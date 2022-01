Burlesque-Star Eve Champagne mischt den Kiez auf!

Hamburgs Burlesque Queen Eve Champagne startet aus der Corona-Krise heraus mit ihrer eigenen Reeperbahn-Tour.

Nachdem Eve Champagne im vergangenen Jahr bei Olivia Jones ausstieg und ihre erfolgreiche „Pulverlesque“ Show am 6.1 im Travestie Cabaret „Pulverfass“ auf die Bühne brachte, gibt es schon die nächste Neuigkeit von Eve Champagne.

Ab dem 12.3.2022 startet die Eve Champagne Kieztour.

„Ich wollte schon immer meine eigene Kieztour auf St. Pauli machen“ erzählt Eve Champagne gerne unter Freunden und Gästen und dieser Ruf blieb nicht ungehört.

Mit Unterstützung der „Kiezjungs“, der erfolgreichsten Crew für Touren auf St. Pauli, entwickelte Eve jetzt ihr eigenes Konzept für eine zwei Stunden Tour über den Kiez und die Reeperbahn, ihre Home-Base. Als Burlesque Botschafterin, Kiez-Legende, Bar-Queen und Unterhaltungswunder gibt es jetzt von Eve Champagne ihre Kiez-Tour.

Eine besondere Kieztour, mit Einblicken und Highlights, die bisher keine andere Tour gezeigt hat. Subkultur und Fetisch Mode, Backstage und Swinger Club gepaart mit Eve´s frecher Art und frivolen Anekdoten aus ihrem Leben auf St. Pauli. Für die Besucher ist das ein einmaliger Einblick in die Subkultur von Hamburgs lang geschmähten Hafenquartier.

Zwei Mal im Monat empfängt Eve Champagne dann ihre Gäste und Fans auf St. Pauli, die ersten Touren starten schon ab dem 12.3.2022. Buchen kann man die Kieztour über die Website der Kiezjungs.

Die Die Eve Champagne Kieztour kostet pro Person 35,- EUR, Dauer 2 Std.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Die Kiezjungs

Herr Sven Jakobsen

Kroosweg 19

21073 Hamburg

Deutschland

fon ..: 04027872891

web ..: http://www.kiezjungs.com

email : kiezjungs@gmail.com

Wir Kiezjungs sind St. Paulianer Tourguides, die mit einem innovativen Konzept und Authentizität die Gästeführung in Hamburg St. Pauli neu definiert haben. Wir sind unterhaltsam, machen neugierig, wir sind reines Infotainment von echten St. Paulianern. Wir kennen das Quartier, seine Leute und seine Besonderheiten bereits seit Jahrzehnten. Daher können wir St. Pauli so intim und exklusiv zeigen, wie niemand sonst.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

