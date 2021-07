Buch-Neuerscheinung: OUTPLACEMENTintern. 40 Jahre Outplacement-Beratung in Deutschland

40 Jahre Outplacement-Beratung in Deutschland. Die Autorin Dr. Cornelia Riechers ist seit Jahrzehnten dabei und vermittelt Hintergrund und Praxiswissen für Arbeitgeber sowie Arbeitnehmer.

Die geheime Welt der Outplacement-Beratung, beleuchtet von einer Insiderin

Outplacement-Beratung – was ist das überhaupt? Wer hat sie erfunden? Wie hat sie sich entwickelt, und wo steht sie jetzt? Wer kann sie nutzen, und was bringt sie? Verpackt in lesefreundlichen Häppchen geht es im ersten Teil des Buchs um die Marktentwicklung in Deutschland, um Berufsverbände, um die „Gründerväter“, um Outplacement in der Wissenschaft und um Fachbücher zum Thema. Die Zahlen, Daten, Fakten und Hintergründe aus 40 Jahren sind gewürzt mit exklusivem Insiderwissen aus Cornelia Riechers‘ Nähkästchen.

Der zweite Teil beleuchtet den praktischen Einsatz der Outplacement-Beratung. Auftraggeber und Jobsuchende erhalten Informationen und Tipps, auf was sie achten müssen und was sie selbst zum Erfolg einer Outplacement-Beratung beitragen können. Authentische Erfahrungsberichte von ehemaligen Klienten zeigen, wie Outplacement als Motor und Katalysator neue Wege erschließt.

Im Anhang des Buchs sind die aktuellen Qualitätsmaßstäbe des Bundesverbands Deutscher Unternehmensberater BDU für die Outplacement-Beratung abgedruckt sowie eine Liste vertrauenswürdiger Outplacement-Beratungsunternehmen.



Produktinformationen

Autorin: Cornelia Riechers

Coverzeichnung: Ritje Dieckmann

Verlag: Edition Winterwork

224 Seiten, Paperback, ISBN 978-3-96014-736-7

16,90 Euro (Deutschland)

1. Auflage Juni 2021

Im Buchhandel erhältlich.

Weitere Informationen, Inhaltsverzeichnis und Leseproben auf

www.karriere-mit-vision.de/outplacementintern

„OUTPLACEMENTintern“ in den Medien

„Drei Outplacement-Klienten aus Österreich berichten von ihren Erfahrungen“

24.06.2021 LHH|OTM Österreich (Auszug aus dem Buch)

„Exklusives Insiderwissen aus 40 Jahren Outplacement-Beratung in Deutschland.“

08.06.2021 Omegaconsulting (Buchbesprechung)

„Leser des Newsletters PERSONALintern kennen OUTPLACEMENTintern bereits als regelmäßige Kolumne. Die gibt es jetzt auch als Buch: überarbeitet, aktualisiert, ergänzt und zu einer kurzweiligen Geschichte der Outplacement-Beratung in Deutschland zusammengefasst.“

03.06.2021 PERSONALintern (Buchbesprechung)

„OUTPLACEMENTintern“ im Urteil der Leser

„Cornelia Riechers hat einen unterhaltsamen und fundierten Abriss der Entwicklungsgeschichte des Outplacement-Consulting vorgelegt. Eine Fleißarbeit, die ihre fundierte Sachkenntnis und exzellente Kontaktpflege dokumentiert. Mit Feingefühl und Witz präsentiert die Autorin Hintergründiges, das selbst Insidern und Kennern der Materie noch manches Aha-Erlebnis schenken dürfte.

Ich persönlich begegnete auf dem Weg durch die Zeilen denkwürdigen Momenten sowie guten alten Bekannten:

* Rainer Straub, der 2001 den Mut hatte, das Thema „Trennungs-Kultur“ als Buch aufzulegen,

* Karin Reinl, eine langjährige Kollegin, die ganz früh Zusammenhänge in Schaubilder packte,

* Herbert Mühlenhoff als warmherzig-menschlichen und sehr sparsamen Mann,

* Eberhard von Rundstedt mit legendären „War Storys“ neben antiken Eichenschränken.

Das Buch ist eine Empfehlung für alle, die sich mit dem Thema Outplacement beschäftigen und mehr zur Entstehungsgeschichte, aber auch zur Wirkungsweise dieser Dienstleistung verstehen möchten.“

Dr. Laurenz Andrzejewski, Begründer der „Trennungs-Kultur“ und Autor, Management 1×1

„Ich weiß jetzt ganz genau, was mich bei einer Beratung erwartet und wie ich sie nutzen könnte. Wenn man sich durch die Zahlen im ersten Teil durchgearbeitet hat, wird man auf jeden Fall im zweiten Teil mit vielen nützlichen Infos belohnt und lernt auch mögliche Fallstricke kennen.“

Sabine Jonas, Klavierpädagogin

„Ein tolles kurzweiliges Buch, es liest sich leicht und hat mir richtig Spaß gemacht darin zu blättern.“

K. R., Produktmanagerin

„Ich bin begeistert von der unkomplizierten, eingängigen Wortwahl! Da macht das Lesen wirklich richtig Spaß.“

H. C.

Autorin

Dr. Cornelia Riechers ist seit 1991 in der Outplacement-Beratung tätig. Mit ihrem 1993 gegründeten Beratungsunternehmen hat sie bereits über tausend Fach- und Führungskräfte erfolgreich bei der beruflichen Neuorientierung begleitet. Darüber hinaus schreibt Riechers regelmäßig für Zeitungen, Fachzeitschriften und Online-Portale über Outplacement sowie über Personal- und Karrierethemen. Seit 2011 verantwortet sie die Kolumne OUTPLACEMENTintern im Newsletter PERSONALintern.

Bei ihrer Arbeit konnte die Outplacement- und Karriereberaterin so manches Mal beobachten, wie Bewerber bei ihren Bemühungen um einen Job stolperten, weil sie sich quasi selbst ein Bein stellten. Die oft kaum glaublichen Bewerbungsfehler inspirierten Cornelia Riechers zu ihrem paradoxen Bewerbungsratgeber „So bleiben Sie erfolgreich arbeitslos“. In ihrem zweiten Buch „Turbo zum Traumjob: Der Zielgruppenbrief“ zeigt sie, wie man wie man sich effektiv im verdeckten Stellenmarkt bewirbt. Ihr Mini-E-Book „Karrierecoach gesucht? So erkennen Sie schwarze Schafe und finden den Richtigen“ gibt Tipps zur Auswahl des besten Karriereberaters. Auch mit Arbeitszeugnissen kennt die Beraterin sich aus und hat einen Praxisguide für Zeugnis-Selbstschreiber verfasst: „Arbeitszeugnis selbst schreiben – Booster für Ihre Bewerbung“.

www.karriere-mit-vision.de/autorin

