BVDVA-Vorstand einstimmig wiedergewählt

Der bisherige Vorstand unter dem Vorsitz von Heinrich Meyer ist geschlossen erneut angetreten und auch so gewählt worden.

Berlin, 26. Juni 2025 | Die ordentliche Mitgliederversammlung des BVDVA hat gestern turnusmäßig seinen Vorstand (wieder) gewählt. Der bisherige Vorstand unter dem Vorsitz von Heinrich Meyer ist geschlossen erneut angetreten und auch so gewählt worden. Neben Heinrich Meyer sind Marion Wüst, Dirk Düvel und Roland Helle dabei.

Die rund 30 anwesenden Vertreterinnen und Vertreter der Mitgliedsunternehmen des BVDVA kamen am Mittwochnachmittag zur jährlichen Mitgliederversammlung am Vortag des BVDVA-Kongresses zusammen. Dieser öffnet morgen und übermorgen (Donnerstag/Freitag) seine Pforten. Neben der Vorstandswahl standen wichtige Themen auf der Agenda. Es ging und geht um den Umgang mit CardLink, der Verband hat über seine Positionierung dazu und insgesamt abgestimmt. Außerdem wurden rechtliche Themen zu Plattformaktivitäten erörtert und ein Themenportfolio für den BVDVA-Kongress 2026, der für den 11. und 12 Juni geplant ist, abgesteckt.

Verantwortliche

Die Vorstandsfunktionen bleiben unverändert: Heinrich Meyer, Inhaber von Sanicare (Bad Laer) bleibt geschäftsführender Vorstand und Vorsitzender. Er ist parallel für das Ressort Organisation & Kongress verantwortliche. Dirk Düvel, der Chef von Wir-Leben-Apotheken und Inhaber von besamex (Marschacht), ist der zweite geschäftsführende BVDVA-Vorstand. Er betreut weiterhin das Ressort Politik & Regulierung. Marion Wüst von Fliegende Pillen (Köln) bleibt für das Ressort Finanzen & Kooperation im Vorstand aktiv. Roland Helle (Berlin), kümmert sich um IT-Themen und Fragen im Zusammenhang mit der Telematikinfrastruktur.

18. BVDVA-Kongress

Mit den Beschlüssen der Mitgliederversammlung geht der Verband in den ersten Kongress-Tag. Es ist bereits das 18. Jahrestreffen der Arzneimittelversandhandelsbranche seit Gründung des Verbandes 2004 – mit der Einführung des Online-Arzneimittelhandels. Die zweitägige Kongress-Veranstaltung setzt viele interne Diskussionen mit Expertinnen und Experten aus allen Bereichen des Arzneimittelversandhandels fort: Eine internationale Keynote aus Schweden eröffnet nach einer kurzen europäischen Einordnung die Veranstaltung.

Startup-Award

Erstmalig hat der Verband dieses Jahr einen Startup-Award ausgerufen. Die jungen Unternehmen stellen sich vor und diskutieren Erfordernisse in ihrem Segment, um das Gesundheitswesen zu verbessern. Die Gewinner wurden in einer PM Anfang Mai vorgestellt: TakaraMed und Clife.

Allein drei Keynotes erwarten die Teilnehmenden: Björn Thorngren von MEDS Apothek in Schweden, Marcus Diekmann widmet sich dem Thema Transformationsprozesse am Beispiel einer deutschen Versandapotheke und Cornelius Scheier spricht über den Kooperationscode – Führung, die wirkt. Darüber hinaus werden in insgesamt sechs Podien viele Themen behandelt, die die Branche bewegen und maßgeblich bestimmen: Retail Media, KI, Markttrends, personalisierte Medizin u.v.m.

