Buchneuerscheinung: Game-Changer Radfahren: Aufbruch in eine selbstbestimmte und lebenswerte Zukunft

Der Kommunikationswissenschaftler Achim Neubarth beschreibt das Radfahren als Metapher für innere Klarheit, Haltung und wirksame Entscheidungen.

Mein Name ist Achim Neubarth, ich bin Kommunikationswissenschaftler und leidenschaftlicher Radfahrer. Nach vielen tausend Kilometern auf dem Renn- und Gravelbike habe ich meine Erfahrungen, Erkenntnisse und meine Arbeit mit Führungskräften in einem ungewöhnlichen Buch zusammengeführt: „Game-Changer Radfahren – Aufbruch in eine selbstbestimmte und lebenswerte Zukunft. Die etwas andere Tour de France“.

Das Buch wirft eine ungewöhnliche Perspektive auf eine der wichtigsten Zukunftsfragen unserer Gesellschaft: Wie Mobilität, persönliche Selbstwirksamkeit und gelebte Nachhaltigkeit zusammengedacht werden können. Es verbindet aktuelle gesellschaftliche Trends mit einer persönlichen, sportlich-philosophischen Erzählweise. Radfahren erscheint hier nicht nur als Fortbewegungsmittel, sondern als Metapher für Resilienz, emotionale Intelligenz und die Fähigkeit, Wandel aktiv zu gestalten – Themen, die weit über die Fahrradszene hinausreichen.

Der Star dieses Buches ist das Fahrrad. Das Radfahren hat über die Jahrhunderte hinweg nichts von seiner avantgardistischen Strahlkraft verloren, bewegt heute noch die Herzen der Menschen, so wie in seinen Anfängen. Doch was genau macht die Faszination des Radfahrens aus? Und inwiefern kann das Radfahren auch heute noch ein echter Game-Changer sein, um längst überfällige Veränderungen in unserer Gesellschaft anzustoßen? Wie kann uns das Radfahren aktiv zu einem selbst-bestimmten und lebenswerten Leben verhelfen?

Der Kommunikationswissenschaftler und leidenschaftlicher Radfahrer Achim Neubarth nimmt uns mit auf eine „Tour de France „der besonderen Art: Vier symbolische Alpenpässe – Mindset, Werte, Resilienz und Emotionen – bilden die Etappen einer erkenntnisreichen Radtour durch die großen Fragen unserer Zeit: Wie finde ich Orientierung in einer zunehmend komplexer werdenden Welt? Wie entwickle ich echte Selbstwirksamkeit? Und wie schaffen wir es, dass Lebenslust den Alltagsfrust in den Schatten stellt?

Dieses Buch ist eine ungewöhnliche Melange aus Herz, Hirn und Hand, getragen von Einsichten aus Sport, Philosophie, Kultur und Wissenschaft. Es zeigt, wie das Radfahren zum persönlichen wie gesellschaftlichen Aufbruch werden kann – hin zu mehr Klarheit, Verbundenheit und Lebensfreude.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Achim Neubarth Coaching Impulse

Herr Achim Neubarth

Leuthener Str. 6 b

81476 München

Deutschland

fon ..: 0898958711

web ..: https://achimneubarthcoaching.de

email : info@achim-neubarth.de

Ich bin der Achim Neubarth, Kommunikationswissenschaftler (M.A.) und verfüge über ein solides theoretisches Fundament für alles, was zwischen Menschen geschieht.

Ich bin zertifizierter Trainer & Systemischer Coach, verfüge über Methodenkompetenz, die Tiefgang mit Pragmatismus verbindet.

Pressekontakt:

Achim Neubarth Coaching Impulse

Herr Achim Neubarth

Leuthener Str. 6 b

81476 München

fon ..: 0898958711

email : info@achim-neubarth.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Jinjianqiao Absichtserklärung zur Finanzierung und Abnahme WIEN – Wiederaufnahme-Premiere! Familienmusical „Die Schatztaucherin“ – Theater HEUSCHRECK