Burgert’s Gemüsewägele liefert regionale Obst und Gemüsekisten in der Ortenau direkt nach Hause

„Burgert bringts!Knackig und frisch geliefert!“Mit diesem Schriftzug ist der Lieferwagen von Familie Burgert aus Appenweier immer Freitags mit regionalen Obst und Gemüsekisten in der Ortenau unterwegs

„Burgert bringts! Knackig und frisch geliefert!“ So lautet der Schriftzug auf dem Lieferwagen von Familie Burgert. Felix Burgert aus Appenweier bringt mit seinem „Gemüsewägele“ allerlei Grünzeug und Früchte direkt vom Acker in seiner Gemüsekiste immer freitags an die Haustüren der Bürger in der Ortenau und in die Gegend rund um Achern, Ottersweier und Bühl.

Wenn die Kunden aus Zeitmangel nicht auf den Wochenmarkt kommen, kommt der Bauernhof eben zu ihnen. Seit 2020 bringt der Familienbetrieb Burgert aus dem Meerrettichdorf Appenweier-Urloffen mit dem „Gemüsewägele“ Gemüsekisten mit regionalen Produkten der Saison direkt an die Haustür. „Wir bieten alles – von heimischen Äpfeln und Avocados über Buschbohnen und Tomaten bis hin zu Zitronen und eigenen Zucchinis“, zählt Gärtnermeister Felix Burgert auf. „Aber auch Freilandeier, Honig und Nudeln von befreundeten Höfen gehören zum Angebot in unserem Online-Shop.“ Das Angebot wird in Kürze durch regionale Wurst- und Fleischprodukte sowie verschiedene Käsepakete ergänzt. Damit kann der Wocheneinkauf mit frischen und regionalen Produkten komplett bei Burgert’s Gemüsewägele erledigt werden. Der Gang in den überfüllten Supermarkt am Wochenende entfällt.

Der Ablauf des Lieferservices ist sehr einfach gestaltet. Im Online-Shop von Burgert bringt’s wird aus einer vorgeschlagenen Abokiste je nach Haushaltsgröße eine Gemüsekiste ausgewählt. Die Gemüsekisten gibt es in den Größen klein, mittel und groß und beginnen ab 15 EUR. Frisches Obst und Gemüse kann bis Mittwoch Nachmittags bestellt werden. Bereits am Freitag wird die bunte Obst- und Gemüsekiste dann geliefert – knackig und frisch.

Seit über 50 Jahren ist die Familie auf den Wochenmärkten in Lahr und Hausach zu finden. „Was mein Großvater begonnen hat, führen wir nun schon in der dritten Generation fort“, berichtet der 34-Jährige. „Dabei versuchen wir uns ständig weiterzuentwickeln.“ Sei es mit neuen Anbauverfahren, neuen Gemüsesorten oder auch mit neuen Vermarktungskonzepten – wie dem Lieferdienst für Obst und Gemüse.

Seit 2020 werden nun die Boxen mit Obst und Gemüse ausgeliefert – rund um Appenweier, aber hauptsächlich auch nach Oberkirch, Willstätt, Kehl, Renchen und Rheinau. Auch in der Innenstadt von Offenburg und den Ortsteilen ist der Lieferwagen mit den grünen Gemüsekisten am Freitag zu sehen.

Im letzten Jahr wurde das Liefergebiet Richtung Norden erweitert. Neben Achern, Sasbach, Ottersweier und Lichtenau können auch Bürger in der Stadt Bühl und den Teilorten Altschweier, Kappelwindeck, Eisental, Balzhofen, Oberweier und Vimbuch in den Genuss von frischem Obst und Gemüse aus der Ortenau kommen.

Damit auch jeder beispielsweise mit Mangold etwas anfangen kann, schickt Familie Burgert die passenden Rezeptideen gleich mit. „Auf diese Idee haben wir schon viel positives Feedback erfahren“, freut sich Felix Burgert.

Ein weiterer Pluspunkt der Abokiste ist, dass die Auswahl das Familienunternehmen trifft. Somit kommt bei jedem Abnehmer automatisch Abwechslung auf den Speiseplan. Kann der Abonnent jedoch gar nichts mit dem Vorschlag anfangen, kann er sich den Inhalt jederzeit anpassen und die Obst- und Gemüsekiste nach Belieben befüllen.

Wer neugierig geworden ist, kann den Service im 4-wöchigen Schnupperabo unverbindlich testen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Burgert’s Gemüsewägele

Frau Rolf Burgert

Güterstraße 20

77767 Appenweier

Deutschland

fon ..: 01578 7213549

web ..: https://www.burgert-bringts.de

email : info@burgert-bringts.de

Mit unserem Gemüsewägele aus Appenweier-Urloffen sind wir als Familienbetrieb immer Freitags mit unseren Obst- und Gemüsekisten unterwegs. Burgert bringts! Frisches Obst und Gemüse direkt nach Hause, knackig und frisch geliefert. Daneben finden Sie unsere regionalen Produkte auf dem Wochenmarkt in Lahr, Hausach und Haslach im Kinzigtal sowie in Königsfeld (Schwarzwald).

Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Sabine Hansen

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

NASA-Wissenschaftler fordert neuen Ansatz in Klimaforschung