Calibre erhält die gerichtliche Genehmigung für den Zusammenschluss mit Equinox Gold

VANCOUVER, 6. Mai 2025 – Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) (das „Unternehmen“ oder „Calibre“) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/calibre-mining-corp/ – freut sich bekannt zu geben, dass der Supreme Court of British Columbia die endgültige Verfügung in Zusammenhang mit dem Arrangementplan des Unternehmens (das „Arrangement“) mit Equinox Gold Corp. („Equinox Gold“) erlassen hat, wodurch Equinox Gold unter anderem alle emittierten und ausstehenden Aktien von Calibre erwerben wird. Gemäß dem Arrangement werden die Aktionäre von Calibre für jede Calibre-Stammaktie 0,35 Aktien von Equinox Gold erhalten.

Vorbehaltlich der Erteilung aller erforderlichen Genehmigungen und der Erfüllung oder des Verzichts auf alle erforderlichen Bedingungen wird der Abschluss des Arrangements bis Ende des zweiten Quartals 2025 erwartet. Nach Abschluss des Arrangements werden die Calibre-Aktien voraussichtlich von der Toronto Stock Exchange und der OTCQX (das „De-Listing“) gestrichen. Im Anschluss an das De-Listing wird Calibre voraussichtlich beantragen, kein meldepflichtiger Emittent gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen mehr zu sein.

Eine ausführlichere Beschreibung des Arrangements finden Sie im Management Information Circular von Calibre vom 24. März 2025 (das „Rundschreiben“), das auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf der Website von Calibre unter www.calibremining.com/investor-relations/agm-materials/default.aspx verfügbar ist

Über Calibre

Calibre (TSX:CXB) ist ein an der kanadischen Börse notierter, auf Nord- und Südamerika fokussierter, wachsender mittelgroßer Goldproduzent mit einer starken Pipeline an Erschließungs- und Explorationsmöglichkeiten in Neufundland und Labrador in Kanada, Nevada und Washington in den USA sowie Nicaragua. Calibre konzentriert sich auf die Schaffung nachhaltiger Werte für die Aktionäre, die lokalen Gemeinden und alle Stakeholder durch einen verantwortungsvollen Betrieb und einen disziplinierten Ansatz für Wachstum. Mit einer starken Bilanz, einem bewährten Managementteam, einem starken operativen Cashflow, wertsteigernden Erschließungsprojekten und Explorationsmöglichkeiten auf Distriktebene wird Calibre einen erheblichen Wert freisetzen.

IM NAMEN DES VORSTANDES

„Darren Hall“

Darren Hall, Präsident und Vorstandsvorsitzender

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Ryan King

SVP Unternehmensentwicklung & IR

T: 604.628.1012

E: calibre@calibremining.com

W: www.calibremining.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Der Hauptsitz von Calibre befindet sich in Suite 1560, 200 Burrard St., Vancouver, British Columbia, V6C 3L6.

Die Toronto Stock Exchange hat diese Pressemitteilung weder geprüft noch übernimmt sie die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“) im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die wir in der Zukunft erwarten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt und die durch Wörter wie „erwarten“, „planen“, „antizipieren“, „projizieren“, „anvisieren“, „potenziell“, „zeitlich planen“, „prognostizieren“, „budgetieren“, „schätzen“, „annehmen“, „beabsichtigen“, „Strategie“, „Ziel“, „objektiv“, „möglich“ oder „glauben“ und ähnliche Ausdrücke oder deren negative Konnotationen gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten „werden“, „würden“, „könnten“, „sollten“ oder „könnten“. Dazu gehören, ohne Einschränkung, Aussagen in Bezug auf: die Pläne und Erwartungen von Calibre und dem fusionierten Unternehmen in Bezug auf das geplante Arrangement und die erwarteten Auswirkungen des geplanten Arrangements auf die Betriebsergebnisse, die Finanzlage, die Wachstumsmöglichkeiten und die Wettbewerbsposition des fusionierten Unternehmens, den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und den erwarteten Zeitpunkt des Abschlusses des Arrangements.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen bergen erhebliche Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Risiko, dass andere Bedingungen für den Abschluss des Arrangements nicht erfüllt werden; das Risiko, dass der Abschluss des Arrangements verzögert wird oder überhaupt nicht stattfindet; das Risiko, dass entweder Calibre oder Equinox die Arrangement-Vereinbarung kündigen und entweder Calibre oder Equinox eine Kündigungsgebühr an die andere Partei zahlen muss; mögliche nachteilige Reaktionen oder Veränderungen in den Geschäfts- oder Mitarbeiterbeziehungen von Calibre oder Equinox, einschließlich solcher, die sich aus der Ankündigung oder dem Abschluss des Arrangements ergeben; die Ablenkung der Zeit des Managements für transaktionsbezogene Fragen; der endgültige Zeitplan, das Ergebnis und die Ergebnisse der Integration der Geschäfte von Calibre und Equinox; die Auswirkungen des Unternehmenszusammenschlusses von Calibre und Equinox, einschließlich der zukünftigen Finanzlage, der Betriebsergebnisse, der Strategie und der Pläne des kombinierten Unternehmens; die Fähigkeit des zusammengeschlossenen Unternehmens, die erwarteten Synergien im erwarteten Zeitrahmen oder überhaupt zu realisieren; Veränderungen auf den Kapitalmärkten und die Fähigkeit des zusammengeschlossenen Unternehmens, den Betrieb in der erwarteten Weise zu finanzieren; das Risiko, dass Calibre oder Equinox nicht die erforderlichen gerichtlichen, börslichen und behördlichen Genehmigungen erhalten, um das Arrangement durchzuführen; das Risiko von Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit dem geplanten Arrangement; das Risiko von Änderungen von Gesetzen, behördlichen Vorschriften oder Durchsetzungspraktiken; die Auswirkungen von Rohstoffpreisen, Schätzungen der Lebensdauer von Minen; der Zeitpunkt und die Höhe der geschätzten zukünftigen Produktion; die Risiken von Bergbauaktivitäten; die Tatsache, dass die Betriebskosten und Geschäftsunterbrechungen nach der öffentlichen Ankündigung oder dem Abschluss des Arrangements höher als erwartet ausfallen könnten; und andere Risiken und Ungewissheiten, die in Calibres Jahresinformationsformular („AIF“) für das am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangene Jahr, in der Managementdiskussion und -analyse für das am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangene Jahr sowie in anderen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens, die auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca.

Die zukunftsgerichteten Aussagen von Calibre basieren auf den geltenden Annahmen und Faktoren, die die Geschäftsleitung zum Zeitpunkt dieses Dokuments für angemessen hält, und zwar auf der Grundlage der Informationen, die der Geschäftsleitung zu diesem Zeitpunkt vorliegen. Calibre übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Dementsprechend sollte kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden.

