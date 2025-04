Bundesweite Eruptionen im Kleingartenwesen. An der Spitze steht leider weiterhin Berlin.

Nachfolgend auch zu dem Thema: „Der Pankower Kleingarten-Skandal: Viola Kleinau und ihre Spießgesellen“. Und auch zu dem Thema: „Gert Schoppa, der Absolvent, seine Vita, seine Angreifbarkeit“.

Bundesweite Eruptionen im Kleingartenwesen. An der Spitze steht leider weiterhin Berlin, was nicht im Interesse der Mehrheit der anständigen Kleingärtner sein kann.

Gegenwärtig sprechen wir von „Pankower Schockwellen“, die Berlin erschüttern. Bald werden wir ggf. von „Berliner Schockwellen“ sprechen, die das ganze deutsche Kleingartenwesen erschüttern.

Eine Meinungsäußerung von Oberamtsrat a.D.

Axel Quandt, Kleingärtner mit Herz und Seele, und

Vorsitzender des Vereins „BRANDBRIEF – Pankower Netzwerk

und Notgemeinschaft gegen Korruption … im Kleingartenwesen e.V.“

Der Landesverband Sachsen-Anhalt tritt aus dem Bundesverband aus. Die Vorwürfe wiegen schwer. Dazu:

https://www.volksstimme.de/sachsen-anhalt/arger-im-gartenparadies-sachsen-anhalts-kleingartner-zetteln-revolte-gegen-bundesverband-an-4027231

Weitere Verbände, in Ost und West, erwägen sehr ernsthaft ebenfalls den Austritt. Es rumort im deutschen Kleingartenwesen, in ganz unterschiedlicher Weise.

Meiner Einschätzung nach sind erhebliche Teile des deutschen Kleingartenwesens von den Eruptionen nicht betroffen (Gott sei dank – ansonsten wäre alles hoffnungslos), die Mehrheit ist anständig und konstruktiv. Die Geschwüre sind aber unübersehbar. Der BRANDBRIEF-Verein hat bundesweit etliche Geschwür-Schwerpunkte in verschiedenen Bundesländern ausgemacht und in einer Reihe von Fällen darüber auch berichtet. Auch Gerichtsreporter haben in verschiedenen Tageszeitungen des öfteren berichtet. Oft sind einzelne Kleingartenvereine betroffen, bisweilen aber auch Bezirksverbände oder Regionalverbände.

Auch der Landesverband Berlin und sein Präsident, Gert Schoppa, sind durch die Pankower Schockwellen „in’s Zittern gekommen“, wie es die Berliner MORGENPOST (10.3.2025) formuliert hat. Dazu:

https://www.tagesmeldungen.info/archives/200228

Machtmißbrauch ist eines der in verschiedenen Regionen oft beklagten Phänomene (frei nach Schiller: „Es sitzt Hans-Wurst zu Thron, das Blatt bleibt ungewendet“). Aber natürlich auch Korruption und Unregelmäßigkeiten. Dort ist dann i.d.R. ein Totalversagen der Kontrollinstanzen zu beobachten, mit der Attitude „alles dicke Freunde“. Meist stehen die Kontrolleure (Rechnungsprüfer, aber auch Delegierte u.a. – alle selbst Parzellenpächter) in einem totalen Abhängigkeitsverhältnis zu denen, die sie kontrollieren sollen.

Dass Berlin in dieser Krise des Kleingartenwesens so besonders gebeutelt ist, ärgert mich, als Berliner, ganz besonders. Zwei Ursachen sind für die Berliner Misere vor allem verantwortlich:

Zum einen sind da die „Pankower Schockwellen“, ausgelöst durch den Pankower Kleingarten-Korruptionsskandal, den unstrittig größten in der Historie des deutschen Kleingartenwesens. Im Zentrum der Kritik stand und steht hier Viola Kleinau (und ihre Spießgesellen, darunter auch einige KGV-Vorsitzende in Pankow, und sogar außerhalb Berlins, die ihr langjährig stets den Rücken gestärkt und jegliche Kontrollpflichten vernachlässigt haben). Darüber wurde oft berichtet. Dazu unter anderem:

https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article238893565/kleingarten-skandal-berlin-pankow-axel-quandt.html

Siehe (bzw. höre) auch den Radio-Bericht:

https://www.facebook.com/share/v/1B6ZGfKBp4/

Viola Kleinau war vor ihren Rücktritten Vorsitzende des Bezirksverbands Pankow – und das für Finanzen zuständiges Präsidiumsmitglied beim Bundesverband; früher auch Schatzmeisterin beim Landesverband Berlin (später war das dann Gert Schoppa).

Zum anderen ist meiner Meinung nach für die insgesamt schlimme Situation des Berliner Kleingartenwesens mitverantwortlich die Verbandspolitik des Gert Schoppa (Berlins Obergärtner), des Absolventen, wie sich auch jetzt wieder beim Thema „Berliner Kleingartenschutzgesetz“ (besser: „Kleingartenabschaffungsgesetz“) zeigt. Dazu:

https://www.facebook.com/share/p/1Bfk2DHdao/

Und:

https://www.berichtblitz.de/2025/03/25/entwurf-des-berliner-kleingartenschutzgesetzes-eine-farce-ohnegleichen/

Auch sein Begriff der „Korruption“ ist gruselig. Dazu:

https://artikelverzeichnisonline.de/medien/scharfe-kritik-an-gert-schoppa-praesident-des-landesverbands-berlin-der-gartenfreunde-e-v-spiegelgefechte

Gert Schoppa, der Absolvent, klebt indessen weiter an seinem Stuhl, trotz der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG 2 C 25.15) zu „solchen Absolventen“. Er weiß um seine Vita, seine Angreifbarkeit; er ist kampfunlustig und kampfschwach. Ich sehe hier eine schwere Hypothek für Schoppa, aber leider auch für das Berliner Kleingartenwesen.

Ich sage einen weiteren Niedergang des Berliner Kleingartenwesens voraus, wie es ihn in der bisherigen Geschichte des deutschen Kleingartenwesens noch niemals gegeben hat.

Ein populistisch verbrämtes Festhalten an völlig verkrusteten Verbandsstrukturen und verbandsinterne gegenseitige Orden-Verleihungen werden eine Wende nicht herbeiführen.

Gegenwärtig sprechen wir von „Pankower Schockwellen“, die Berlin erschüttern. Bald werden wir ggf. von „Berliner Schockwellen“ sprechen, die das ganze deutsche Kleingartenwesen erschüttern.

