  • BTCS S.A. steigt im Ranking der Top 100 Public Bitcoin Treasury Companies auf Platz 88 auf

    Warschau, 24. März 2026. Die an der NewConnect notierte BTCS S.A. (ehemals Vakomtek S.A.) ist im globalen Ranking der Top 100 Public Bitcoin Treasury Companies, das von BitcoinTreasuries.net veröffentlicht wird, auf Platz 88 vorgerückt. Diese Auszeichnung ist das Ergebnis der konsequenten und dynamischen Umsetzung einer Entwicklungsstrategie, die auf dem Active-Treasury-Modell basiert. Derzeit hält das Unternehmen 199 Bitcoin (BTC) und plant weitere Maßnahmen, die auf eine Steigerung des Shareholder Value sowie den Aufbau der Position als größte DATCO-Gesellschaft Europas ausgerichtet sind.

    Der Aufstieg auf Platz 88 in diesem Ranking ist eine direkte Bestätigung der Wirksamkeit unserer Maßnahmen im Bereich des aktiven Managements sowie des Ausbaus unseres Bestands an digitalen Vermögenswerten. Zugleich ist dies ein wichtiger Schritt bei der Verwirklichung unserer Ambition, die größte DATCO-Gesellschaft Europas aufzubauen. Wir sehen im Markt eine Lücke, die wir gezielt schließen wollen, und möchten unsere Fähigkeiten auf internationaler Ebene präsentieren, fasst Marlena Lipiska, Vorstandsvorsitzende der BTCS S.A., zusammen.

    BitcoinTreasuries.net ist eine anerkannte internationale Datenquelle, die regelmäßig von institutionellen Investoren, Analysten und Finanzmedien zitiert wird. Das Ranking umfasst börsennotierte Unternehmen aus aller Welt, die den Besitz von Bitcoin in ihren Bilanzen ausweisen. Die Präsenz in dieser Übersicht bestätigt die konsequente Umsetzung der Active-Treasury-Strategie, in deren Rahmen Bitcoin ein aktiver Bestandteil des Kapitalmanagements ist. Dieser Ansatz setzt auf Diversifizierung der Vermögenswerte, langfristigen Werterhalt und eine flexible Reaktion auf sich verändernde Marktbedingungen.

    BTCS entwickelt seine Geschäftstätigkeit dynamisch weiter und strebt die Position des größten europäischen Unternehmens an, das einen Treasury-Bestand an digitalen Vermögenswerten verwaltet. In den vergangenen Monaten hat das Unternehmen erste Validator-Rewards erzielt und strategische Partnerschaften geschlossen, die wiederkehrende operative Erträge aus den gehaltenen Vermögenswerten ermöglichen – ohne dass diese verkauft werden müssen und bei gleichzeitiger Wahrung einer langfristigen Bitcoin-Exponierung. In den nächsten Phasen sind weitere Partnerschaften geplant, die den Aufbau eines produktiven, multi-asset Treasury unterstützen, das stabile und nachhaltige Gewinne erwirtschaften kann.

    Über das Unternehmen:

    BTCS S.A. ist ein polnisches Technologieunternehmen, das sich auf Lösungen auf Basis der Blockchain-Technologie und das Management digitaler Vermögenswerte spezialisiert. Das Unternehmen baut und betreibt institutionelle Blockchain-Infrastruktur – Validatoren, Liquiditätssysteme und tokenisierte Treasury-Strategien – in einem transparenten, regulierten Umfeld einer börsennotierten Gesellschaft.

    Das Ziel der BTCS S.A. ist es, Blockchain-Innovationen mit realem geschäftlichem Mehrwert zu verbinden – durch sichere, transparente und skalierbare Lösungen für Unternehmen und Institutionen.

    Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
    Andrzej Starosta
    Senior Account Executive
    a.starosta@innervalue.pl
    +48 530 720 410

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    BTCS S.A.
    Plac Powstanców Warszawy 2
    00-030 Warsaw
    Polen

    Pressekontakt:

    BTCS S.A.
    Plac Powstanców Warszawy 2
    00-030 Warsaw


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. BTCS S.A. startet an der Frankfurter Wertpapierbörse in den Handel und erweitert damit den Zugang zu seiner „Active Treasury“-Bitcoin-Strategie für europäische Anleger
      Führende Digital Asset Treasury Company (DATCO) stärkt seine Liquidität und internationale Präsenz mit neuer EUR-Handelslinie unter dem Börsensymbol 36C. WARSCHAU / FRANKFURT, 22. Januar 2026 / IRW-Press / BTCS S.A.,...

    2. Erfolgreiche Transformation des Geschäfts und dynamische Umsetzung einer neuen Treasury-Strategie – BTCS S.A. schloss das Jahr 2025 unter den TOP100 der größten Treasury-Unternehmen weltweit ab
      Pressemitteilung Warschau, 6. Februar 2026 Die am NewConnect notierte BTCS S.A. schloss das Jahr 2025 mit einer Bilanzsumme (zum 31. Dezember 2025) von 74,18 Mio. PLN ab, was einem mehr...

    3. Bitcoin Hot Stock steigt in Bitcoin Mining ein – 2.700 Bitcoin-Miner zur Produktion eigener Bitcoins. Weitere Riesendeals in wenigen Tagen. Massives Kaufsignal. Neuer 293% Bitcoin Hot Stock nach 1.843% mit Galaxy Digital (GLXY) und 3.650% mit Hive Blockchain (HIVE) – AC Research
      11.01.21 08:06 AC Research Vancouver (www.aktiencheck.de, Anzeige) www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/55018/11-01-21-AC.001.png Link zum Report: www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Bitcoin_Hot_Stock_steigt_Bitcoin_Mining_Riesendeals_voraus_3_650_Hive_Blockchain_HIVE-12422983 Executive Summary-11.01.2021 Bitcoin Hot Stock steigt in Bitcoin Mining ein – Riesendeals voraus Nach 1.843% mit Galaxy Digital...

    4. Universal Digital Inc. kündigt „Bitcoin Treasury Strategy“ in ganz Nordamerika und Asien an
      Unternehmen beginnt mit Aufstockung von Bitcoin-Reserven und unterzeichnet unverbindliche strategische Absichtserklärung mit der japanischen Firma GFA Co., Ltd. – Ziel ist der Aufbau von Bitcoin-Reserven im 25 Billionen USD schweren...

    5. ASMO KÜCHEN erreicht Platz 1 im Ranking „Bayerns beste Händler 2024“
      "Bayerns bester Händler" so wurde ASMO KÜCHEN durch den "Süddeutschen Verlag" ausgezeichnet....

    6. Blockmate gründet eigenen Bitcoin-Treasury-Geschäftszweig im Sinne seiner „Mine-and-Hold“-Strategie
      Toronto, 24. Juli 2025 / IRW-Press / Blockmate Ventures Inc. (TSX.V: MATE) (OTCQB: MATEF) (FWB: 8MH) (Blockmate oder das Unternehmen) freut sich, die Gründung eines eigenen Bitcoin-Treasury-Geschäftszweigs bekannt zu geben,...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.