Bundesweite Aktionen zum Internationalen Tag zur Abschaffung der Tierversuche

Tierversuche und tierversuchsfreie Forschung stehen hier im Fokus: 24 Aktionen in 23 Städten, 1 Online-Vortrag, Abstimmung zum „absurdesten Tierversuch“, neuer Dokumentarfilm „Future Science“

Mehr als 3 Millionen Tiere leiden und sterben in deutschen Laboren

Im Jahr 2024 wurden mehr als 3 Millionen Tiere in deutschen Laboren gequält und fast immer getötet – darunter Mäuse, Ratten, Fische, Kaninchen sowie auch Hunde, Katzen und Affen. Der bundesweite Verein Ärzte gegen Tierversuche prangert zum Internationalen Tag zur Abschaffung der Tierversuche das millionenfache Leid der Tiere an und verweist gleichzeitig auf einen neuen Kinofilm, der zeigt, wie moderne Forschung ohne Tierversuche funktioniert. Anlässlich des Aktions- und Gedenktags, der weltweit am 24. April begangen wird, organisieren die lokalen Arbeitsgruppen des Ärztevereins sowie befreundete Gruppen 24 Aktionen in 23 Städten und in 3 Ländern, meist am Samstag, 25. April.

Die nüchterne Statistik sagt nichts über das tatsächliche Leid der Tiere aus. Wüstenrennmäuse werden Elektroschocks ausgesetzt, Mäusen die Ohren verbrannt, Ratten gezielt alkoholabhängig gemacht und Fischen Teile ihres Herzens abgeschnitten. Diese aktuellen Beispiele aus Deutschland stehen stellvertretend für zahllose grausame Experimente. Mit einer öffentlichen Online-Abstimmung über den „Absurdesten Tierversuch“ macht Ärzte gegen Tierversuche aktuell wieder auf besonders erschütternde Fälle aufmerksam – und rückt die Realität hinter verschlossenen Labortüren ins Licht der Öffentlichkeit.

„Jedes Tier im Tierversuch ist eines zu viel“, betont Dr. med. vet. Corina Gericke, Vizevorsitzende von Ärzte gegen Tierversuche. „Tierversuche verursachen extremes Leid und enden so gut wie immer mit dem Tod der Tiere. Gleichzeitig sind sie wissenschaftlich absurd, da die Ergebnisse nicht auf den Menschen übertragen werden können.“

Der Internationale Tag zur Abschaffung der Tierversuche wird weltweit am 24. April begangen, um der Tiere in den Laboren zu gedenken. Neben den Straßenaktionen findet die jährliche Abstimmung für den Negativpreis des Vereins im Vorfeld des Aktionstags statt. Zudem lädt die Organisation zu einem Online-Vortrag von Dipl. Biol. Julia Radzwill ein.

Ein besonderes Highlight in diesem Jahr ist die Deutschlandpremiere des wegweisenden Dokumentarfilms „Future Science“ am 25. April in Köln mit einer anschließenden Kinotour durch mehrere deutsche Städte. Der Film lässt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu Wort kommen, die erfolgreich im Bereich der innovativen tierversuchsfreien Forschung tätig sind. „Diese Technologien, etwa mit Multi-Organ-Chips und 3D-Gewebedruck, basieren auf menschlichen Zellen und sind damit – im Gegensatz zu Tierversuchen – direkt relevant für uns Menschen“, erklärt Dr. Gericke. Bei der Premieren-Tour stehen im Anschluss an die Filmvorführung neben dem Regisseur Marc Pierschel auch Protagonisten des Films sowie Experten des Ärztevereins für ein Publikumsgespräch zur Verfügung.

Angesichts der über drei Millionen Lebewesen, die immer noch in Deutschlands Laboren für eine sinnlose Forschung leiden und sterben, fordert der Ärzteverein von der Bundesregierung entschlossenes Handeln und endlich den längst überfälligen Paradigmenwechsel hin zu einer zukunftsfähigen und ethisch vertretbaren humanrelevanten Forschung konsequent einzuleiten.

Weitere Infos

Übersicht über die Aktions-Termine: www.tag-zur-abschaffung-der-tierversuche.de

Anmeldung zum kostenfreien Online-Vortrag „Von der Maus zum MOC: weg vom Tierversuch – hin zu humanrelevanter Forschung“, 24. April, 18-19 Uhr >>

Future Science: https://futuresciencefilm.de/

Abstimmung für den absurdesten Tierversuch auf der Vereinswebseite unter helfen/aktiv-werden/kampagnen

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ärzte gegen Tierversuche e.V.

Frau Melanie Seiler

Lustheide 85

51427 Bergisch Gladbach

Deutschland

fon ..: 02204-99902-24

web ..: https://www.aerzte-gegen-tierversuche.de

email : seiler@aerzte-gegen-tierversuche.de

„Medizinischer Fortschritt ist wichtig – Tierversuche sind der falsche Weg!“ – Unter diesem Motto setzt sich Ärzte gegen Tierversuche e. V. seit 1979 für eine tierversuchsfreie Forschung ein, die auf dem Einsatz von modernen Methoden z.B. mit menschlichen Zellkulturen und Organchips sowie der Ursachenforschung und Vorbeugung von Krankheiten basiert. Ziel ist die Abschaffung aller Tierversuche und damit eine ethisch vertretbare, am Menschen orientierte Medizin – eine Wissenschaft, die durch moderne, tierversuchsfreie Testmethoden zu relevanten Ergebnissen gelangt.

Pressekontakt:

Ärzte gegen Tierversuche e.V.

Frau Gaby Neumann

Lustheide 85

51427 Bergisch Gladbach

fon ..: 02204-99902-32

email : neumann@aerzte-gegen-tierversuche.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Schlüsselpersonen als Risiko: Wenn Organisationen ohne ihre „Helden“ nicht funktionieren Sexualität im Alter? Feierabend.de Umfrage überrascht mit klarem Ergebnis