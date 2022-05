Buchvorstellung: „Perfektes Pitching für Führungskräfte im versteckten Stellenmarkt“

Neues Buch vermittelt Gewinnstrategie für Vorstellungsgespräche

Die, die besten Geschichten erzählen, regieren die Welt.

Aufmerksamkeit erzeugen, überzeugen und motivieren gilt seit den Griechen als Kunst, doch wenig davon ist bisher in die Welt von Vorstellungsgesprächen durchgedrungen. Dabei können wir alle die sagenhafte Kraft gelungener Pitche im Marketing nachvollziehen. Apple Gründer Steve Jobs zum Beispiel leitete den Verkauf des bis dato meistverkauften Unterhaltungselektronikgerätes iPod mit dem Pitch „1000 Lieder in einer Hosentasche“ ein. Warum also nicht die in der Rhetorik als Königsdisziplin bekannte Pitchingkonzept im Interview zu seinen Gunsten einsetzen?

Internationaler Bestsellerautor und Experte für Führungskräfte im verdeckten Stellenmarkt Rainer Maria Morita ist genau deshalb angetreten, dies zu ändern. Denn bei den meisten Stellen, die unausgeschriebene sind, und den sogenannten verdeckten Stellenmarkt ausmachen, steht oder fällt alles mit Ihrem Pitch.

Sein in Englisch geschriebenes Buch „Perfect Pitching for Executives in the Hidden Job Market“ – auf Deutsch „Perfektes Pitching für Führungskräfte im versteckten Stellenmarkt“ – soll Führungskräfte bei Vorstellungsgesprächen befähigen, sich mit einer Kurzpräsentation in Form eines perfekten Pitches zu behaupten. Dabei gilt gemäss dem Volkslaut: „in der Kürze liegt die Würze“. Kurz und prägnant innerhalb von 90 bis 120 Sekunden alles in einen Pitch verwandeln und überzeugend präsentieren, macht den Pitch so effektiv, allerdings auch so teuflisch schwer.

Basierend auf seiner mehr als zwanzigjährigen Erfahrung mit Führungskräften wird dem Leser im Buch Schritt für Schritt die Anatomie und die Gestaltung des eigenen Pitches dargelegt und durch Beispiele veranschaulicht. „Gekonnt pitchen ist eine Kunst. Wer sich die zu eigen macht, hat im Auswahlverfahren die Nase vorn“, so Morita, „und das gilt vor allem für Führungskräfte“. Er betont: „Und letztendlich bekommt nicht derjenige mit dem besseren Lebenslauf oder mehr Erfahrung die Zusage, sondern derjenige, der sich im Interview besser verkauft.“ Wie perfektionieren Sie Ihren Pitch? Dann lesen Sie dieses Buch.

Erhältlich bei: Amazon: https://bit.ly/3LuIhvn

