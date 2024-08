Calibre liefert erstes Erz aus dem 5 km von der Aufbereitungsanlage Libertad entfernten Tagebau Volcan, was sich positiv auf die zweite Jahreshälfte 2024 auswirkt

Vancouver, British Columbia – August 8, 2024: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) (das Unternehmen oder Calibre – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/calibre-mining-corp/) freut sich, die erste Erzlieferung an die Aufbereitungsanlage Libertad (die Aufbereitungsanlage) aus der zu 100 % unternehmenseigenen Lagerstätte Volcan (Volcan), die 5 km südlich der Aufbereitungsanlage liegt, bekannt zu geben. Es wird erwartet, dass Volcan in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 einen bedeutenden Beitrag zum Produktionsprofil des Unternehmens leisten wird.

Darren Hall, President und Chief Executive Officer von Calibre, sagte: Ich freue mich über die raschen Fortschritte im Tagebau Volcan angesichts der ersten Erzlieferungen an die Aufbereitungsanlage im Juli innerhalb eines Monats nach Erhalt der Umweltgenehmigungen. Volcan wird zu einer höheren Produktion in der zweiten Jahreshälfte beitragen, da die erste Tagebauressource durchschnittlich 2,0 g/t Gold enthält. Wir sind daher weiterhin zuversichtlich, unsere jährliche Produktionsprognose von 275.000 – 300.000 Unzen zu erfüllen. Die Hinzufügung von Volcan zeigt die Effektivität unserer Hub-and-Spoke-Betriebsstrategie. Mit der Überkapazität in der Aufbereitungsanlage Libertad besteht weiterhin ein starkes Potenzial für ein kostengünstiges Wachstum mit hoher Kapitalrendite.

Darüber hinaus sind wir zuversichtlich, dass wir im zweiten Quartal 2025 das erste Gold ausliefern und Calibre als qualitativ hochwertigen Goldproduzenten etablieren können, da die technische Planung der vollständig finanzierten Goldmine Valentine zu 98 % und der Bau zu 77 % abgeschlossen ist.“

Über Calibre

Calibre (TSX: CXB) ist ein an der kanadischen Börse notierter, auf Nord- und Südamerika fokussierter, wachsender mittelgroßer Goldproduzent mit einer starken Pipeline an Entwicklungs- und Explorationsmöglichkeiten in Neufundland & Labrador (Kanada), Nevada und Washington in den USA sowie in Nicaragua. Calibre konzentriert sich darauf, durch einen nachhaltigen Wert für die Aktionäre, die lokalen Gemeinden und alle Stakeholder durch verantwortungsvolle Betriebe und einen disziplinierten Wachstumsansatz zu schaffen. Mit einer starken Bilanz, einem bewährten Managementteam, einem starken operativen Cashflow, wertsteigernden Entwicklungsprojekten und bezirksgroßen Explorationsmöglichkeiten wird Calibre einen erheblichen Wert freisetzen.

