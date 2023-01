Calibre meldet neue Goldentdeckung in der Pan Gold Mine in Nevada

Erste Ergebnisse beinhalten 1,36 g/t Gold auf 13,7 Metern und 0,61 g/t Gold auf 18,3 Metern auf dem noch nie erbohrten Coyote Target

Vancouver, B.C. – 17. Januar 2023: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) (das „Unternehmen“ oder „Calibre“ – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/calibre-mining-corp/) freut sich, die Untersuchungsergebnisse des Bohrprogramms 2022 zur Entdeckung und Ressourcenerweiterung in der zu 100 % unternehmenseigenen Mine Pan („Pan“) bekannt zu geben, die sich im produktiven Goldgebiet Battle Mountain – Eureka in Nevada befindet. Die ersten Ergebnisse auf dem neuen Ziel Coyote (Coyote“), das noch nie durch Bohrungen erprobt wurde und sich etwa 3 km südsüdwestlich des Tagebaus Pan befindet, zeigen das Explorations- und Entdeckungspotenzial auf dem Grundstück. Coyote wurde ursprünglich durch geochemische Oberflächenuntersuchungen und Gesteinssplitterproben in Kombination mit einer sich entwickelnden strukturellen geologischen Interpretation identifiziert. Darüber hinaus weisen mehrere Ergebnisse, wie unten beschrieben, auf das Potenzial für eine Ressourcenerweiterung hin, wobei der Schwerpunkt auf der Umwandlung bekannter Mineralisierungszonen liegt. Im Laufe des Jahres 2023 wird Calibre ein 38.400 Meter umfassendes Bohrprogramm in Nevada durchführen, einschließlich 28.000 Meter bei Pan, das sich auf neue Ziele und die Erweiterung bekannter Ressourcen konzentriert.

Zu den Highlights der Entdeckung von New Coyote Pan South gehören:

Coyote Target

– 1,36 g/t Au auf 13,7 Metern, einschließlich 2,78 g/t Au auf 4,6 Metern in Bohrloch PR22-238;

– 0,61 g/t Au auf 18,3 Metern in Bohrloch PR22-237;

– Die ersten Ergebnisse liegen etwa 3 km südlich des Tagebaus Pan South;

– Offen für Expansion

Zu den Höhepunkten des Programms zur Erweiterung und Umwandlung der Pan-Ressourcen im Tagebaubetrieb zählen:

North Dynamite

– 0,54 g/t Au auf 74,7 Metern in Bohrloch PR22-211; 0,56 g/t Au auf 21,3 Metern in Bohrloch PR22-209;

– 0,47 g/t Au auf 18,3 Metern in Bohrloch PR22-210; 1,67 g/t Au auf 12,2 Metern einschließlich 2,12 g/t Au auf 9,1 Metern in Bohrloch PR22-224;

– 0,41 g/t Au auf 10,7 Metern in Bohrloch PR22-228;

– 0,67 g/t Au auf 22,9 Metern, einschließlich 1,14 g/t Au auf 9,1 Metern in Bohrloch PR22-190;

– Die Abschnitte erweitern die Mineralisierung neigungsabwärts und entlang des Streichs und sind für eine weitere Expansion offen.

Syncline Target

– 1,05 g/t Au auf 15,2 Metern, einschließlich 2,12 g/t auf 3,0 Metern und 1,21 g/t auf 6,1 Metern in Bohrloch PR22-218;

– 0,67 g/t Au auf 7,6 Metern in Bohrloch PR22-219;

– Die tiefere Mineralisierung nördlich von Syncline wird unter Berücksichtigung der neu interpretierten Stratigraphie bewertet.

Orpiment Alley Target

– 0,53 g/t Au auf 15,2 Metern in Bohrloch PR22-182;

– Aufgrund der günstigen Mineralogie und Spurenelementgeochemie in der Tiefe bleibt Orpiment Alley das primäre Ziel eines tiefen Sulfid-Feeder-Systems bei Pan

Benji Target

– 0,45 g/t Au auf 18,3 Metern in Bohrloch PR22-203; 0,84 g/t Au auf 22,1 Metern in Bohrloch PC22-017

Hinweis: Alle Bohrlöcher wurden in einem Winkel von -45 bis -90 Grad gebohrt, wobei die Azimute so gewählt wurden, dass die anvisierten Strukturen so nahe wie möglich an der Senkrechten durchschnitten werden. Einige Bohrlöcher und Abschnitte, über die hier berichtet wird, haben die Mineralisierung nicht senkrecht durchschnitten und stellen keine exakten „wahren Mächtigkeiten“ dar.

Darren Hall, President und Chief Executive Officer von Calibre, erklärte: „Die ersten Bohrergebnisse außerhalb des Betriebsgebiets Pan sind ermutigend, da dieses Ziel noch nie bebohrt wurde. Zusätzliche Goldziele wurden entlang eines 5 km langen Trends südlich des Ressourcengebiets identifiziert, der sich auf die neue Entdeckung Coyote konzentriert. Calibres Priorität im Jahr 2023 wird sich auf diese neuen Ziele verlagern, wobei der Schwerpunkt auf Entdeckungsbohrungen innerhalb der Mineralkonzessionen bei Pan und Gold Rock liegen wird.“

Link 1 – Zahlen (www.calibremining.com/site/assets/files/7000/january-17-pan-drill-results-figures.pdf)

Link 2 – Bohrtabelle (www.calibremining.com/site/assets/files/7000/2023-01-17-drill-table.pdf)

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Calibre Mining unterhält für alle seine Explorationsprojekte ein Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprogramm („QA/QC“), das die besten Methoden der Branche anwendet. Zu den Schlüsselelementen des QA/QC-Programms gehört das Einfügen von Probenstandards, Leerproben und Duplikaten in den Probenstrom, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse des Untersuchungslabors innerhalb der vorgegebenen Leistungsstufen liegen. Bohrlochabweichungsmessungen werden von International Directional Services unter Verwendung eines Oberflächenaufzeichnungskreisels und von geschulten Bohrmannschaften durchgeführt, die einen von REFLEX gelieferten, nach Norden gerichteten Kreisel bedienen. Die RC-Bohrungen wurden von Boart Longyear aus Salt Lake City, Utah, und Alford Drilling aus Elko, Nevada, durchgeführt. Die Untersuchungen wurden von ALS, Reno, durchgeführt, wo die Brandproben auf einer 30-Gramm-Ladung mit einem AAS-Abschluss bestimmt wurden. Eine zusätzliche Cyanidlaugungsuntersuchung wurde ebenfalls durchgeführt. ALS ist nach ISO/IEC 17025:2017 zertifiziert.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von David Schonfeldt P.Geo, dem Chefgeologen von Calibre Mining und einer qualifizierten Person“ gemäß National Instrument 43-101, genehmigt.

