart zum Mitnehmen bereithalten. Man kann sie wieder per E-Mail oder Facebook bestellen oder das Ehepaar Brosig direkt ansprechen. Geld kosten die Parkscheiben nicht, denn sie sind als Werbegeschenke gedacht. Brosig Bestattungen freut sich allerdings über eine Spende, die dann einer Hilfsorganisation zugeführt wird. Sämtliche Spenden für die Feuerzeuge gingen damals beispielsweise an das Kinderhospiz Stuttgart.

Brosig Bestattungen: Umfassende Beratung und Betreuung im Sterbefall

Brosig Bestattungen, das Bestattungsunternehmen in Stuttgart, sieht sich gleichermaßen als Dienstleister für Verstorbene und Hinterbliebene. Deshalb ist das Team des Bestattungsunternehmens 24 Stunden täglich – auch an Wochenenden und Feiertagen – für Angehörige von Verstorbenen erreichbar. Neben den klassischen Aufgaben wie Abholung, Einbettung und Aufbahrung der verstorbenen Person verfügt das Unternehmen auch über ein großes Sortiment an Särgen, Urnen und Sarggarnituren. Alle zur Verfügung stehenden Produkte stammen, soweit möglich, aus regionaler Herstellung. Die verschiedenen Sargmodelle werden z. B. ausschließlich aus einheimischen Hölzern gefertigt. Zudem unterstützt Brosig Bestattungen auf Wunsch bei der Auswahl von Blumenschmuck, Trauermusik, Trauerredner oder Trauerdruckerzeugnissen. Simon Brosig ist selbst zertifizierter Trauerredner und kann diese Aufgabe auf Wunsch übernehmen. Auch bei Trauerschmuck kann das Team Brosig behilflich sein.

Ein wichtiges Thema, zu dem Brosig Bestattungen berät, ist die Bestattungsvorsorge, zu der auch die Finanzierung von Bestattungskosten und die Erstellung einer Vorsorgemappe gehören. Das Unternehmen bietet eine kostenlose und unverbindliche Beratung, auch zu sogenannten Bestattungsvorsorgeverträgen, an.

Auf der Website finden sich auf der Unterseite „Infothek & Ratgeber“ wichtige Informationen zu den Themen Friedhöfe, Trauerhilfe, Kindertränen, Todesfall Kind, Kondolenzhilfe, Hospizarbeit, Nachlassregelung und Vorsorge im Krankheitsfall. Der Bestatter in Stuttgart sieht damit auch die Wissensvermittlung als einen Schwerpunkt seiner Arbeit.

Brosig, der Bestatter in Stuttgart, macht nicht nur durch seine Feuerzeuge oder Parkscheiben mit humorvollen Schriftzügen als ungewöhnliche Werbemittel auf sich aufmerksam. Vor allem sind es seine hohe Kompetenz, sein Feingefühl für die sensible Situation im Sterbefall sowie seine umfassende Beratung, die das Unternehmen zu einem oft kontaktierten Bestattungsdienstleister machen.

Mehr Informationen zu den Dienstleistungen des Unternehmens und zum Team von Brosig Bestattungen findet man unter https://www.brosig-bestattungen.de/.

Brosig Bestattungen, ein Unternehmen für jede Art von Bestattung in Stuttgart und auf den Fildern, ist ein Familienbetrieb. Das Unternehmen wird geleitet vom Ehepaar Mirja und Simon Brosig. Sie und ihr Team übernehmen im Sterbefall sämtliche Aufgaben, die mit diesem Ereignis zusammenhängen. Ein Hauptanliegen des erfahrenen Bestatters und seiner hauptberuflich im Polizeidienst stehenden Ehefrau ist es, Berührungsängste abzubauen, den Angehörigen und ihren Bedürfnissen Raum zu geben und dem „Ernstfall“ Sterben in angemessener Weise zu begegnen.

