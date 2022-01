Caledonia Mining Plc gibt langfristige Leistungsprämien ans Management aus

St. Helier, 26. Januar 2022: Caledonia Mining Corporation Plc (das „Unternehmen“ oder „Caledonia“ – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-mining-corporation-plc/) gibt bekannt, dass es im Rahmen des Omnibus-Equity-Incentive-Vergütungsplans 2015 des Unternehmens (der „Plan“) neue langfristige Leistungsprämien vergeben hat. Die Zuteilungen, die an „Personen mit Führungsverantwortung“ im Sinne der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 vergeben wurden, sind wie folgt:

Name Position Zuschusswerte

Steve CurtisDirektor und 476.486,10 US$

Hauptgeschäftsführer

Mark Direktor und Finanzvorstand441.945,00 US$

Learmonth

Dana Roets Direktor und Chief 200.340,40 US$

Operating

Officer

Die Zuteilungen erfolgen in Form von Performance Units („PUs“) gemäß der Definition im Plan. Unverfallbarkeitsdatum für die PUs ist der 11. Januar 2025.

Die Anzahl der zugeteilten PUs entspricht dem Geldwert der Zuteilung geteilt durch den „fairen Marktwert“ (wie im Plan definiert) der Aktien des Unternehmens, d.h. in diesem Fall dem höheren Wert von (i) dem Schlusskurs der Caledonia-Aktien an der NYSE American am Handelstag vor dem Datum der Zuteilung oder (ii) dem volumengewichteten durchschnittlichen Schlusskurs der Caledonia-Aktien an der NYSE American für die fünf Tage vor dem Datum der Zuteilung, was zu einem Preis von US$12.01 führte.

Die endgültige Anzahl der PUs, die bei Fälligkeit der Zuteilungen ausübbar werden, wird angepasst, um die tatsächliche Leistung des Unternehmens in Bezug auf verschiedene Betriebskennzahlen widerzuspiegeln, vorbehaltlich bestimmter Mindest- und Höchstschwellenwerte.

Jede unverfallbare PU berechtigt den Teilnehmer zum Erhalt einer Caledonia-Stammaktie (oder eines Wertpapiers, das eine Aktie darstellt) bei Fälligkeit der Prämie. Aktien, die aufgrund von ausübbaren PUs ausgegeben werden, unterliegen einer Mindesthaltefrist von einem Jahr, falls ausübbare Zuteilungen verfallen, gekürzt oder annulliert werden müssen.

Hinweis: Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen werden von der Gesellschaft als Insiderinformationen gemäß der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 („MAR") betrachtet, als sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts des Vereinigten Königreichs sind, und werden in Übereinstimmung mit den Verpflichtungen der Gesellschaft gemäß Artikel 17 der MAR offengelegt.

