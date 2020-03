Caledonia Mining Corporation Plc – Bekanntmachung über Verfügbarkeit von Materialien für die Hauptversammlung

St. Helier, 30. März 2020: Caledonia Mining Corporation Plc (das „Unternehmen“ – (NYSE American: CMCL, AIM: CMCL, TSX: CAL – www.commodity-tv.com/play/caledonia-mining-stronger-free-cash-flows-from-2020-on-dividend-increased/ ) gibt bekannt, dass die Dokumente, die eine Ankündigung der jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre (die „Hauptversammlung“) und ein Managementinformationsrundschreiben – Aufforderung zur Stimmrechtsvertretung zusammen mit einem Vollmachtsformular – umfassen, jetzt unter folgender Adresse verfügbar sind:

www.caledoniamining.com/investors/shareholder-information/#shareholder-meeting-documents

Die Hauptversammlung findet am Mittwoch, dem 6. Mai 2020 ab 9.00 Uhr (britische Zeit) im Radisson Blu Waterfront Hotel, Rue de l’Etau, St. Helier, Jersey JE2 3WF, Kanalinseln, statt.

Angesichts der aktuellen COVID-19-Pandemie werden die Aktionäre ermutigt, online oder durch einen Bevollmächtigten gemäß den Anweisungen auf dem Vollmachtsformular abzustimmen, das sie vom Registrar der Gesellschaft erhalten werden.

Weitere Informationen erhalten Sie bei uns:

Caledonia Mining Corporation Plc

Mark Learmonth

Tel: +44 1534 679 802

Maurice Mason

Tel: +44 759 078 1139

WH Irland

Adrian Hadden/James Sinclair-Ford

Tel: +44 20 7220 1751

Blytheweigh

Tim Blythe/Camilla Horsfall/Megan Ray

Tel: +44 207 138 3204

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

www.resource-capital.ch

info@resource-capital.ch

