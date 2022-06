Calibre Mining erhält Umweltgenehmigung für Erschließung und Betrieb des hochgradigen Tagebaus Pavon Central was voraussichtlich zu einem Produktionsanstieg im Jahr 2023 führen wird

Vancouver, B.C. – 16. Juni 2022 – Calibre Mining Corp. („Calibre“ oder das „Unternehmen“) (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/calibre-mining-corp/ ) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen vom Ministerium für Umwelt und natürliche Ressourcen in Nicaragua die entscheidende Umweltgenehmigung für die Erschließung und Produktion der Tagebaumine Pavon Central erhalten hat.

Darren Hall, Chief Executive Officer von Calibre, erklärte: „Die Genehmigung von Pavon Central ist ein bedeutender Meilenstein in den Bemühungen des Unternehmens, die Produktion organisch zu steigern und einen Teil der installierten Überkapazitäten in unserer Mühle Libertad zu nutzen. Wir freuen uns darauf, Pavon Central in das Erschließungsprofil aufzunehmen, das ein gehaltsabhängiges Produktionswachstum in den Jahren 2023 und 2024 aus der Goldreserve von 6,49 g/t ermöglicht. Siehe Pressemitteilung vom 23. Februar 2022 oder den technischen Bericht von Libertad auf calibremining.com oder sedar.com). Wir werden weiterhin eng mit den Regulierungsbehörden, den lokalen Gemeinden und allen Interessengruppen zusammenarbeiten, um eine sichere und verantwortungsvolle Erschließung und Förderung bei Pavon Central zu gewährleisten. „

Im Jahr 2021 begann Calibre mit dem Abbau bei Pavon Norte, der ersten von drei bekannten Goldlagerstätten mit Mineralressourcen in diesem Gebiet. Calibre treibt die Erschließung von Pavon Central voran, mit dem Ziel, die Produktion im ersten Quartal 2023 aufzunehmen. Die kombinierten Mineralreserven der Tagebauminen Pavon Norte und Central zum Jahresende 2021 belaufen sich auf insgesamt 165.000 Unzen mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 5,07 g/t. Pavon Central weist einen durchschnittlichen Reservengehalt von 6,49 g/t Gold auf, der deutlich höher ist als der durchschnittliche Goldgehalt von 3,28 g/t bei Pavon Norte, und wird voraussichtlich zum Produktionswachstum des Unternehmens in den Jahren 2023 und 2024 beitragen. Siehe Calibre-Pressemitteilung vom 22. März 2022 für Details zu den jüngsten Bohrergebnissen, einschließlich der Highlights:

Highlight Pavon Central-Bohrergebnisse

– 5,08 g/t Au auf 7,6 Metern geschätzter tatsächlicher Mächtigkeit („ETW“) auf 72,7 Metern in Bohrloch PVC-21-046;

– 4,21 g/t Au auf 6,5 Metern ETW aus 32,0 Metern in Bohrloch PVC-21-062;

– 4,46 g/t Au über 9,8 Meter ETW aus 94,6 Metern in Loch PVC-21-078; und

– 8,58 g/t Au über 4,0 Meter ETW aus 145,3 Metern in Bohrloch PVC-21-081.

Highlight Pavon South-Bohrergebnisse

– 11,56 g/t Au auf 12,4 Metern ETW aus 37,6 Metern in Bohrloch PVS-21-004;

– 4,08 g/t Au auf 2,3 Metern ETW von 49,4 Metern in Bohrloch PVS-21-002;

– 3,04 g/t Au auf 28,4 Metern ETW von 26,2 Metern in Bohrloch PVS-21-006; und

– 11,75 g/t Au auf 3,9 Metern ETW aus 81,2 Metern in Bohrloch PVS-21-014.

Calibre hat das Potenzial für eine Ressourcenerweiterung entlang des Streichs und in der Tiefe des Pavon-Adersystems sowie auf neuen Aderzielen innerhalb des insgesamt 32 qkm langen Landpakets identifiziert, auf dem derzeit zwei Bohrgeräte in Betrieb sind.

Seit Anfang 2021 hat Calibre die Erschließung von Pavon Central weiter vorangetrieben und dabei eng mit unserem Umweltberater und dem „Zentrum für Naturverständnis“ in Nicaragua zusammengearbeitet, um qualitativ hochwertige technische Entwürfe mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt sicherzustellen. Calibre hat technische Studien, Minenpläne, Straßenbaupläne und sozio-ökologische Initiativen vorangetrieben, die sich auf die Widerstandsfähigkeit der Gemeinde, den Wasserschutz und die nachhaltige Forst- und Viehwirtschaft konzentrieren. Da der Straßenbau zum Projekt bereits im Gange ist, ist Calibre gut positioniert, um die Produktion von Pavon Central im ersten Quartal 2023 aufzunehmen.

Alan Bolt, Generaldirektor des Zentrums für Verständigung mit der Natur („CEN“), erklärte: „Nach der Zustimmung der Bevölkerung im Rahmen einer öffentlichen Konsultation und der Bestätigung durch das Umweltministerium wird die Ausführung von Pavon Central es den lokalen Gemeinden, dem CEN und Calibre ermöglichen, weiterhin gemeinsam an der Stärkung der einheimischen Bienenpopulationen, der Wiederherstellung von Wäldern und Gewässern sowie an sozioökonomischen Initiativen wie dem Unternehmertum von Frauen und gesünderen Häusern mit rauchfreien Öfen und Zugang zu sauberem Wasser zu arbeiten. Die kontinuierliche Präsenz von Calibre ermöglicht es uns, die lokale Wirtschaft zu verbessern, zu einem Leben ohne Gewalt und Armut beizutragen und die notwendige Widerstandsfähigkeit zu schaffen, um dem Klimawandel erfolgreich zu begegnen.“

Qualifizierte Person

Darren Hall, MAusIMM, President & Chief Executive Officer, Calibre Mining Corp. hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

IM NAMEN DES VORSTANDES

„Darren Hall“

Darren Hall, Präsident und CEO

Über Calibre Mining Corp.

Calibre ist ein an der kanadischen Börse notierter, auf Nord- und Südamerika fokussierter, wachsender mittelgroßer Goldproduzent mit einer starken Pipeline an Erschließungs- und Explorationsmöglichkeiten in Nevada und Washington in den USA sowie in Nicaragua. Calibre konzentriert sich darauf, durch verantwortungsvolle Tätigkeiten und einen disziplinierten Wachstumsansatz nachhaltige Werte für die Aktionäre, die lokalen Gemeinden und alle Interessengruppen zu schaffen. Mit einer starken Bilanz, keiner Verschuldung, einem bewährten Managementteam, einem starken operativen Cashflow, wertsteigernden Erschließungsprojekten und Explorationsmöglichkeiten auf Distriktebene wird Calibre einen erheblichen Wert freisetzen.

Anmerkungen

Die geschätzten wahren Mächtigkeiten („ETW“) der gemeldeten Aderabschnitte basieren auf empirischen 3D-Modellen der einzelnen Adern. Die Schätzungen werden im Querschnitt bestimmt, indem die modellierte Mächtigkeit der Ader senkrecht zu den Aderrändern und durch den Mittelpunkt des Bohrlochabschnitts gemessen wird. Die prozentualen Unterschiede zwischen den einzelnen ETWs und den Intervalllängen im Bohrloch variieren zwischen den einzelnen Bohrlöchern in Abhängigkeit von der Neigung des Bohrlochs, den Variationen beim Streichen und Einfallen der Adern und der Gesamtgeometrie der verschiedenen Adersysteme.

