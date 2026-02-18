Bundesweite Immobilienbewertung zum Festpreis

Immobilienbewertung zum Festpreis Schnell, fundiert und marktgerecht – Immobilien-gutachten in Deutschland

Berlin, 18.02.2026 – Haus-Immobilienbewertung.de bietet bundesweit Immobilienbewertungen zum Festpreis an und positioniert sich als unabhängiger Gutachterpartner. Der klar strukturierte Prozess kombiniert eine Online-Bewertung als schnellen Einstieg mit kurzfristigen Besichtigungsterminen durch Sachverständige und orientiert sich an den Grundsätzen der ImmoWertV. Damit richtet sich das Angebot an Eigentümer sowie Kauf- und Verkaufsinteressierte und an Unternehmen, die eine nachvollziehbare Wertermittlung benötigen.

Planbarkeit und Tempo: Bewertung als klarer Prozess

In vielen Situationen hängt eine Entscheidung an einer belastbaren Zahl: beim Verkauf, beim Kauf, bei internen Planungen oder wenn eine neutrale Einschätzung zur Orientierung benötigt wird. Haus-Immobilienbewertung.de setzt hierfür auf ein Festpreisangebot, das den Ablauf für Auftraggeber transparent macht: Der Einstieg erfolgt über eine Online-Bewertung, anschließend folgt – je nach Bewertungsbedarf – ein kurzfristiger Besichtigungstermin. Die Wertermittlung erfolgt durch Sachverständige und orientiert sich an den Anforderungen und Bewertungsgrundsätzen der Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV).

„Eigentümer und Unternehmen brauchen eine Wertermittlung, die nachvollziehbar ist und sich in ihren Abläufen planen lässt – von der ersten Einschätzung bis zur Vor-Ort-Aufnahme“, sagt Manfred Haus von Haus Immobilienbewertung. „Mit dem Festpreis und kurzfristigen Terminen schaffen wir eine klare Struktur, die Entscheidungsprozesse unterstützt.“

Der Ansatz ist als Service-Thema angelegt: Statt allgemeiner Markteinschätzungen stehen konkrete Leistungsmerkmale im Vordergrund, die sich für Verbraucher- und Wirtschaftsredaktionen gleichermaßen eignen. Dazu zählen die bundesweite Verfügbarkeit (ohne Beschränkung auf ein enges Regionalgebiet), die Online-Bewertung als niedrigschwelliger Einstieg sowie die zeitnahe Besichtigung als praktischer Faktor, der in der Gutachtenerstellung häufig als Engpass erlebt wird.

Breites Objektspektrum: Wohn-, Gewerbe- und Sonderimmobilien

Das Angebot richtet sich an unterschiedliche Zielgruppen und Objektarten. Im Bereich Wohnimmobilien bewertet Haus-Immobilienbewertung.de unter anderem Ein- und Mehrfamilienhäuser, Eigentumswohnungen, Reihen- und Doppelhäuser sowie Ferienimmobilien. Für Unternehmen und institutionelle Eigentümer umfasst das Spektrum zudem Gewerbeimmobilien wie Bürogebäude, Ärztehäuser, Logistik- und Lagerflächen sowie Produktionsflächen.

Zusätzliche Relevanz entsteht durch die Einbeziehung von Sonderimmobilien. Dazu zählen laut Leistungsportfolio beispielsweise Hotels, Pflegeheime, Gastronomiebetriebe und Einkaufszentren. Durch die Einordnung verschiedenster Immobilientypen in eine einheitlich nachvollziehbare Bewertungslogik wird Orientierung geschaffen – insbesondere dort, wo Vergleichbarkeit und Transparenz für Entscheidungen wichtig sind.

Neben der Wertermittlung nennt Haus-Immobilienbewertung.de als weitere Kernleistung die Immobilien Kauf- und Verkaufsberatung. Darüber hinaus umfasst das Angebot unterschiedliche Gutachtenarten, abhängig vom Anlass und dem Informationsbedarf: etwa Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB, Beleihungswertgutachten, Mietwertgutachten, Wohnflächengutachten oder Versicherungswertermittlungen.

„Eine Bewertung ist dann hilfreich, wenn sie verständlich hergeleitet ist und zur konkreten Fragestellung passt“, sagt Manfred Haus. „Deshalb ist uns wichtig, Bewertungsanlass, Objektart und Gutachtenformat sauber zusammenzubringen.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Haus Immobilienbewertung

Herr Manfred Haus

Friedrichstr. 123

10117 Berlin

Deutschland

fon ..: 0800 0873166

web ..: https://haus-immobilienbewertung.de/

email : info@haus-immobilienbewertung.de

Haus-Immobilienbewertung (Haus-Immobilienbewertung.de) ist ein Anbieter für Immobilienbewertungen und gutachterliche Leistungen. Das Unternehmen tritt als unabhängiger Gutachterpartner auf und unterstützt Privatpersonen sowie Unternehmen mit Bewertungen durch Sachverständige für Wohn-, Gewerbe- und Sonderimmobilien. Zum Leistungsspektrum zählen außerdem Beratungen rund um den Immobilienkauf und -verkauf sowie verschiedene Gutachtenarten, darunter Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB, Beleihungswert-, Mietwert-, Wohnflächen- und Versicherungswertermittlungen. Sitz des Unternehmens ist Köln; Ansprechpartner ist Herr Manfred Haus.

Pressekontakt:

Haus Immobilienbewertung

Herr Manfred Haus

Friedrichstr. 123

10117 Berlin

fon ..: 0800 0873166

email : info@haus-immobilienbewertung.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Was bringt internationale Forschung im Online-Studium wirklich? ReSolTat informiert: Bildungsscheck 2.0 erleichtert Führungskräftetrainings für Unternehmen in NRW