CALVENDO KI-Award-Gewinner und kreative Kalender-Highlights auf der Frankfurter Buchmesse 2025

CALVENDO präsentierte preisgekrönte KI-Kalender und herausragende Werke seines Programms auf der Frankfurter Buchmesse 2025.

Auf der Frankfurter Buchmesse zeigte der CALVENDO Verlag die Gewinner seines diesjährigen KI-Kalender-Awards sowie weitere herausragende Werke aus dem umfangreichen Programm. Die Ausstellung bot Besucherinnen und Besuchern einen Einblick in die Werk-Vielfalt der Autoren – von KI-generierten Motiven bis hin zu eindrucksvollen Kalendern über Schriftsteller, Naturthemen und Fotokunst.

Der CALVENDO KI-Kalender-Award 2025 beleuchtet die kreativen Anwendungsmöglichkeiten Künstlicher Intelligenz im Gestaltungssektor. In den Kategorien „Humor im Beruf“, „Olympische Sportarten“ und „Windkraft schafft Bewegung“ zeichnete die CALVENDO-Jury jeweils einen besonders in Konzept und Gestaltung überzeugenden Kalender aus. Die prämierten Werke zeigen, wie KI als kreatives Werkzeug neue gestalterische Akzente im Kalenderdesign schafft.

Ein besonderes Highlight war die Preisverleihung auf der Frankfurter Buchmesse, zu der alle Preisträgerinnen und Preisträger eingeladen waren. Sven Melisch, Gewinner in der Kategorie _Humor im Beruf_, nahm seine Auszeichnung persönlich entgegen und nutzte die Gelegenheit zum Austausch mit der CALVENDO-Geschäftsleitung über Kalendergestaltung, KI-Tools und kreative Prozesse.

Die Gewinnerkalender des CALVENDO KI-Awards 2025:

* Humor im Beruf: Dienst nach Vorschrift von Sven Melisch – ISBN 9783516646467

* Olympische Sportarten: Große Momente des Sports von Manuela Hartmann – ISBN 9783516655384

* Windkraft schafft Bewegung: Himmelsmagie in Ballonfarben von Anne Seltmann – ISBN 9783516645699

Die prämierten Kalender sind im Buchhandel und online in mehreren Formaten erhältlich. Weitere Informationen zu den Preisträgerinnen und Preisträgern finden Sie unter: CALVENDO KI-Award 2025

Auch abseits des Awards zog die Gemeinschaftsausstellung von CALVENDO und anderen Verlagen zahlreiche Messebesucher an. Präsentiert wurden ausgewählte Kalenderprojekte zu unterschiedlichen Themenbereichen – darunter Werke zu berühmten Schriftstellerinnen und Schriftstellern, Natur- und Reisethemen sowie künstlerische Fotokalender. Die Vielfalt der ausgestellten Werke zeigte eindrucksvoll, wie kreativ und facettenreich das Kalenderprogramm für 2026 ist.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

CALVENDO Verlag GmbH

Frau Angela Link

Ottobrunner Str. 39

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 08966508789

web ..: https://www.calvendo.de

email : info@calvendo.com

Der CALVENDO Verlag ist ein renommierter Verlag für hochwertige Wandkalender. Er bietet Fotografen, Künstlern und Kreativen die Möglichkeit, ihre selbstgestalteten Werke einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Mit einer großen Themenvielfalt und zahlreichen Formaten begeistert CALVENDO seit Jahren Kalenderliebhaber weltweit.



