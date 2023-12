Calibre tritt der Mining Association of Canada bei Stärkung des Engagements für einen verantwortungsvollen Bergbau

Vancouver, British Columbia – 4. Dezember 2023: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) (Calibre oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/calibre-mining-corp/) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen der Mining Association of Canada beigetreten ist und damit sein Engagement für verantwortungsvolle und nachhaltige Bergbaupraktiken weiter unterstreicht.

Als wachsender, mittelgroßer kanadischer Goldproduzent mit einer starken Pipeline an Entwicklungs- und Explorationsmöglichkeiten in den US-Bundesstaaten Nevada und Washington sowie in Nicaragua hat sich Calibre dazu verpflichtet, auf verantwortungsvolle Weise Werte für alle Stakeholder zu schaffen. Die Mitgliedschaft in der Mining Association of Canada (MAC) fügt sich nahtlos in Calibres Werte, Sicherheit, soziale und ökologische Verantwortung, Integrität, Teamarbeit und Verantwortlichkeit ein und bekräftigt das Engagement des Unternehmens, die besten Praktiken zu fördern und hohe Standards in der Bergbauindustrie aufrechtzuerhalten.

Durch den Beitritt zu MAC wird Calibre Zugang zu wertvollen Ressourcen, Einblicken und Möglichkeiten der Zusammenarbeit erhalten, die seine Fähigkeit verbessern werden, die sich entwickelnden Erwartungen der Branche in Bezug auf Nachhaltigkeit und Unternehmensverantwortung zu erfüllen und zu übertreffen. Als Mitglied wird Calibre aktiv an MAC’s Toward Sustainable Mining (TSM)-Leistungssystem teilnehmen und dieses aufrechterhalten, ein weltweit anerkanntes Rahmenwerk, das zur Förderung von Leistung und Verantwortlichkeit in Schlüsselbereichen, einschließlich Umwelt und sozialer Verantwortung entwickelt wurde.

Darren Hall, President und Chief Executive Officer von Calibre, erklärte: Wir sind stolz darauf, der angesehenen Mining Association of Canada beizutreten, einem führenden Befürworter ethischer, nachhaltiger und sozial verantwortlicher Bergbaupraktiken in Kanada und auf der ganzen Welt.

Calibre hat ein solides Rahmenwerk für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG, Environmental, Social and Governance) geschaffen, das Nachhaltigkeit in unser gesamtes Unternehmen integriert. In Anlehnung an globale Standards sind wir 2020 dem World Gold Council beigetreten und halten uns an dessen Grundsätze für einen verantwortungsvollen Goldbergbau. Unsere Mitgliedschaft im MAC bekräftigt Calibres Engagement für Transparenz, Rechenschaftspflicht und die Einhaltung der höchsten Standards für ökologische und soziale Verantwortung, indem wir uns der MAC-Initiative Towards Sustainable Mining (Möglichkeiten für einen nachhaltigen Bergbau) anschließen.

Calibre freut sich darauf, aktiv mit der Mining Association of Canada und ihren anderen Mitgliedern zusammenzuarbeiten, um gemeinsam eine verantwortungsvolle und nachhaltige Zukunft für die Bergbauindustrie zu gestalten.

