Canada Nickel gibt eine Privatplatzierung von Flow-Through-Aktien im Wert von 4,97 Millionen Dollar bekannt

TORONTO, 21. Mai 2026 / IRW-Press / Canada Nickel Company Inc. (Canada Nickel oder das Unternehmen) (TSX-V:CNC) (OTCQB: CNIKF) – www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nickel-company-inc/ – freut sich, eine nicht vermittelte Privatplatzierung von insgesamt bis zu 2.400.000 Stammaktien des Unternehmens bekannt zu geben, die als Flow-Through-Aktien (gemäß der Definition in Unterabschnitt 66(15) des Income Tax Act (Kanada)) (die FT-Aktien) gelten, zu einem Ausgabepreis von 2,07 CAD pro FT-Aktie, was einem Gesamterlös von 4,97 Millionen CAD entspricht (das Angebot).

Mark Selby, CEO von Canada Nickel, sagte: Da sich Crawford in der Endphase vor einer Genehmigungsentscheidung befindet, die für den Frühsommer erwartet wird, und wir weiterhin Fortschritte bei der staatlichen Finanzierung erzielen, wird uns diese Flow-Through-Finanzierung ermöglichen, unser Timmins Nickel District weiter voranzutreiben, wo wir nun acht separate Ressourcen veröffentlicht haben und eine neunte noch in diesem Quartal folgen wird. Wir sind der Ansicht, dass uns die Größe des Timmins Nickel District unter den Nickelentwicklern einzigartig macht und uns in die Lage versetzt, von der anhaltenden Erholung der globalen Nickel-Märkte und dem erneuten Interesse der Investoren an Nickel zu profitieren.

Der Bruttoerlös aus dem Angebot wird vom Unternehmen verwendet, um förderfähige Explorationsausgaben zu tätigen (oder als getätigt anzusehen), die als (i) kanadische Explorationsausgaben (im Sinne von Unterabschnitt 66.1(6) des Income Tax Act (Kanada)), (ii) Flow-Through-Ausgaben für den Abbau kritischer Mineralien (gemäß der Definition in Unterabschnitt 127(9) des Income Tax Act (Kanada)) und (iii) förderfähige Explorationsausgaben für kritische Mineralien in Ontario im Sinne von Unterabschnitt 103(4.1) des Taxation Act, 2007 (Ontario) (zusammenfassend die förderfähigen Ausgaben). Qualifizierte Ausgaben in einer Gesamtsumme, die mindestens dem Bruttoerlös aus der Ausgabe der FT-Aktien entspricht, werden von der Gesellschaft bis spätestens zum 31. Dezember 2027 getätigt (oder gelten als getätigt) und von der Gesellschaft an die Erstkäufer der FT-Aktien mit einem Wirksamkeitsdatum spätestens am 31. Dezember 2026 abgetreten.

Die FT-Aktien werden im Rahmen einer Privatplatzierung in allen Provinzen Kanadas gemäß den geltenden Ausnahmen von den Prospektanforderungen nach den anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetzen angeboten. Alle im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen vier Monate und einen Tag nach dem Abschlussdatum des Angebots abläuft.

Der Abschluss des Angebots ist für den 10. Juni 2026 oder um diesen Zeitpunkt herum vorgesehen. Der Abschluss des Angebots unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Notierung der FT-Aktien an der TSX Venture Exchange (die TSX-V) und den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX-V.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an eine US-Person (wie in Regulation S des U.S. Securities Act definiert) oder für deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, eine Registrierung gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten registriert wurden oder eine Befreiung von dieser Registrierungspflicht vorliegt.

Über Canada Nickel Company

Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickelsulfid-Projekten voran, um das Nickel zu liefern, das zur Versorgung der wachstumsstarken Märkte für Elektrofahrzeuge und Edelstahl benötigt wird. Canada Nickel Company hat in mehreren Rechtsordnungen die Eintragung der Begriffe NetZero Nickel, NetZero Cobalt und NetZero Iron als Marken beantragt und verfolgt die Entwicklung von Verfahren, die die Herstellung von Netto-Null-Kohlenstoff-Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Canada Nickel bietet Anlegern Zugang zu Nickel in Regionen mit geringem politischen Risiko. Das Kerngeschäft von Canada Nickel bildet derzeit das zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindliche Flaggschiff-Projekt Crawford Nickel-Cobalt Sulphide im Herzen des ergiebigen Nickel-Distrikts Timmins-Cochrane. Weitere Informationen finden Sie unter www.canadanickel.com.

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