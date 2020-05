Bücher für die ganze Familie

Kindertag, Männertag und viele tolle Buchideen.

In nächster Zeit gibt es einige Feiertage. Ein toller Grund, ein Buch zu verschenken.

In Kürze ist Vatertag! Viele nennen ihn auch „Männertag“.

Herbert Grönemeyer ist schon der Frage nachgegangen:

„Wann ist ein Mann ein Mann?“

Die Frage muss jeder für sich selbst beantworten.

Wir bei der Leseschau haben für diesen Anlass tolle Bücher von tollen Männern! Hier sind unsere „anregenden“ Buchtipps! ?

o Erotische Miniaturen und Kurzgeschichten

https://www.leseschau.de/171

o Die nackten Tatsachen des Klaus Ender – Ein Leben zwischen Ost uns West

https://www.leseschau.de/42

o Sommer in der Toskana – ein erotisches Abenteuer

https://www.leseschau.de/139

o Zudem haben wir die gesamte Palette der Aktfotografie von Klaus Ender.

Hier gibt es einen Überblick:

https://www.leseschau.de/Autor/Klaus-Ender/19

Als nächstes wird am 1. Juni der Internationaler Kindertag gefeiert.

In diesem Jahr sollten wir diesem besonders Beachtung schenken. Viele der kleinen „Zwerge“ hatten es in letzter Zeit sicher nicht so einfach.

Die Leseschau hat wunderbare Kinder- und Jugendbücher im Angebot.

Als kleine Überraschung gibt es zu jeder Bestellung super Filzstifte oder Buntstifte dazu.

Hier geht es zu den Büchern:

o Der arme König und andere Märchen

https://www.leseschau.de/166

o Das kleine Buch über den großen Mut und wo man ihn findet

https://www.leseschau.de/131

o Flynn und die Gedankenmonster

https://www.leseschau.de/156

o Frühlingserwachen – Eine geheimnisvolle Reise

https://www.leseschau.de/161

o Über die Tränenleiter zum Regenbogen

https://www.leseschau.de/145

o Mach mit! – Natur und Umwelt selbst entdecken

https://www.leseschau.de/143

Wir würden uns freuen, wenn wir sehr vielen Kindern damit eine Freude machen könnten.

Weiterhin werden dadurch natürliche die Autoren unterstützt, die es in letzter Zeit auch nicht so einfach hatten.

Vielen Dank und bleibt alle gesund!

Eure www.Leseschau.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Augusta Presse & Verlags GmbH

Frau Katalin Ehrig

Bucher Straße 23

13125 Berlin

Deutschland

fon ..: 030692021051

web ..: http://www.Leseschau.de

email : ehrig@augusta-presse.de

