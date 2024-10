Canada Nickel gibt aktuelle Informationen zum regionalen Explorationsprogramm bekannt

– Erfolgreiche Infill-Bohrungen bei Reid werden fortgesetzt, einschließlich insgesamt 643 Meter mit 0,26 % Nickel in REI24-43; erste Ressource wird vor Ende 2024 erwartet

– Erste Ergebnisse der 2024 durchgeführten Bohrungen bei Mann West liefern hervorragende Resultate, einschließlich 330 Meter mit 0,26% Nickel in MAN24-58, einschließlich insgesamt 24,5 Meter mit 0,35% Nickel; erste Ressourcenschätzung wird für Q1 2025 erwartet

– Mehrere Goldabschnitte in den Bohrungen von Mann North, einschließlich 4,5 Meter mit 2,36 g/t Gold innerhalb von 45 Metern mit 0,45 g/t Gold bei MAN24-67

– Über 100.000 Meter erfolgreich gebohrt auf regionalen Grundstücken bis 2024

TORONTO, 31. Oktober 2024 – Canada Nickel Company Inc. („Canada Nickel“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: CNC) (OTCQX: CNIKF) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-company-inc/ – freut sich, die Ergebnisse seiner laufenden Explorationsprogramme bei Reid, Mann und Reaume bekannt zu geben, da mehrere regionale Grundstücke in ein erstes Ressourcenstadium überführt werden. Das regionale Explorationsprogramm 2024 des Unternehmens verläuft nach wie vor planmäßig, wobei auf 14 Grundstücken, die alle innerhalb von 100 Kilometern von Timmins (Ontario) liegen, über 100.000 Meter an Bohrungen durchgeführt wurden.

CEO Mark Selby sagte: „Mit den heutigen Bohrergebnissen von fünf verschiedenen Grundstücken können wir das Potenzial des Nickeldistrikts Timmins weiterhin unter Beweis stellen. Die heutigen Ergebnisse unterstreichen das oberflächennahe, gut mineralisierte und großflächige Potenzial von Mann West. Die Infill-Bohrungen bei Reid liefern weiterhin lange, gut mineralisierte Abschnitte und wir sind auf dem besten Weg, bei Reid noch vor Jahresende eine erste Ressource zu finden. Bei Mann Central wurden mehrere Abschnitte mit gut mineralisiertem Peridotit auf einer Streichlänge von 1,9 Kilometern gefunden.“

Herr Selby fuhr fort: „Normalerweise stoßen wir im Nickelgebiet von Timmins auf Platin- und Palladium-Edelmetalle, aber auf unserem Grundstück Mann North haben wir mehrere Goldabschnitte durchschnitten, darunter 45 Meter mit 0,45 g/t, einschließlich 4,5 Meter mit 2,36 g/t Gold.“

Reid

Das Grundstück Reid befindet sich nur 16 Kilometer südwestlich von Crawford und umfasst ein geophysikalisches Ziel von 3,9 Quadratkilometern, was fast 2,4 Mal so groß ist wie Crawford.

Canada Nickel hat im Rahmen seines Bohrprogramms 2024 bei Reid 26.061 Meter aus 41 Löchern gebohrt. Die Bohrkampagnen 2023 und 2024 haben einen mineralisierten ultramafischen Körper mit einer Streichlänge von 2,2 Kilometern und einer Breite von bis zu 1,0 Kilometern und bis zu einer Tiefe von 650 Metern innerhalb des zentralen Kerns des geophysikalischen Fußabdrucks des Ziels mit insgesamt 32.893 Metern in 57 Bohrlöchern abgegrenzt. Die Anomalie ist nach Norden, Süden und in der Tiefe weiterhin offen (siehe Abbildung 1).

In dieser Pressemitteilung werden die Ergebnisse von sieben Bohrlöchern vorgestellt, wobei die Ergebnisse von sieben weiteren Bohrlöchern noch ausstehen. Alle gebohrten Löcher durchschnitten lange mineralisierte Abschnitte, die hauptsächlich aus Dunit und geringem Peridotit bestehen. REI24-46 wurde in der Nähe des östlichen Endes der Anomalie gebohrt und durchschnitt eine gezielte hochgradige Nickelmineralisierung, was die Kontinuität mindestens eines hochgradigen Horizonts entlang des Streichs bestätigt, der in NW-SE-Richtung ausgerichtet ist.

Das Unternehmen ist weiterhin auf dem besten Weg, eine erste Ressource bei Reid zu produzieren, voraussichtlich vor Jahresende 2024.

Tabelle 1 – Highlights der Bohrungen Programm Reid

Bohrung ID Von (m) Nach (m) Länge (m)* Ni % Co % Pd g/t Pt g/t Cr % Fe % S %

REI24-41 40.5 116.0 75.5 0.24 0.011 0.003 0.005 0.826 5.484 0.067

und 216.0 706.0 490.0 0.19 0.014 0.012 0.012 0.588 7.506 0.047

REI24-43 27.0 469.2 442.2 0.26 0.012 0.003 0.005 0.817 5.518 0.044

und 494.7 696.0 201.3 0.25 0.012 0.009 0.006 0.936 5.797 0.055

REI24-45 44.6 191.6 147.0 0.19 0.013 0.003 0.003 0.468 6.828 0.018

und 216.0 382.1 166.1 0.22 0.012 0.006 0.004 0.462 5.675 0.032

und 394.0 585.4 191.4 0.25 0.012 0.019 0.011 0.618 5.635 0.047

REI24-46 38.0 702.0 664.0 0.23 0.013 0.022 0.013 0.616 6.967 0.098

einschließlich 256.5 264.0 7.5 0.30 0.015 0.073 0.050 0.404 7.586 0.156

einschließlich 414.0 447.0 33.0 0.30 0.012 0.013 0.005 0.679 7.730 0.128

Einschließlich 586.5 595.5 9.0 0.35 0.018 0.004 0.003 0.755 6.067 0.112

REI24-47 48.3 303.0 254.7 0.26 0.012 0.003 0.003 0.798 5.581 0.027

und 335.5 450.8 115.3 0.24 0.011 0.003 0.003 0.781 5.880 0.034

und 477.0 699.4 222.4 0.19 0.013 0.011 0.015 0.568 7.565 0.033

REI24-48 56.8 126.4 69.6 0.22 0.011 0.023 0.008 0.598 6.982 0.042

und 210.0 702.0 492.0 0.21 0.013 0.003 0.003 0.632 6.431 0.031

REI24-50 51.0 144.0 93.0 0.25 0.012 0.003 0.003 0.877 5.558 0.048

und 161.0 314.0 153.0 0.24 0.012 0.005 0.003 0.921 5.425 0.035

und 327.3 532.2 204.9 0.27 0.011 0.004 0.003 0.928 5.492 0.058

einschließlich 354.0 381.0 27.0 0.30 0.011 0.005 0.005 0.917 5.037 0.072

REI24-52 36.3 750.0 713.7 0.24 0.013 0.007 0.006 0.64 6.03 0.053

einschließlich 309.0 321.0 12.0 0.48 0.019 0.058 0.032 0.60 6.68 0.121

und 415.5 489.0 73.5 0.34 0.013 0.022 0.012 0.57 6.01 0.103

*Die tatsächliche Breite ist unbestimmt. Alle Längen sind Bohrlochlängen.

Abbildung 1 – Reid – CNC-Bohrlöcher über die gesamte magnetische Intensität.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77316/31102024_DE_CanadaNickel.001.jpeg

Mann Property

Das Grundstück Mann befindet sich 22 Kilometer östlich von Crawford zwischen Timmins und Cochrane. Das Unternehmen hat in drei der vier identifizierten Gebiete innerhalb des Grundstücks – Mann North, Mann West (zusammen früher Mann Northwest) und Central – ein Bohrprogramm durchgeführt. (Abbildung 2). Die Exploration bei Mann South ist derzeit im Gange. Canada Nickel besitzt derzeit 80 % des Grundstücks Mann, nachdem ein früheres Earn-in-Abkommen mit Noble Mineral Exploration erfolgreich abgeschlossen wurde. Dieses Grundstück ist Teil der Gründung einer ExploreCo“-Tochtergesellschaft mit Noble Mineral Exploration (siehe Pressemitteilung vom 8. Juli 2024), wobei Noble die anderen 20 % besitzt.

Abbildung 2 – Mann Property

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77316/31102024_DE_CanadaNickel.002.jpeg

Mann West

Mann West ist etwa 3,5 Kilometer lang und bis zu 1,1 Kilometer breit (3,4 Quadratkilometer groß). Das Bohrprogramm konzentrierte sich auf die südliche Hälfte des Ziels, wobei die Bohrungen über eine Streichlänge von 1,7 Kilometern und eine Breite von mindestens 600 Metern durchgeführt wurden. Alle Bohrlöcher durchschnitten lange Abschnitte von gut serpentinisiertem Peridotit und geringem Dunit mit vereinzelten und sichtbaren Nickelsulfidmineralisierungen, die in erster Linie aus Pentlandit und Heazlewoodit bestehen. Das Unternehmen hat bei Mann West bisher 40 Bohrungen niedergebracht (Abbildung 3), von denen 31 im Rahmen des Programms 2024 niedergebracht wurden. Mit diesen Bohrungen hat das Unternehmen die erste Explorationsphase abgeschlossen, die für eine erste Ressourcenschätzung erforderlich ist, die für das erste Quartal 2025 erwartet wird. Die Ergebnisse von neun Bohrungen werden in dieser Pressemitteilung vorgestellt; die restlichen Bohrungen bei Mann West stehen noch aus.

Tabelle 2 – Höhepunkte der Bohrungen bei Mann West.

Bohrung ID Von (m) Nach (m) Länge (m)* Ni % Co % Pd g/t Pt g/t Cr % Fe % S %

MANN WEST

MAN24-33 11.2 396.0 384.8 0.24 0.011 0.009 0.008 0.35 6.48 0.028

einschließlich 174.0 183.0 9.0 0.30 0.014 0.018 0.011 0.18 6.34 0.100

MAN24-37 8.7 180.0 171.3 0.26 0.011 0.005 0.006 0.15 6.04 0.037

und 236.4 402.0 165.6 0.26 0.012 0.008 0.007 0.24 6.26 0.071

einschließlich 267.0 273.0 6.0 0.37 0.013 0.004 0.005 0.30 7.73 0.100

und 361.5 369.0 7.5 0.38 0.013 0.078 0.043 0.18 6.35 0.162

MAN24-45 6.2 402.0 395.8 0.24 0.013 0.016 0.010 0.39 6.60 0.235

einschließlich 136.5 144.0 7.5 0.30 0.014 0.044 0.015 0.75 6.99 0.086

MAN24-49 5.4 198.2 192.8 0.19 0.013 0.029 0.017 0.41 7.44 0.081

und 221.6 402.0 180.4 0.21 0.011 0.003 0.006 0.42 6.69 0.033

MAN24-54 49.5 192.8 143.3 0.26 0.011 0.003 0.003 0.13 5.80 0.045

und 216.5 402.0 185.5 0.27 0.012 0.012 0.007 0.28 6.22 0.029

einschließlich 268.5 277.5 9.0 0.48 0.019 0.003 0.003 0.62 7.86 0.015

MAN24-58 21.0 351.0 330.0 0.26 0.013 0.015 0.007 0.24 6.51 0.076

einschließlich 193.5 204.5 11.0 0.35 0.015 0.023 0.009 0.44 6.86 0.110

und 307.5 321.0 13.5 0.36 0.016 0.040 0.018 0.19 7.17 0.130

MAN24-62 8.6 501.0 492.4 0.18 0.014 0.041 0.026 0.31 7.88 0.047

MAN24-69 7.2 229.5 222.3 0.19 0.013 0.022 0.015 0.38 7.35 0.054

und 264.0 491.0 227.0 0.19 0.013 0.004 0.005 0.41 7.35 0.023

MAN24-71 23.5 260.5 237.0 0.27 0.012 0.011 0.009 0.25 6.29 0.082

einschließlich 63.0 108.0 45.0 0.37 0.013 0.036 0.018 0.15 5.77 0.196

und 302.2 501.0 198.8 0.17 0.012 0.014 0.032 0.36 7.56 0.027

*Die tatsächliche Breite ist unbestimmt. Alle Längen sind Bohrlochlängen.

Abbildung 3 – Mann West

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77316/31102024_DE_CanadaNickel.003.jpeg

Mann Central

Der Umriss des ultramafischen Körpers bei Mann Central ist laut magnetischen Messungen schätzungsweise 4,5 Kilometer lang und zwischen 0,5 und 1,0 Kilometer breit (oder 3,1 Quadratkilometer). Die Bohrungen auf diesem Ziel wurden im Frühjahr/Sommer 2024 abgeschlossen und umfassen nun insgesamt 32 Bohrlöcher und 11.853 Meter. Die Mineralisierung ist in der Nähe der Mitte des Ziels auf einer Fläche von 1,9 mal 600 Metern (1,1 Quadratkilometer) beständiger. Diese Pressemitteilung enthält ein Update für 13 Bohrlöcher (Tabelle 3), die alle einen unterschiedlichen Grad an mineralisiertem Peridotit mit kleineren Pyroxenit-Gängen durchschnitten.

Mafische Vulkanite mit reichlich Sulfidmineralisierung im Nordkontakt wurden in acht Bohrlöchern durchteuft, einschließlich MAN24-32, das 3,3 Meter mit 1,03 % Nickel, 0,31 % Kobalt und 0,57 % Kupfer ergab. Die Ergebnisse von 10 Bohrlöchern stehen noch aus; die Ergebnisse von neun Bohrlöchern wurden bereits veröffentlicht (siehe Pressemitteilung vom 10. September 2024).

Tabelle 3 – Höhepunkte der Bohrungen bei Mann Central.

Bohrung ID Von (m) Nach (m) Länge (m)* Ni % Co % Pd g/t Pt g/t Cr % Fe % S %

MAN24-19 3.0 304.0 301.0 0.18 0.012 0.008 0.006 0.42 7.36 0.037

und 384.0 396.8 12.8 0.18 0.010 0.003 0.008 0.33 6.29 0.083

MAN24-22 9.0 552.0 543.0 0.24 0.012 0.005 0.006 0.17 5.90 0.057

Einschließlich 195.0 207.0 12.0 0.29 0.013 0.022 0.008 0.14 5.66 0.082

MAN24-26 12.0 55.5 43.0 0.25 0.011 0.003 0.008 0.18 5.85 0.101

und 100.5 399.0 298.5 0.23 0.011 0.004 0.003 0.16 6.22 0.052

MAN24-32 90.0 402.0 312.0 0.21 0.015 0.004 0.004 0.27 6.42 0.121

einschließlich 96.0 99.3 3.3 1.03 0.308 0.026 0.013 0.14 19.78 4.840

MAN24-34 75.0 259.0 184.0 0.22 0.011 0.008 0.008 0.31 6.79 0.044

und 297.0 402.0 105.0 0.24 0.011 0.007 0.008 0.22 5.97 0.080

MAN24-35 25.2 144.3 119.1 0.22 0.012 0.003 0.004 0.24 6.74 0.051

und 161.0 387.0 226.0 0.18 0.013 0.005 0.006 0.40 7.39 0.030

MAN24-39 97.5 171.0 73.5 0.19 0.011 0.007 0.007 0.45 7.28 0.049

MAN24-40 103.3 153.0 49.7 0.24 0.012 0.004 0.004 0.26 6.10 0.071

und 141.0 396.0 255.0 0.21 0.012 0.005 0.005 0.41 7.05 0.031

MAN24-43 76.7 182.4 105.7 0.22 0.012 0.005 0.006 0.22 6.37 0.114

und 205.4 402.0 196.6 0.23 0.012 0.003 0.005 0.38 6.56 0.033

MAN24-44 43.0 186.7 143.7 0.21 0.011 0.004 0.004 0.30 6.65 0.029

und 195.0 402.0 207.0 0.19 0.013 0.005 0.007 0.415 7.176 0.030

MAN24-52 11.4 46.7 35.3 0.31 0.037 0.003 0.006 0.169 5.794 0.176

und 73.0 400.0 327.0 0.20 0.013 0.004 0.005 0.390 6.779 0.028

MAN24-56B 45.0 402.0 357.0 0.20 0.013 0.003 0.005 0.411 7.126 0.022

MAN24-60 31.9 241.2 209.3 0.20 0.013 0.007 0.007 0.369 6.920 0.060

und 277.5 310.9 33.4 0.26 0.015 0.003 0.004 0.055 8.981 0.057

*Die tatsächliche Breite ist unbestimmt. Alle Längen sind Bohrlochlängen.

Abbildung 4 – Mann Central

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77316/31102024_DE_CanadaNickel.004.jpeg

Mann North

Das Ziel Mann North ist etwa 1,5 Kilometer lang und 600 Meter breit (0,9 Quadratkilometer) (Abbildung 4). Die Bohrungen wurden im Sommer 2024 abgeschlossen und bestanden aus einer vorläufigen Explorationsphase mit 16 Bohrlöchern auf insgesamt 6.315 Metern. Die Mehrzahl dieser Bohrungen durchteufte lange Abschnitte von Peridotit mit geringem Dunit (Tabelle 4), wobei die Nickelgehalte im Peridotit mit denen von Crawford übereinstimmen. Die Peridotite weisen jedoch über beträchtliche Abschnitte anomale Werte von Platin (Pt) und Palladium (Pd) auf, wie in Tabelle 5 ersichtlich. Das Bohrloch MAN24-31 beispielsweise durchteufte 12,7 Meter mit 0,58 g/t Pt+Pd und MAN24-50 durchteufte 16,7 Meter mit 0,50 g/t Pt+Pd.

Zusätzlich zu den anomalen Pt- und Pd-Werten weisen die ultramafischen Einheiten bei Mann auch höhere Goldwerte auf, insbesondere in der Nähe bestimmter Kontakte. Die Abschnitte können hochgradig und schmal sein, wie in MAN23-12, das 4,93 g/t Gold auf 1,5 Metern durchteufte, oder sie können dicker und niedriggradiger sein, wie in MAN24-67, das 0,45 g/t Gold auf 45,0 Metern durchteufte. Neun der 15 Bohrlöcher bei Mann North, die bis dato untersucht wurden, enthalten Goldabschnitte mit 0,4 g/t Gold oder mehr. Signifikante Abschnitte sind in Tabelle 6 zusammengefasst.

Die Ergebnisse der drei verbleibenden Bohrlöcher stehen noch aus.

Tabelle 4 – Höhepunkte der Bohrungen bei Mann North

Bohrung ID Von (m) Nach (m) Länge (m)* Ni % Co % Pd g/t Pt g/t Cr % Fe % S %

MAN24-24 39.0 109.5 70.5 0.15 0.010 0.004 0.003 0.43 6.77 0.061

MAN24-31 28.4 519.0 490.6 0.18 0.012 0.013 0.022 0.38 6.88 0.061

einschließlich 57.0 72.0 15.0 0.30 0.014 0.044 0.024 0.28 6.47 0.280

MAN24-36 21.0 408.0 387.0 0.21 0.012 0.012 0.010 0.50 6.93 0.063

MAN24-46 18.8 312.5 293.7 0.17 0.012 0.005 0.007 0.40 7.54 0.028

und 327.9 399.0 71.1 0.17 0.014 0.012 0.008 0.39 8.25 0.057

MAN24-47 18.0 402.0 384 0.18 0.012 0.006 0.008 0.48 7.36 0.035

MAN24-50 21.5 280.6 259.1 0.15 0.012 0.004 0.005 0.45 7.54 0.024

und 313.5 390.0 76.5 0.18 0.013 0.010 0.011 0.41 7.29 0.051

MAN24-51 45.0 171.0 126 0.16 0.013 0.008 0.010 0.44 7.76 0.030

und 196.0 402.0 206 0.16 0.012 0.005 0.005 0.34 7.25 0.032

MAN24-53 15.0 402.0 387 0.11 0.012 0.007 0.010 0.33 8.07 0.032

MAN24-55 17.4 177.8 160.4 0.18 0.013 0.005 0.005 0.53 7.56 0.046

und 352.5 402.0 49.5 0.19 0.012 0.007 0.017 0.36 6.67 0.039

MAN24-59 31.5 402.0 370.5 0.15 0.012 0.010 0.011 0.38 7.19 0.044

MAN24-63 132.5 267.0 134.5 0.20 0.012 0.019 0.016 0.38 7.34 0.072

einschließlich 142.5 156.0 13.5 0.34 0.012 0.060 0.031 0.14 7.20 0.020

und 311.2 462.0 150.8 0.18 0.012 0.005 0.006 0.43 7.20 0.024

MAN24-67 15.6 420.0 404.4 0.15 0.012 0.025 0.021 0.36 7.72 0.039

einschließlich 327.0 348.0 21.0 0.23 0.013 0.081 0.043 0.55 7.79 0.141

Tabelle 5 – Mann Properties PGM Highlights

Bohrung ID Von An Länge Pt+Pd Pd Punkt Ni Co Cr Fe S

(m) (m) (m) (g/t) g/t) (g/t) (%) (%) (%) (%) (%)

MAN24-49 201.0 219.0 18.0 0.51 0.30 0.21 0.04 0.007 0.37 4.58 0.021

MAN24-62 309 327 18.0 0.44 0.31 0.13 0.18 0.015 0.49 8.11 0.054

MAN24-35 390.0 402.0 12.0 0.33 0.11 0.22 0.06 0.011 0.48 7.49 0.014

MAN24-60 242.1 265.5 23.4 0.43 0.25 0.18 0.03 0.007 0.36 5.01 0.014

und 345.0 360.0 15.0 0.42 0.26 0.16 0.03 0.007 0.34 5.41 0.015

MAN24-69 238.0 255.0 17.0 0.45 0.26 0.19 0.04 0.007 0.39 4.76 0.013

MAN24-31 118.5 131.2 12.7 0.58 0.22 0.36 0.03 0.007 0.28 4.55 0.012

MAN24-38 125.0 138.0 13.0 0.32 0.21 0.11 0.02 0.007 0.28 6.79 0.024

und 285.0 292.6 7.6 0.47 0.21 0.26 0.05 0.011 0.29 6.21 0.013

und 382.5 396.2 13.7 0.39 0.18 0.21 0.05 0.012 0.36 5.64 0.018

MAN24-46 312.5 327.9 15.4 0.46 0.24 0.22 0.04 0.008 0.37 5.33 0.008

MAN24-50 280.6 297.3 16.7 0.50 0.33 0.17 0.03 0.007 0.38 5.07 0.011

MAN24-51 171.0 186.0 15.0 0.31 0.20 0.12 0.02 0.007 0.27 6.74 0.042

MAN24-55 288.0 337.0 49.0 0.33 0.17 0.17 0.02 0.007 0.25 6.33 0.038

MAN24-63 292.5 303.0 10.5 0.33 0.21 0.12 0.02 0.007 0.27 6.97 0.019

Abbildung 5 – Mann North

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77316/31102024_DE_CanadaNickel.005.jpeg

Abbildung 6 – Mann North Gold Highlights

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77316/31102024_DE_CanadaNickel.006.jpeg

Tabelle 6 – Mann Properties Gold Highlights

Bohrung ID Von An Länge Au

(m) (m) (m) (g/t)

MAN24-19 382.5 384.0 1.5 0.40

MAN24-24 52.5 67.5 15.0 0.32

MAN24-31 57.0 58.5 1.5 0.41

MAN24-36 348.0 354.0 6.0 0.60

einschließlich 348.0 349.5 1.5 1.58

MAN24-51 289.5 304.5 15.0 0.36

Einschließlich 300.0 301.5 1.5 1.06

MAN24-55 396.0 399.0 3.0 0.36

MAN24-59 139.5 141.0 1.5 0.51

und 274.5 276.0 1.5 0.98

MAN24-67 115.5 160.5 45.0 0.45

einschließlich 118.5 121.5 3.0 1.15

und 147.0 151.5 4.5 2.36

Reaume

Das Grundstück Reaume befindet sich 20 Kilometer nordöstlich von Crawford, 15 Kilometer südwestlich von Cochrane und 55 Kilometer nordöstlich von Timmins. Das Grundstück wird Teil der Vermögenswerte der Tochtergesellschaft ExploreCo sein, an der Noble zu 80 % bis 20 % (Canada Nickel-Noble) beteiligt ist. Frühere Bohrkampagnen im Jahr 2022 hatten saisonale Zugangsbeschränkungen; im Juni 2024 nahm das Unternehmen jedoch die Exploration wieder auf und durchteufte in Bohrloch REU24-12 (Abbildung 7) einen mineralisierten Teil des ultramafischen Körpers, der aus mäßig bis stark serpentinisiertem Peridotit besteht und eine fleckige, grobkörnige Awaruite-Mineralisierung enthält. Diese Pressemitteilung enthält die Ergebnisse von drei Bohrlöchern bei Reaume; die Untersuchungsergebnisse der beiden verbleibenden Löcher stehen noch aus.

Tabelle 7 – Höhepunkte der Reaume-Bohrungen.

Bohrung ID Von (m) Nach (m) Länge (m)* Ni % Co % Pd g/t Pt g/t Cr % Fe % S %

REU24-11 36.0 501.0 465 0.19 0.012 0.004 0.005 0.623 7.403 0.020

REU24-12 40.3 561.0 520.7 0.19 0.013 0.003 0.006 0.588 7.375 0.026

Einschließlich 330.0 375.0 45 0.24 0.012 0.004 0.005 0.262 6.818 0.017

REU24-14 18.0 40.5 22.5 0.23 0.015 0.005 0.003 0.403 7.743 0.047

und 86.3 119.0 32.7 0.03 0.007 0.189 0.159 0.313 6.063 0.015

und 147.0 402.0 255 0.18 0.013 0.009 0.013 0.543 7.880 0.037

einschließlich 303.0 307.5 4.5 0.44 0.018 0.067 0.047 0.680 8.723 0.130

*Die tatsächliche Breite ist unbestimmt. Alle Längen sind Bohrlochlängen.

Tabelle 8 Reaume PGM Highlights

Bohrung ID Von An Länge Pt+Pd Pd Punkt Ni Co Cr Fe S

(m) (m) (m) (g/t) g/t) (g/t) (%) (%) (%) (%) (%)

REU24-14 86.3 119.0 32.7 0.35 0.19 0.16 0.025 0.007 0.31 6.06 0.015

einschließlich 100.5 105.0 4.5 0.67 0.43 0.24 0.022 0.006 0.33 5.56 0.012

Abbildung 7 – Reaume

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77316/31102024_DE_CanadaNickel.007.jpeg

Tabelle 9: Ausrichtung der Bohrungen

Bohrung ID Östliche Ausrichtung Nordrichtung (mN) Azimut () Eintauchen () Länge (m)

(mE)

REID

REI24-41 457554 5404310 0 -60 706

REI24-43 457350 5404200 70 -60 696

REI24-45 457859 5403898 90 -60 668

REI24-46 456306 5404370 180 -50 702

REI24-47 457765 5404100 90 -60 702

REI24-48 456860 5404060 180 -55 702

REI24-50 457817 5404256 90 -60 600

REI24-52 457350 5404200 180 -60 759

MANN WEST

MAN24-33 496260 5412289 35 -50 396

MAN24-37 496144 5412134 35 -50 402

MAN24-45 495656 5412189 40 -50 402

MAN24-49 495656 5412189 230 -50 402

MAN24-54 495796 5412336 40 -50 402

MAN24-58 495641 5412486 40 -65 351

MAN24-62 495296 5412441 50 -50 501

MANN ZENTRAL

MAN24-19 496800 5410400 0 -50 397

MAN24-22 498724 5410530 350 -50 552

MAN24-26 498360 5410370 0 -50 399

MAN24-32 498466 5410751 180 -50 402

MAN24-34 498970 5410764 165 -50 402

MAN24-35 497509 5410702 180 -50 402

MAN24-39 498466 5410751 215 -55 171

MAN24-40 497698 5410729 180 -50 396

MAN24-43 498265 5410644 180 -50 402

MAN24-44 497880 5410638 180 -50 402

MAN24-52 498450 5410430 180 -50 400

MAN24-56B 498260 5410430 180 -50 402

MAN24-60 498445 5410230 180 -50 360

MANN NORTH

MAN24-24 496342 5414290 20 -50 237

MAN24-31 497243 5413464 20 -50 519

MAN24-36 497022 5413872 20 -50 408

MAN24-46 497195 5413805 200 -50 402

MAN24-47 497340 5413730 20 -50 402

MAN24-50 497552 5413697 200 -50 402

MAN24-51 497277 5414004 200 -50 402

MAN24-53 497727 5413538 20 -50 402

MAN24-55 496866 5413943 20 -50 402

MAN24-59 496917 5414076 20 -50 402

MAN24-67 496599 5414301 20 -50 420

REAUME

REU24-11 488435 5422086 90 -50 501

REU24-12 488424 5421854 90 -50 561

REU24-14 488077 5422433 45 -50 402

Ausgabe von Anteilen an den Dienstanbieter

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es eine Vereinbarung (die „Dienstleistungsvereinbarung“) mit einem externen Dienstleister (der „Dienstleister“) abgeschlossen hat, in der sich der Dienstleister bereit erklärt hat, für einen Zeitraum von einem Jahr bestimmte Beratungs- und Serviceleistungen (die „Dienstleistungen“) zu erbringen. Gemäß der Dienstleistungsvereinbarung hat sich das Unternehmen bereit erklärt, 150.000 Stammaktien des Unternehmens (die „Dienstleistungsaktien“) als einmalige Zahlung für die Dienstleistungen an den Dienstleistungsanbieter auszugeben.

Die Ausgabe der Service-Aktien unterliegt der vorherigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Die Service-Aktien unterliegen einer Haltefrist gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen, die vier Monate und einen Tag nach dem Ausgabedatum abläuft.

Erklärung zu TSX Venture

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Qualitätssicherung und -kontrolle, Bohrungen und Probenahme

Edwin Escarraga, MSc, P.Geo., eine „qualifizierte Person“ gemäß National Instrument 43-101, ist für das laufende Bohr- und Probenentnahmeprogramm verantwortlich, einschließlich der Qualitätssicherung (QA) und der Qualitätskontrolle (QC). Der Kern wird in versiegelten Kernschalen aus dem Bohrgerät entnommen und zur Kernaufzeichnungsanlage transportiert. Der Kern wird markiert, in 1,5-Meter-Längen beprobt und mit einer Diamantsäge geschnitten. Ein Probensatz wird in gesicherten Beuteln direkt vom Kernschuppen von Canada Nickel zu Actlabs Timmins transportiert, während ein zweiter Probensatz zur Aufbereitung sicher zu SGS Lakefield transportiert wird, wo die Analyse bei SGS Burnaby oder SGS Callao (Peru) erfolgt. Alle sind nach ISO/IEC 17025 akkreditierte Labors. Die Analyse auf Edelmetalle (Gold, Platin und Palladium) wird mittels Brandprobe durchgeführt, während die Analyse auf Nickel, Kobalt, Schwefel und andere Elemente mittels Peroxidfusion und ICP-OES-Analyse erfolgt. Zertifizierte Standards und Leerproben werden in einem Verhältnis von 3 QA/QC-Proben pro 20 Kernproben eingesetzt, was eine Charge von 60 Proben ergibt, die zur Analyse eingereicht werden.

Qualifizierte Person und Datenüberprüfung

Stephen J. Balch P.Geo. (ON), VP Exploration von Canada Nickel und eine qualifizierte Person“ im Sinne von National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten überprüft und die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung im Namen von Canada Nickel Company Inc. geprüft und genehmigt.

Über das Unternehmen Canada Nickel

Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickel-Sulfid-Projekten voran, um Nickel zu liefern, das für die stark wachsenden Märkte für Elektrofahrzeuge und rostfreien Stahl benötigt wird . Canada Nickel Company hat in mehreren Gerichtsbarkeiten Markenrechte für die Begriffe NetZero NickelTM , NetZero CobaltTM , NetZero IronTM beantragt und verfolgt die Entwicklung von Prozessen, die die Produktion von kohlenstofffreien Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Canada Nickel bietet Investoren eine Hebelwirkung auf Nickel in Ländern mit geringem politischen Risiko. Canada Nickel wird derzeit von seinem zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeigeprojekt Crawford Nickel-Cobalt-Sulfid im Herzen des produktiven Timmins-Cochrane-Bergbaugebiets unterstützt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.canadanickel.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mark Selby

CEO

Telefon: 647-256-1954

E-Mail: info@canadanickel.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen „zukunftsgerichtete Informationen“ darstellen könnten. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Bohr- und Explorationsergebnisse in Bezug auf die hierin beschriebenen Zielgrundstücke (die „Grundstücke“), die Bedeutung der Bohrergebnisse, die Fähigkeit, die Bohrungen fortzusetzen, die Auswirkungen der Bohrungen auf die Definition einer Ressource, das Potenzial des Nickelsulfidprojekts Crawford und der Grundstücke, der Zeitplan und der Abschluss (falls überhaupt) der Mineralressourcenschätzungen, die Fähigkeit, marktfähige Materialien zu verkaufen, strategische Pläne, einschließlich zukünftiger Explorations- und Erschließungspläne und -ergebnisse, Unternehmens- und technische Ziele, der Erhalt der Genehmigung der TSX Venture Exchange für die hierin beschriebene Akquisition sowie der Abschluss der Transaktion. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen notwendigerweise auf mehreren Annahmen, die zwar als vernünftig angesehen werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu den Faktoren, die sich auf das Ergebnis auswirken könnten, zählen unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen, die zukünftige Nachfrage nach Metallen, die Ergebnisse von Bohrungen, die Unfähigkeit, die notwendigen Gelder aufzubringen, um die für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Grundstücks erforderlichen Ausgaben zu tätigen, (bekannte und unbekannte) Umwelthaftungen, allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten, Ergebnisse von Explorationsprogrammen, Risiken der Bergbaubranche, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, das Versäumnis, behördliche Genehmigungen oder die Genehmigung durch Aktionäre zu erhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements sowie auf den Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Canada Nickel lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

