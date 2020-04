Canada Nickel Company Inc. erhöht Volumen der Privatplatzierung

Toronto, Ontario – 20. April 2020 – Canada Nickel Company Inc. („Canada Nickel“ oder das „Unternehmen“) („Canada Nickel“ oder das „Unternehmen“) (TSX.V: CNC – www.commodity-tv.com/play/canada-nickel-company-recently-ipo-with-huge-nickel-resource-in-canada/ ) freut sich bekannt zu geben, dass die Einheitskomponente der Best Efforts-Privatplatzierungsfinanzierung, die zuvor am 02. April 2020 bekannt gegeben wurde (das „Angebot“), nun überzeichnet ist und das von PI Financial Corp. geführte Agentenkonsortium, zu dem Red Cloud Securities Inc. und Haywood Securities Inc. gehören, infolgedessen die Option ihrer Agenten ausgeübt hat und das Unternehmen das Angebot erhöht hat. Das Angebot wird nun aus bis zu 1.642.890 Einheiten (die „Einheiten“), bis zu 5.000.000 Flow-Through-Stammaktien (die „FT-Aktien“) und bis zu 4.113.900 Flow-Through-Einheiten (die „FT-Einheiten“) des Unternehmens bestehen, um insgesamt Bruttoeinnahmen von bis zu etwa 4,69 Millionen C$ zu erzielen.

Der CEO von Canada Nickel, Mark Selby, kommentierte: „Wir sind dankbar für die Unterstützung durch bestehende Investoren und heißen neue Investoren willkommen, die sich kürzlich mit der Geschichte von Canada Nickel vertraut gemacht haben. Die Nachfrage nach der Privatplatzierung war höher als wir erwartet hatten, was zu der heutigen Ankündigung einer Erhöhung der zu beschaffenden Gesamtmittel geführt hat, die zur weiteren Förderung unserer Nickel-Kobaltsulfid-Entdeckung Crawford verwendet werden sollen.

Jede der Einheiten, FT-Anteile und FT-Einheiten werden im Rahmen einer Privatplatzierung nach besten Kräften zu einem Preis von C$ 0,35 pro Einheit, C$ 0,40 pro FT-Anteil bzw. C$ 0,515 pro FT-Einheit angeboten. Die Vermittler arbeiten hinsichtlich des Verkaufs der FT-Einheiten mit einem wohltätigen Förderer zusammen.

Jede Einheit besteht nun aus einer Stammaktie am Kapital des Unternehmens und einem halben Stammaktien-Kaufwarrant (jeder ganze Warrant, ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie zu einem Preis von 0,57 C$ für einen Zeitraum von 30 Monaten nach Abschluss des Angebots. Die Ausübung der Warrants unterliegt der folgenden Beschleunigungsklausel: Wenn an zwanzig (20) aufeinanderfolgenden Handelstagen der volumengewichtete durchschnittliche Handelskurs der Aktien an der TSX Venture Exchange (die „Börse“) zu irgendeinem Zeitpunkt nach dem Abschlussdatum und bis zum Ablaufdatum der Warrants C$ 0,85 übersteigt, ist das Unternehmen berechtigt, das Ablaufdatum der Warrants nach eigenem Ermessen auf ein Datum zu beschleunigen, das nicht weniger als 30 Tage ab dem Datum der Benachrichtigung beträgt. Der Emittent wird die Warrant-Inhaber in einer Pressemitteilung darüber informieren, dass die Warrants beschleunigt wurden, und in einer solchen Pressemitteilung neue Verfallsdaten angeben. Diese Klausel darf nicht dazu verwendet werden, das Verfallsdatum der Warrants zu verlängern.

Jede FT-Einheit besteht aus einer Flow-through-Stammaktie am Kapital des Unternehmens und einem halben Stammaktien-Kaufwarrant (jeder ganze Warrant, ein „FT-Warrant“). Jeder FT-Warrant hat die gleichen Bedingungen wie der Warrant, der Teil der Einheit ist.

Der Nettoerlös des Offerings wird zur Finanzierung des Fortschritts der Nickel-Kobaltsulfid-Entdeckung Crawford des Unternehmens und für Betriebskapitalzwecke verwendet. Der Abschluss des Angebots wird voraussichtlich am oder um den 5. Mai 2020 (das „Abschlussdatum“) erfolgen und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Zustimmung der TSX Venture Exchange. Alle im Rahmen des Angebots emittierten Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist in Kanada, die vier Monate und einen Tag nach dem Abschlussdatum abläuft.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der „U.S. Securities Act“) oder einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an U.S.-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert oder es liegt eine Ausnahme von der Registrierung vor.

Über Canada Nickel Company

Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickel-Kobaltsulfid-Projekten voran, um Nickel und Kobalt zu liefern, die für die Versorgung des wachstumsstarken Elektrofahrzeug- und Edelstahlmarktes benötigt werden. Canada Nickel bietet Investoren in Jurisdiktionen mit geringem politischen Risiko eine Hebelwirkung für Nickel und Kobalt. Canada Nickel ist derzeit durch sein zu 100% im Besitz befindliches Vorzeigeprojekt Crawford Nickel-Kobaltsulfid-Projekt im Herzen des produktiven Timmins-Cochrane Bergbaulagers verankert.

Vorsichtserklärung bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen als „zukunftsgerichtete Informationen“ gelten können. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem der Zeitpunkt des Abschlusses des Angebots, der Gesamtbetrag, der im Rahmen des Angebots aufgebracht wurde, das Potenzial des Nickel-Kobaltsulfid-Projekts Crawford, strategische Pläne, einschließlich zukünftiger Explorations- und Erschließungsergebnisse, sowie unternehmerische und technische Ziele. Vorausblickende Informationen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen, die zwar als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen vorausblickenden Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, zählen unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen, die zukünftige Nachfrage nach Metallen, die Ergebnisse von Bohrungen, die Unfähigkeit, das Geld aufzubringen, das für die Ausgaben zur Erhaltung und Weiterentwicklung des Grundstücks erforderlich ist, Umwelthaftung (bekannt und unbekannt), allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten, Ergebnisse von Explorationsprogrammen, Risiken der Bergbauindustrie, Verzögerungen bei der Erlangung von Regierungsgenehmigungen und das Ausbleiben von behördlichen Genehmigungen oder Aktionärsgenehmigungen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als korrekt erweisen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf vorausschauende Informationen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung angegeben und basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements und den Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Canada Nickel lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

