BVDVA Start-up-Award 2026 – Jetzt bewerben

Wir suchen junge Unternehmen, die einen echten Beitrag zur pharmazeutischen und medizinischen Versorgung leisten, digital oder analog, produktnah oder prozessual, lokal oder skalierbar.

Berlin, 04.05.2026 | Der BVDVA Start-up-Award geht weiter: Wir suchen junge Unternehmen, die einen echten Beitrag zur pharmazeutischen und medizinischen Versorgung leisten, digital oder analog, produktnah oder prozessual, lokal oder skalierbar. Der Start-up-Award steht in Verbindung mit dem BVDVA-Kongress. Dieser findet in diesem Jahr am 11. und 12. Juni in Berlin statt (Steigenberger am Kanzleramt – vis-à-vis vom Hauptbahnhof).

Jahresveranstaltung der Branche

Der BVDVA-Kongress ist der jährliche Branchentreff des Arzneimittelversandhandels in Deutschland und zieht rund 350 Gäste aus der Apothekenwelt, der Pharmaindustrie, dem Logistikbereich, dem Online-Marketing, der Politik und den Medien an. Mit dem Start-up-Award wurde die Zielgruppe aktiv um junge Unternehmen erweitert, die innovative Ansätze für die digitale, gesundheitlich-pharmazeutische Versorgung der Zukunft bereithalten.

Innovationen und Bewerbung

„Innovationen und frische Ideen braucht unser Gesundheitswesen und auch die pharmazeutische Versorgung. Da führt kein Weg dran vorbei. Ich danke schon heute allen jungen Unternehmerinnen und Unternehmern für Ihren Beitrag und Ihre Teilnahme und freue mich auf die Siegerehrung“, sagt Udo Sonnenberg, der Geschäftsführer des BVDVA.

Das Bewerbungsverfahren ist denkbar einfach und soll möglichst keinen Mehraufwand für die Unternehmen darstellen. „Eine für uns vollständige Bewerbung enthält ein kurzes (Smart-Phone-)Video, das gerne eine persönliche Note haben darf, ein Unternehmenslogo und einen schlanken Text zum Unternehmen, dem Geschäftsmodell und dem Versorgungs-Impact (max. 2.000 Zeichen)“, führt Sonnenberg weiter aus.

Erster Preis: ein Jahr Verbandsmitgliedschaft

Der Gewinnerin/dem Gewinner winkt eine BVDVA-Förderpartnerschaft für ein Jahr (Wert: 2.750EUR) – inkl. Ausstellerstand beim 19. BVDVA-Kongress 2026 im Juni und Pitch vor dem Auditorium. Auch die Zweit- und Drittplatzierten werden belohnt. Alle Informationen auf https://bvdva-kongress.de/de/award

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bundesverband Deutscher Versandapotheken (BVDVA)

Herr Udo Sonnenberg

Leipziger Platz 16

10117 Berlin

Deutschland

fon ..: 030-84712268-55

web ..: https://www.bvdva.de

email : presse@bvdva.de

Der Bundesverband Deutscher Versandapotheken (BVDVA) ist seit 2004 Interessenvertreter und Dienstleister der zugelassenen deutschen Versandapotheken und schützt deren beruflichen, wirtschaftlichen und politischen Interessen. Der BVDVA arbeitet auf Landes- und Bundesebene und engagiert sich für die Sicherstellung einer hohen Qualität der pharmazeutischen Versorgung im Arzneimittelversandhandel, wobei die bestmögliche pharmazeutische Beratung und Betreuung der Patienten im Fokus steht.

Pressekontakt:

Bundesverband Deutscher Versandapotheken (BVDVA)

Udo Sonnenberg

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