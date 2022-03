Calibre gibt Fünf-Jahres-Nachhaltigkeitsstrategie bekannt

Vancouver, B.C. – 15. März 2022: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) („Calibre“ oder das „Unternehmen“ – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/calibre-mining-corp/) freut sich, die Entwicklung und Einführung unserer ersten Fünf-Jahres-Nachhaltigkeitsstrategie bekannt zu geben.

Die Fünfjahres-Nachhaltigkeitsstrategie stützt sich auf drei wichtige strategische Säulen, die die Grundlage für unsere Ziele und Erwartungen bilden:

– Verantwortungsvolle Praktiken: Sicherstellung einer Kultur international bewährter Praktiken, intern und mit Partnern;

– Beiträge zur Nachhaltigkeit: Positive Wirkungen über den Bergbau hinaus; und

– Globale Herausforderungen: Verknüpfung mit den Bemühungen um die Sicherung der Zukunft.

Darren Hall, President & Chief Executive Officer von Calibre, erklärte: „Wir bei Calibre haben uns verpflichtet sicherzustellen, dass unser Beitrag zur Nachhaltigkeit robust und kontinuierlich bleibt, um die Goldbergbauindustrie als Ganzes jetzt und in Zukunft zu einer nachhaltigen Praxis zu machen. Unsere Nachhaltigkeitsstrategie ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu einer verantwortungsvollen Wertschöpfung für alle Stakeholder, da wir unseren Ansatz für einen verantwortungsvollen und nachhaltigen Bergbau in vollem Umfang transparent machen und Rechenschaft ablegen, indem wir tun, was wir sagen, und unsere Verpflichtungen verantwortungsvoll einhalten.

„Wir schätzen die zunehmende Bedeutung, die alle Stakeholder den Themen Umwelt, Nachhaltigkeit, Sicherheit und Governance beimessen. Aus diesem Grund haben wir Anfang 2021 unseren ersten umfassenden Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht und werden innerhalb des Dreijahreszeitraums des World Gold Council die Grundsätze des verantwortungsvollen Goldabbaus (Responsible Gold Mining Principles – RGMP) vollständig erfüllen. In der ersten Jahreshälfte 2022 werden wir unseren Nachhaltigkeitsbericht 2021 veröffentlichen, der – da bin ich mir sicher – unser Engagement und unsere Fortschritte innerhalb von 12 Monaten nach unserem ersten Bericht aufzeigen wird. Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Vision und unseres Erfolgs. „

Petri Salopera, Vizepräsident für Nachhaltigkeit bei Calibre, erklärte: „Calibre hat sich verpflichtet, robuste Nachhaltigkeitspraktiken voranzutreiben und zu integrieren. Nachhaltigkeit ist die Anwendung unserer Grundwerte: Sicherheit, soziale und ökologische Verantwortung, Integrität, Teamarbeit und Verantwortlichkeit. Es ist ein Bekenntnis zu unserer One Calibre Culture, die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt unseres Geschäftsgebarens und unseres langfristigen Erfolgs stellt.“

Die Fünf-Jahres-Nachhaltigkeitsstrategie von Calibre umreißt unsere Nachhaltigkeitsziele in drei Phasen:

– Die Weichen stellen (2022): Angleichung und Standardisierung

– Erfüllung höherer Standards (2023-2025): Allgemeine Umsetzung bewährter Verfahren

– Führend sein (2026 und darüber hinaus): Spitzenreiter der Peer Group in Sachen Nachhaltigkeit

Gemeinsam umfassen die Säulen der Strategie unsere wichtigsten ESG-Ziele. Diese spiegeln die Ergebnisse eines breit angelegten internen und externen Konsultationsprozesses sowie die internationalen Standards für den Sektor und insbesondere die Erwartungen der RGMPs des World Gold Council wider, zu denen sich Calibre im Juni 2021 verpflichtet hat. Darüber hinaus haben wir spezifische Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung identifiziert und integriert, um unsere Nachhaltigkeitsleistung zu messen und voranzutreiben.

Unser ESG-Strategierahmen ist auf der Calibre-Website hier verfügbar.

IM NAMEN DES VORSTANDES

„Darren Hall“

Darren Hall, Präsident und Vorstandsvorsitzender

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Ryan King

Senior Vice President, Unternehmensentwicklung & IR

T: +1604.628.1010

E: calibre@calibremining.com

W: www.calibremining.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Über Calibre Mining Corp.

Calibre ist ein an der kanadischen Börse notierter, auf Nord- und Südamerika fokussierter, wachsender mittelgroßer Goldproduzent mit einer starken Pipeline an Erschließungs- und Explorationsmöglichkeiten in Nevada und Washington in den USA sowie in Nicaragua. Calibre konzentriert sich auf die Schaffung nachhaltiger Werte für die Aktionäre, die lokalen Gemeinden und alle Stakeholder durch einen verantwortungsvollen Betrieb und einen disziplinierten Ansatz für das Wachstum. Mit einer starken Bilanz, keiner Verschuldung, einem bewährten Managementteam, einem starken operativen Cashflow, wertsteigernden Erschließungsprojekten und Explorationsmöglichkeiten auf Distriktebene wird Calibre einen erheblichen Wert freisetzen.

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die wir in der Zukunft erwarten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt und die durch Wörter wie „erwarten“, „planen“, „antizipieren“, „projizieren“, „anvisieren“, „potenziell“, „zeitlich planen“, „prognostizieren“, „budgetieren“, „schätzen“, „beabsichtigen“ oder „glauben“ und ähnliche Ausdrücke oder deren negative Konnotationen gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten „werden“, „würden“, „könnten“, „sollten“ oder „könnten“. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten notwendigerweise Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Calibre liegen. Eine Auflistung der für das Unternehmen geltenden Risikofaktoren finden Sie im Jahresbericht von Calibre für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr, der unter www.sedar.com verfügbar ist. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Faktoren, die die zukunftsgerichteten Aussagen von Calibre beeinflussen können.

Die zukunftsgerichteten Aussagen von Calibre basieren auf den geltenden Annahmen und Faktoren, die die Geschäftsleitung zum Zeitpunkt dieses Dokuments für angemessen hält, und zwar auf der Grundlage der Informationen, die der Geschäftsleitung zu diesem Zeitpunkt vorliegen. Calibre übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Dementsprechend sollte kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Calibre Mining Corp.

Edward Farrauto

413 – 595 Burrard Street

V7X 1J1 Vancouver, BC

Kanada

email : calibre@calibremining.com

Pressekontakt:

Calibre Mining Corp.

Edward Farrauto

413 – 595 Burrard Street

V7X 1J1 Vancouver, BC

email : calibre@calibremining.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Granite Creek: Nachgewiesene Kupferressource steigt um 43 Prozent GCM Mining gibt aktuelle Produktionsdaten bekannt und beschliesst monatliche Dividende für den 15. April 2022; kündigt Webcast für das vierte Quartal und das Jahresende 2021 an