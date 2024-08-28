  • Buchneuerscheinung: Game-Changer Radfahren: Aufbruch in eine selbstbestimmte und lebenswerte Zukunft

    Der Kommunikationswissenschaftler Achim Neubarth beschreibt das Radfahren als Metapher für innere Klarheit, Haltung und wirksame Entscheidungen.

    BildMein Name ist Achim Neubarth, ich bin Kommunikationswissenschaftler und leidenschaftlicher Radfahrer. Nach vielen tausend Kilometern auf dem Renn- und Gravelbike habe ich meine Erfahrungen, Erkenntnisse und meine Arbeit mit Führungskräften in einem ungewöhnlichen Buch zusammengeführt: „Game-Changer Radfahren – Aufbruch in eine selbstbestimmte und lebenswerte Zukunft. Die etwas andere Tour de France“.

    Das Buch wirft eine ungewöhnliche Perspektive auf eine der wichtigsten Zukunftsfragen unserer Gesellschaft: Wie Mobilität, persönliche Selbstwirksamkeit und gelebte Nachhaltigkeit zusammengedacht werden können. Es verbindet aktuelle gesellschaftliche Trends mit einer persönlichen, sportlich-philosophischen Erzählweise. Radfahren erscheint hier nicht nur als Fortbewegungsmittel, sondern als Metapher für Resilienz, emotionale Intelligenz und die Fähigkeit, Wandel aktiv zu gestalten – Themen, die weit über die Fahrradszene hinausreichen.

    Der Star dieses Buches ist das Fahrrad. Das Radfahren hat über die Jahrhunderte hinweg nichts von seiner avantgardistischen Strahlkraft verloren, bewegt heute noch die Herzen der Menschen, so wie in seinen Anfängen. Doch was genau macht die Faszination des Radfahrens aus? Und inwiefern kann das Radfahren auch heute noch ein echter Game-Changer sein, um längst überfällige Veränderungen in unserer Gesellschaft anzustoßen? Wie kann uns das Radfahren aktiv zu einem selbst-bestimmten und lebenswerten Leben verhelfen?

    Der Kommunikationswissenschaftler und leidenschaftlicher Radfahrer Achim Neubarth nimmt uns mit auf eine „Tour de France „der besonderen Art: Vier symbolische Alpenpässe – Mindset, Werte, Resilienz und Emotionen – bilden die Etappen einer erkenntnisreichen Radtour durch die großen Fragen unserer Zeit: Wie finde ich Orientierung in einer zunehmend komplexer werdenden Welt? Wie entwickle ich echte Selbstwirksamkeit? Und wie schaffen wir es, dass Lebenslust den Alltagsfrust in den Schatten stellt?

    Dieses Buch ist eine ungewöhnliche Melange aus Herz, Hirn und Hand, getragen von Einsichten aus Sport, Philosophie, Kultur und Wissenschaft. Es zeigt, wie das Radfahren zum persönlichen wie gesellschaftlichen Aufbruch werden kann – hin zu mehr Klarheit, Verbundenheit und Lebensfreude.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Achim Neubarth Coaching Impulse
    Herr Achim Neubarth
    Leuthener Str. 6 b
    81476 München
    Deutschland

    fon ..: 0898958711
    web ..: https://achimneubarthcoaching.de
    email : info@achim-neubarth.de

    Ich bin der Achim Neubarth, Kommunikationswissenschaftler (M.A.) und verfüge über ein solides theoretisches Fundament für alles, was zwischen Menschen geschieht.

    Ich bin zertifizierter Trainer & Systemischer Coach, verfüge über Methodenkompetenz, die Tiefgang mit Pragmatismus verbindet.

    Pressekontakt:

    Achim Neubarth Coaching Impulse
    Herr Achim Neubarth
    Leuthener Str. 6 b
    81476 München

    fon ..: 0898958711
    email : info@achim-neubarth.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Die Aktie für die Zukunft der Energie. Gigafabrik wird zum Game Changer. Profitieren Sie vom wachsenden Markt für nachhaltige Energiespeicherlösungen
      Energy Plug Technologies: Die Aktie für die Zukunft der Energie. Gigafabrik wird zum Game Changer 28.08.24 15:33 AC Research Vancouver (www.aktiencheck.de, Anzeige) www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76670/AC_EnergyPlug_082824.001.png Link zum Report: www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Energy_Plug_Technologies_Aktie_fuer_Zukunft_Energie_Gigafabrik_wird_zum_Game_Changer-17436366 Executive Summary 28.08.2024...

    2. Perfekte Außengastronomie und ein idealer Game-Changer
      Terrassenüberdachung von PALMIYE sichert die ganzjährige Nutzung der Außengastronomie im Restaurant Carl Steakmann auf Juist...

    3. FlowMagnet: Der Game Changer im Online-Marketing
      FlowMagnet revolutioniert das Online-Marketing mit einer Technologie, die den Wettbewerb weit hinter sich lässt....

    4. Dieter Hofer: Der Game-Changer für Business-Webseiten und SEO in Oberösterreich
      Dieter Hofer revolutioniert die digitale Welt für KMUs: Entdecken Sie, wie Sie Ihr Business mit erstklassigen Webseiten und SEO transformieren können....

    5. Arxada bringt mit dem Desinfektionsmittel NUGEN(R) HLD-CD einen „Game Changer“ für das Gesundheitswesen auf den Markt
      Wirksame Keimbekämpfung in nur fünf Minuten BASEL, SCHWEIZ / ACCESS Newswire / 24. April 2025 / Arxada, ein weltweit führender Anbieter von Spezialchemikalien und innovativen Lösungen, gibt die Einführung eines...

    6. Oxfo bringt OX1 auf den Markt: ein Game-Changer für urbane E-Bikes
      Der OX1 zeichnet sich durch seine Einfachheit und Funktionalität aus. Mit einem patentierten Unibody-Rahmendesign aus einer proprietären Magnesiumlegierung zeichnet sich dieses Fahrrad...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.