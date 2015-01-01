Cachback mit LENTHO: Smarter online sparen

LENTHO startet 2025 in Deutschland: Die Plattform des Unternehmerpaars Wos kombiniert exklusive Rabatte mit transparentem Cashback und bietet ein einzigartiges Shopping- und Sparerlebnis.

Mit dem Motto „galaktisch gut sparen“ betritt LENTHO den deutschen Markt und verspricht Verbraucher:innen eine neue Dimension des Online-Shoppings. Das 2025 offiziell gestartete Online-System des erfolgreichen Unternehmerpaars Lena und Thomas Wos, verbindet exklusive Rabatte mit Cashback-Vorteilen und schafft damit eine Win-Win-Situation für Kundinnen und Kunden ebenso wie für Partnerunternehmen.

LENTHO richtet sich an alle, die sich beim Online Einkauf nicht mit Standardangeboten zufriedengeben wollen. Von Elektronik, Mode, Beautyprodukte, über Lebensmittel Haustierbedarf bis hin zu Reisebuchungen, über die Plattform finden Nutzer regelmäßig attraktive Deals, erhalten Zugang zu speziellen, tagesaktuellen Rabattcodes und können bei jedem qualifizierten Einkauf einen Teil des Betrags in Form von Cashback zurückholen. Besonders interessant: Die Registrierung ist kostenfrei und unkompliziert. Ein einmaliger Bonus von 10 Euro wird direkt nach erfolgreicher Anmeldung dem jeweiligen LENTHO-Konto gutgeschrieben. Sobald ein bestätigtes Cashback von 20 Euro erreicht ist, kann man sich den Betrag bequem via PayPal auszahlen lassen.

Der Clou von LENTHO ist die Kombination aus Rabatt­aktionen und Cashback, die ganz transparent beim jeweiligen Shop dargestellt wird. Viele Angebote sind exklusiv über die Plattform verfügbar und wirken dadurch gezielt als Kaufanreiz. Gleichzeitig profitieren Partnerunternehmen von zusätzlicher Sichtbarkeit und einer engagierten Zielgruppe, die bewusst nach Sparpotenzial sucht. Damit verknüpft LENTHO zwei Seiten: Für Kunden:innen entsteht ein greifbarer Mehrwert, für Händler ein effizienter Vertriebskanal.

Die Plattform geht über reine Onlineangebote hinaus: Bereits in den ersten Städten finden sich Restaurants, Hotels und Veranstaltungen. Künftig wird das Angebot auch auf den stationären Handel ausgeweitet. Neben dem monatlichen Gewinnspiel dürfen sich LENTHO-Nutzer:innen schon jetzt auf neue Funktionen und exklusive Benefits freuen.

Die Philosophie von LENTHO basiert auf Transparenz, Nutzerfreundlichkeit und einem fairen Nutzenversprechen. Die Anmeldung dauert nur wenige Sekunden, die Bedienung der Plattform oder App ist intuitiv gestaltet und der Zugang zu Angeboten erfolgt ohne versteckte Hürden. Die Kombination aus exklusiven Rabatten, Cashback und einer breit aufgestellten Shop-Auswahl soll LENTHO zu einer festen Größe im Alltag von Spar-Enthusiasten machen.

Mit dem Start von LENTHO in Deutschland beginnt eine neue Ära im Onlinehandel: ein einzigartiges Shopping- und Sparerlebnis, das sowohl Verbraucher:innen als auch Partnerunternehmen gleichermaßen begeistert. Weitere Informationen, Pressekontakte und Bildmaterial stehen auf der LENTHO-Website und im Pressebereich des Blogs zur Verfügung.

