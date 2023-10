Caledonia Mining Plc beschließt vierteljährliche Dividende

St. Helier, 2. Oktober 2023 – Caledonia Mining Corporation Plc („Caledonia“ oder das „Unternehmen“ www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-mining-corporation-plc/) freut sich bekannt zu geben, dass das Board of Directors eine vierteljährliche Dividende von 14 United States Cents (0,14 US$) für jede Aktie des Unternehmens beschlossen hat.

Die für die Dividende relevanten Daten sind wie folgt:

– Ex-Dividendentermin VFEX: 11. Oktober 2023

– Ex-Dividendentag AIM und NYSE: 12. Oktober 2023

– Stichtag: 13. Oktober 2023

– Auszahlungstermin: 27. Oktober 2023

Anteilseigner mit einer eingetragenen Adresse im Vereinigten Königreich werden in Pfund Sterling ausgezahlt.

Die Dividendenpolitik von Caledonia

Die Strategie von Caledonia zur Maximierung des Shareholder Value beinhaltet eine vierteljährliche Dividendenpolitik, die der Verwaltungsrat 2014 beschlossen hat. Der Verwaltungsrat wird künftige Dividenden nach Bedarf und im Einklang mit seinem umsichtigen Risikomanagement in Betracht ziehen.

Nachfragen:

Caledonia Mining Corporation Plc

Mark Learmonth

Camilla Horsfall

Tel: +44 1534 679 800

Tel: +44 7817 841 793

Cavendish Securities plc (Nomad und gemeinsamer Makler)

Adrian Hadden

Neil McDonald

Pearl Kellie

Tel: +44 (0)20 7220 0500

Liberum Capital Limited (Gemeinsamer Makler)

Scott Mathieson/Kane Collings

Tel: +44 20 3100 2000

BlytheRay Finanz-PR (UK)

Tim Blythe/Megan Ray

Tel: +44 207 138 3204

3PPB (Finanz-PR, Nordamerika)

Patrick Chidley

Paul Durham

Tel: +1 917 991 7701

Tel: +1 203 940 2538

Curate Public Relations (Simbabwe)

Debra Tatenda

Tel: +263 77802131

IH Securities (Private) Limited (VFEX-Sponsor – Simbabwe)

Lloyd Mlotshwa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

Tel: +263 (242) 745 119/33/39

info@resource-capital.ch

Hinweis: Diese Bekanntmachung enthält Insiderinformationen, die gemäß der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 („MAR“) offengelegt werden, da sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts des Vereinigten Königreichs ist, und wird gemäß den Verpflichtungen des Unternehmens nach Artikel 17 der MAR offengelegt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Caledonia Mining Corporation

Jochen Staiger

3rd Floor, Weighbridge House

JE2 3NF St Helier, Jersey

Kanada

email : info@resource-capital.ch

Caledonia ist ein Bergbau-, Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit Schwerpunkt auf das südliche Afrika. Nach Umsetzung des Indigenisierungs-Gesetzes in Simbabwe ist Caledonias hauptsächliches Asset ein 49-%-Anteil an einer laufenden Goldmine in Simbabwe („Blanket“).

Pressekontakt:

Caledonia Mining Corporation

Jochen Staiger

3rd Floor, Weighbridge House

JE2 3NF St Helier, Jersey

email : info@resource-capital.ch

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Vidac Pharma Holding Plc freut sich bekannt zu geben, dass es am Freitag, den 29.09.23, seine Jahreshauptversammlung abgehalten hat Riesendeals in Kürze – Diese KI-Aktie steigt 500%. Neuer AI Hot Stock nach 8.154% mit Synopsis Inc. ($SNPS), bis zu 28.553% mit den KI-Aktien von Cadence Design Systems ($CDNS), bis zu 34.918% mit den KI-Aktien von KLA Corp. ($KLAC), 144.636% mit NVIDIA ($NVDA) und 180.548% mit Microsoft ($MSFT)