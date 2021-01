Burnout oder doch lieber Lebensmut und Glück?

Gerade in der aktuellen Zeit, hören wir häufig von Depressionen, Burnout, Stress, Konzentrationsmangel sogar schon bei Kindern. Was können unternehmen, um diesen Herausforderungen zu begegnen?

Was ist uns das eigene Leben wert?

Die Zeiten sind ungewohnt und herausfordernd. Den Einen zermürbt die aktuelle Situation, der Andere hat vielleicht noch ausreichend Energie, um Problemen mit Stärke zu begegnen.

Menschen, die die Kraft verlassen hat, sollten sich unbedingt Hilfe holen, um ihren Weg zurück in ihr positives Leben und zu ihren Zielen zu finden.

Wenn man allerdings in der psychologischen Praxis erst mal auf die Warteliste kommt, ist NG Mentalcoaching als direkter Ansprechpartner persönlich für jeden da, der mentale Unterstützung benötigt.

Es gibt die unterschiedlichsten Themen, die uns Menschen bewegen.

Sei es der Wunsch körperlich und geistig fit zu sein, das persönliche Selbstbewusstsein aufzubauen, um endlich die eigene Meinung der Welt mitzuteilen oder sogar um in dieser schwierigen Zeit tiefe Depressionen zu überwinden. NG Mentalcoaching und die Motivationswelt, die über meinbuch24.de zu erreichen ist, dient jedem Hilfesuchenden, der seine persönlichen Herausforderungen überwinden will.

Was ist mit unseren Schülern? Haben sie in diesem ungewissen Hin und Her noch eine Idee, sich Ziele setzen zu können oder wissen sie einfach nicht, was am nächsten Tag passiert. Das zermürbt die jungen Menschen.

Auch hier leisten Nina Graber und Susanne Graber mit ihrem Institut NG Mentalcoaching und der Motivationswelt meinbuch24 Unterstützung und stehen mit Rat und Tat zur Seite.

Wunderbare Möglichkeiten bietet NG Mentalcoaching auch durch die Zusammenarbeit mit Dr. Arnd Stein mit seiner langjährige Erfahrung als Psychologe, Kinderpsychologe, Psychotherapeut sowie seiner musikalischen Ausbildung. Herr Dr. Stein hat Verfahren im Bereich Hypnose und Entspannung entwickelt, die er mit musikalischen Kompositionen sowie neuartigen Suggestionstechniken themenbezogen untermalt, um die entsprechenden Beschwerden zu lindern oder sogar komplett zu beseitigen.

Auch für kleinere Kinder hat Dr. Arnd Stein schöne Geschichten entwickelt, die nervöse Kinder entspannen und das körperlich-seelische Wohlbefinden aufbauen. Wunderschöne Fantasiereisen wie die Wunschinsel oder das Zauberschloss nehmen Jung und sogar Alt mit auf spannende Wege voller Entdeckungen.

Für die Themen Entspannung, Motivation, Gesundheit und Wohlbefinden für Kinder, Jugendliche und Erwachsene helfen Nina Graber und Susanne Graber in ihrem Institut NG Mentalcoaching und der Motivationswelt gerne weiter und unterstützen und beraten auf dem Weg in ein positives, erfülltes Leben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Nina Graber

Frau Nina Graber

Mauerstraße 13

35781 Weilburg

Deutschland

fon ..: 017642493558

web ..: https://www.meinbuch24.de/

email : info@meinbuch24.de

In meinbuch24.de findest Du ausgewählte, wirkungsvolle Bücher, Meditations- und Entspannungs-CDs sowie schöne motivierende Geschenke, um Dein Leben positiv zu gestalten.

