Business-Telefonanlagen vom Experten einrichten lassen

Die TFA Fernmeldebau Kron GmbH bietet einen Rundum-Service für Unternehmen

Passende Telefonanlage fürs Unternehmen gesucht? Die TFA Fernmeldebau Kron GmbH aus Essen hat sich auf die Beratung und Implementierung von Business-Telefonanlagen spezialisiert. Auf Grundlage ihrer langjährigen Erfahrung im Bereich der Telekommunikation und einem stetigen Innovationsgeist bietet TFA Fernmeldebau Kron eine Vielzahl von Lösungen für eine kostengünstige und effiziente Unternehmenskommunikation.

„Die Basis für erfolgreiche Unternehmensprozesse ist die Kommunikation. Daher legen wir bei den Lösungen für Business-Telefonie höchsten Wert auf Funktionalität und eine einfache Handhabung“, erklärt Tim Rolef, Prokurist in der TFA Fernmeldebau Kron GmbH aus Essen. „Wir ermitteln konkret den individuellen Bedarf für ein Unternehmen, denn die Zufriedenheit unserer Kunden steht für uns an oberster Stelle.“

Die Bandbreite der TFA Fernmeldebau Kron auf dem Gebiet der ITK-Anlagen umfasst VoIP-Telefonanlagen, Video- Konferenzlösungen und Collaboration-Tools sowie Cloud-Telefonie, Lösungen für Unified Communication und Telefonansagen. So ermöglichen die Spezialisten eine optimale Geschäftskommunikation für alle Mitarbeiter – zentral an einem Standort, dezentral über mehrere Niederlassungen hinweg oder mobil für den Außeneinsatz oder das Homeoffice.

Die TFA Fernmeldebau Kron bietet einen Rundum-Service. Sie schauen sich die Gegebenheiten an, beraten zur passenden Infrastruktur und installieren diese fachgerecht. Dabei achten sie darauf, den laufenden Geschäftsbetrieb so wenig wie möglich zu beeinflussen. In der Folgezeit stehen Sie für den Service und Anpassungen jederzeit bereit.

Weitere Informationen zu Sicherheitstechnik Essen, IP-Telefonanlage Köln oder Sicherheitstechnik Düsseldorf gibt es auf https://www.tfa-kron.de/.

Seit dem Jahre 1974 beschäftigt sich die TFA Fernmeldebau Kron GmbH, als mittelständisches Unternehmen, mit dem Vertrieb, der Montage bzw. Inbetriebnahme und dem Service von Systemen der Kommunikations- und Sicherheitstechnik.

Das Spektrum umfasst die Installation und Inbetriebnahme von Telekommunikationssystemen, aktiver Netzwerkkomponenten sowie von Einbruch-, Brandmelde-, Videoüberwachungs- und Lichtruf- & Notrufsystemen.

