Business Intelligence und Analytics strategisch angehen

Data & Analytics Experte QUNIS unterstützt Pharma Dienstleister Vetter bei Weiterentwicklung von Business Intelligence Lösung für die Unternehmenssteuerung

Als global führender CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization) bietet der Pharma Dienstleister Vetter seinen Kunden umfassende Fill & Finish Services von der klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Markteinführung der Kundenprodukte. Eine langjährig betriebene Business Intelligence (BI) Lösung, die insbesondere für die Themen Financial Reporting, integrierte Unternehmensplanung und Konzernkonsolidierung konzernweit eingesetzt wird, ist beständig mit dem Unternehmen mitgewachsen. Bei der strategischen Entwicklung der BI Umgebung vertraut Vetter auf den Data & Analytics Spezialisten QUNIS als Beratungspartner. Seit 2015 trifft sich das BI & Analytics Team von Vetter regelmäßig mit QUNIS zur Review der BI Strategie und zur Weiterentwicklung der Data & Analytics Aktivitäten.

BI Welt im Wandel bei Vetter

Im Laufe der Zusammenarbeit hat sich die klassische BI Welt schrittweise hin zu einem modernen, zukunftsorientierten BI & Analytics Bereich gewandelt. Wesentliche Ansatzpunkte waren dabei

* die organisatorische Weiterentwicklung

* die Erarbeitung technologischer Herausforderungen

* die kontinuierliche Verbreitung von Self Service BI (SSBI) in den Fachbereichen

Optimale Beratung auf vielen Ebenen

Das QUNIS Rollenmodell für die Business Intelligence Organisation konnte Vetter übernehmen und unkompliziert an die unternehmensspezifischen Anforderungen anpassen. Für die Erweiterung um Analyticsanwendungen hat das BI & Analytics Team dabei Data Science Use Cases mit QUNIS gesammelt und zur Erarbeitung einer Referenzarchitektur herangezogen. Auch der Prozess zur Bewertung und Priorisierung von Advanced Analytics Use Cases basiert auf dem Erfahrungsaustausch mit QUNIS.

Armin Rauch, Vice President Controlling Systeme & Business Intelligence bei Vetter, hält fest: „QUNIS berät uns ganzheitlich und nachhaltig zu den Themen Organisation, Prozesse, Tools, zur Systemarchitektur und Datenplattform – ein Partner, auf den ich nicht verzichten möchte.“

Weitere Informationen bietet der Praxisbericht „Vetter: Umfassende BI & Analytics Strategie“.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

QUNIS GmbH

Frau Monika Düsterhöft

Flintsbacher Straße 12

83098 Brannenburg

Deutschland

fon ..: +49 8034 99591 0

fax ..: +49 8034 99591 99

web ..: https://qunis.de

email : MOvermann@ars-pr.de

QUNIS steht Unternehmen bei allen Anforderungen im Themenfeld von Business Intelligence, Big Data, Advanced Analytics, Artificial Intelligence (AI) und Data Management zur Seite. Gegründet wurde das Unternehmen 2013 von Hermann Hebben und Steffen Vierkorn. Seinen Firmensitz hat QUNIS im oberbayerischen Brannenburg und ist mit 20 weiteren Offices in Deutschland und Österreich vertreten. Als Projektbegleiter unterstützt der Data & Analytics Experte seine Kunden von der Idee über die Identifikation der Handlungsfelder bis hin zur Implementierung und nachhaltigen Verankerung in der Organisation. Unternehmen verschiedenster Größe und Branchen vertrauen bei ihren Innovationsprojekten und Initiativen auf QUNIS.

Pressekontakt:

ars publicandi Gesellschaft für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit mbH

Frau Martina Overmann

Schulstraße 28

66976 Rodalben

fon ..: 06331 5543-13

email : movermann@ars-pr.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Der Goldpreis sollte bis Jahresende gut unterstützt sein