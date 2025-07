Busch präsentiert die größte trockene und luftgekühlte Vakuumpumpe der Welt: die COBRA NC 2500 C

Busch Vacuum Solutions gibt die Markteinführung der luftgekühlten Ausführung der trockenen Schrauben-Vakuumpumpe COBRA NC 2500 C bekannt, der weltweit größten trockenen und luftgekühlten Vakuumpumpe.

Diese innovative Vakuumpumpe wurde von Busch in der Schweiz entwickelt und hergestellt und verfügt über ein neu integriertes Umlaufkühlsystem, durch das keine externe Wasserkühlung mehr erforderlich ist. Aus dieser Entwicklung ergeben sich zahlreiche betriebliche und ökologische Vorteile für Branchen, die auf leistungsstarke Vakuumtechnologie angewiesen sind, darunter Ressourceneinsparungen, eine flexible Einrichtung und reduzierte Betriebskosten.

Die neue luftgekühlte Konfiguration umfasst eine elektrische Wasserpumpe – Standard bei allen COBRA NC 2500 C Modellen – und einen Luft-/Wasserkühler mit zwei hocheffizienten elektrischen Lüftern. Die Kühlflüssigkeit zirkuliert in einem geschlossenen Kreislauf zwischen Vakuumpumpe und Kühler. Zusammen mit den beiden elektrischen Lüftern fungiert dieser Kühler als Wärmetauscher.

Dank dieses Setups können Kunden die Vakuumpumpe ohne externe Kühlwasserversorgung betreiben – ein wertvoller Vorteil in Anlagen, in denen Kühlwasser nicht verfügbar oder von schlechter Qualität ist.

Kunden profitieren zudem von deutlich geringeren Betriebskosten als bei ölgeschmierten Vakuumpumpen und Vakuumpumpen mit externem Wasserkühlsystem. Das Design trägt dazu bei, Wasser zu sparen und die Kühlanforderungen an die Anlageninfrastruktur zu reduzieren, insbesondere in Werken, die mit geschlossenen Systemen arbeiten. Darüber hinaus senkt der hohe Wirkungsgrad der trockenen Vakuumpumpe den Energieverbrauch und trägt so zur allgemeinen Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz bei. Der Wartungsbedarf ist minimal und beschränkt sich auf den regelmäßigen Austausch des Kühlmittels für den Kühler sowie des Öls für Getriebe und Lager. Dies macht die Vakuumpumpe als wartungsarme Lösung für anspruchsvolle Umgebungen noch attraktiver.

Die COBRA NC 2500 C wurde für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt, darunter die Kohlenstoffabscheidung sowie zentrale Vakuumsysteme in Branchen wie der Produktion von Halbleitern, Glasflaschen und Metalldosen. Auch für die Vakuumkühlung und Biogasaufbereitung ist sie ideal geeignet.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Busch Vacuum Solutions

Frau Sabrina Heinecke

Schauinslandstrasse 1

79688 Maulburg

Deutschland

fon ..: +4976226811066

web ..: https://www.buschvacuum.com/de/de/

email : sabrina.heinecke@busch.de

Die Busch Group ist weltweit einer der größten Hersteller von Vakuumpumpen, Vakuumsystemen, Gebläsen, Kompressoren und Abgasreinigungssystemen. Unter ihrem Dach vereint sie die beiden bekannten Marken Busch Vacuum Solutions und Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions. Die bisher von centrotherm clean solutions – einer ehemaligen Marke der Busch Group – angebotenen Abgasreinigungssysteme sind nun Teil des Pfeiffer Portfolios.

Das umfangreiche Produkt- und Serviceangebot umfasst Lösungen für

Vakuum-, Überdruck- und Abgasreinigungsanwendungen in sämtlichen Branchen, wie zum Beispiel Lebensmittel, Halbleiter, Analytik, Chemie und Kunststoff. Dazu gehören auch die Konzeption und der Bau maßgeschneiderter Vakuumsysteme sowie ein weltweites Servicenetz.

Die Busch Group ist ein Familienunternehmen, dessen Leitung in den Händen der Familie Busch liegt. Mehr als 8.000 Mitarbeiter in 45 Ländern weltweit arbeiten für die Gruppe. Der Hauptsitz von Busch befindet sich im baden-württembergischen Maulburg, im Dreiländereck Deutschland-Frankreich-Schweiz.

Die Busch Group produziert in ihren 23 eigenen Werken in China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Rumänien, der Schweiz, Südkorea, Tschechien, den USA und Vietnam.

Sie hat einen konsolidierten Jahresumsatz von fast 2 Milliarden Euro.



Pressekontakt:

Busch Vacuum Solutions

Frau Sabrina Heinecke

Schauinslandstrasse 1

79688 Maulburg

fon ..: +4976226811066

email : sabrina.heinecke@busch.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Medizinischer Meilenstein: Psilocybin-Therapie erstmals in Deutschland außerhalb von Studien möglich Kupfer unter Strom: Engpässe, Rekordprämien – und eine mexikanische Hochgrad-Sensation als Turbo!