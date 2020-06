Business Fotografie profitiert von Wirtschafts-Psychologie

Der Kölner Fotograf HG Adelmann etabliert mit Unterstützung einer Wirtschafts-Psychologin eine neue Bildsprache für Führungspersönlichkeiten und Firmen, die den Zeitgeist trifft.

Die Erkenntnisse der modernen Wirtschaftspsychologie erweitern nach Meinung des Fotografen die rationalen Leitsätze der klassischen Betriebswirtschaftslehre und sind in der Lage, die oftmals emotionsgefärbten Betrachtungs- und Verhaltensweisen des Menschen mit zu berücksichtigen. Diese Erkenntnisse sind daher nach Ansicht von HG Adelmann entscheidend für eine erfolgreiche zeitgenössische Geschäftsfotografie.

Der Fotograf unterdrückt bewusst bestimmte Aspekte der Körpersprache die noch vor Kurzem als Ausdruck von Bestimmtheit, Energie, und Durchsetzungsvermögen galten, aber heute besonders im Umfeld von innovativen Gründern eher mit Wahrnehmungen wie Arroganz, Kontrolle, und Distanz negativ besetzt sind.

Wichtig ist dem Fotografen eine positive Persönlichkeitsdarstellung mit aufrechter Haltung welche signalisiert, dass die abgebildete Person bei aller ausgestrahlten Freundlichkeit durchaus in der Lage ist einem Sturm zu widerstehen. Diese Bildsprache ist gleichermaßen wichtig für etablierte Führungspersönlichkeiten wie für neue Bewerber.

Auch ist es dem Fotografen wichtig, die porträtierte Person auf Augenhöhe mit dem Betrachter zu setzen mit einem klaren, ausdrucksstarken, aber freundlichen Blick.

„Wir alle kennen noch die Aufnahmen von Führungspersönlichkeiten in einem Treppenhaus, lässig über das Geländer gelehnt – und von unten nach oben fotografiert. Diese bisher so transportierten Sendungen von Aufstieg und Überlegenheit passen einfach nicht mehr in unsere heutige Zeit“, so der Fotograf HG Adelmann.

Die Aufnahmen von Teams in ihrem Arbeitsumfeld ist dem Fotografen ebenfalls sehr wichtig, da diese Aufnahmen den Arbeitsablauf und die Atmosphäre im Unternehmen für den Kunden wie auch einen potentiellen Bewerber direkt erlebbar machen.

Kontemporäre Business Fotografie trifft den Zeitgeist

Durch die Zusammenarbeit mit einer Wirtschafts-Psychologin erstellt der Kölner Fotograf HG Adelmann überzeugende Bildsprachen für die Geschäfts-Kommunikation, welche sympathisch sind, Kompetenz, Verlässlichkeit und Innovationsbereitschaft glaubhaft machen und gegenseitiges Vertrauen aufbauen.

Vergünstigte Pakete für SMEs und Start-up Unternehmen sind selbstverständlich.

Weitere Informationen zum Fotografen HG Adelmann finden Sie auf HGAdelmann.de

