Caledonia erhöht ihre Beteiligung an der Mine Blanket auf 64 Prozent (NYSE AMERICAN: CMCL; ZIEL: CMCL; TSX: CAL)

St. Helier, 21. Januar 2020 – Caledonia Mining Corporation Plc (Caledonia oder das Unternehmen – www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/caledonia-mining-corporation-plc/ ) gibt den Abschluss des Erwerbs einer zusätzlichen 15-prozentigen Beteiligung an der Blanket Mine (1983) (Private) Limited (Blanket“) bekannt.

Zusammenfassung

– Die heutige Ankündigung markiert den Abschluss der Transaktion, die zum ersten Mal am 6. November 2018 angekündigt wurde, nachdem die Genehmigungen von verschiedenen simbabwischen Regulierungsbehörden eingegangen waren.

– Durch den Erwerb der 15-prozentigen Beteiligung von Fremiro ist Caledonia nun zu 64 Prozent an Blanket beteiligt.

– Die Bruttogegenleistung für Fremiros Beteiligung an Blanket beträgt 16,667 Mio. Dollar, die durch die Kündigung eines Darlehens zwischen Fremiro und Caledonia und die Ausgabe von 727.266 neuen Aktien der Caledonia beglichen wurde.

– Fremiro wird nun rund 6,3 Prozent von Caledonias erweitertem ausgegebenem Aktienkapital halten.

Am 6. November 2018 gab Caledonia bekannt, dass das Unternehmen mit Fremiro Investments (Private) Limited (Fremiro“) eine rechtsverbindliche Vereinbarung über den Kauf von Fremiros 15-prozentigem Anteil an Blanket geschlossen hat. Für den Abschluss des Kaufs waren Genehmigungen von verschiedenen simbabwischen Aufsichtsbehörden erforderlich, die nun alle eingegangen sind. Die Bruttogegenleistung für Fremiros Beteiligung an Blanket beträgt 16,667 Mio. Dollar, die durch die Auflösung des Darlehens zwischen Fremiro und dem Unternehmen zum 30. Juni 2018 in Höhe von 11,467 Mio. USD beglichen wurde sowie durch Ausgabe von 727.266 neuen Aktien der Caledonia zu einem Ausgabepreis von 7,15 Dollar je Aktie, was der Schlussnotierung an der NYSE American am 17. August 2018 entspricht. Folglich beträgt der Anteil von Caledonia an Blanket 64 Prozent, und Fremiro hält ungefähr 6,3 Prozent von Caledonias ausgegebenem Aktienkapital.

Steve Curtis, Chief Executive Officer, kommentierte die Transaktion wie folgt:

Ich freue mich, ihnen mitzuteilen, dass das Unternehmen seine Transaktion mit Fremiro abgeschlossen hat, um Caledonias Beteiligung an Blanket auf 64 Prozent zu erhöhen. Ich möchte Fremiro für ihre Unterstützung als Aktionär von Blanket in den letzten sieben Jahren danken und bin zuversichtlich, dass Fremiro, die jetzt ein bedeutender Aktionär des Unternehmens ist, auch in Zukunft das Geschäft von Caledonia unterstützen wird.

Hintergrund

Fremiro erwarb ihre Beteiligung an Blanket, als Caledonia im Jahr 2012 Transaktionen zur Einhaltung des simbabwischen Gesetzes zur Indigenisierung und wirtschaftlichen Unterstützung (Zimbabwean Indigenisation and Economic Empowerment Act) (das Gesetz“) durchführte. Im Rahmen der Transaktionen verkaufte Caledonia 41 Prozent von Blanket an folgende indigene simbabwische Aktionäre:

– Fremiro: 15 Prozent

– The National Indigenization and Economic Empowerment Fund: 16 Prozent

– Blanket Employee Trust Services (Privat) Limited: 10 Prozent

Die Finanzierung dieser Akquisitionen wurde durch etwa 30 Mio. Dollar an Förderungsdarlehen für die oben genannten Parteien erleichtert, die basierend auf dem Aktienbesitz anteilig auf die Parteien aufgeteilt wurden.

Darüber hinaus wurden 10 Prozent von Blanket in Form des Gwanda Community Share Ownership Trust an die lokale Gemeinschaft gespendet.

Im März 2018 wurde das Gesetz geändert, um die 51-prozentige Indigenisierungspflicht für Goldbergbauunternehmen zu beseitigen. Kurz darauf einigten sich Caledonia und Fremiro auf eine Transaktion, bei der Caledonia Fremiros Beteiligung an Blanket erwerben würde.

Gemäß der Ankündigung des Unternehmens vom 6. November 2018 gibt Caledonia im Rahmen der Transaktion 727.266 Stammaktien an Fremiro aus. Caledonia hat die Zulassung dieser Aktien in Form von Depositary Interests zum Handel am AIM beantragt. Der Handel mit diesen Wertpapieren wird voraussichtlich um 8.00 Uhr am oder um den 24. Januar 2020 beginnen (Zulassung). Das ausgegebene Aktienkapital von Caledonia wird bei Zulassung 11.515.860 Stammaktien umfassen. Es sind keine eigenen Aktien vorhanden. Nach Zulassung liegt die Gesamtzahl der Stimmrechte am Unternehmen daher bei 11.515.860. Diese Zahl kann von Aktionären und Inhabern der Depositary Interests als Nenner für die Berechnungen verwendet werden, anhand derer sie bestimmen, ob sie ihre Beteiligung am oder eine Änderung ihrer Beteiligung am Unternehmen mitteilen müssen.

Diese Mitteilung enthält Insider-Informationen, die gemäß der Marktmissbrauchsbestimmungen (EU) Nr. 596/2014 offengelegt werden.

Caledonia ist ein Bergbau-, Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit Schwerpunkt auf das südliche Afrika. Nach Umsetzung des Indigenisierungs-Gesetzes in Simbabwe ist Caledonias hauptsächliches Asset ein 49-%-Anteil an einer laufenden Goldmine in Simbabwe („Blanket“).

