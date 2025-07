Canada Nickel gibt erste Ressourcen bei Mann Central und Texmont bekannt

Highlights:

– Der Nickelbezirk Timmins von Canada Nickel verfügt über insgesamt sechs Lagerstätten mit 9,2 Millionen Tonnen gemessenen und angezeigten Nickelressourcen (3,9 Milliarden Tonnen mit einem Nickelgehalt von 0,24 %) und 9,5 Millionen Tonnen abgeleiteten Nickelressourcen (4,2 Milliarden Tonnen mit einem Nickelgehalt von 0,22 %).

– Mann Central ähnelt in seiner Größe den ersten Nickelressourcen des Crawford-Projekts:

o Angezeichnete Mineralressource von 236,7 Millionen Tonnen mit einem Nickelgehalt von 0,22 % und 0,52 Millionen Tonnen Nickel.

o Abgeleitete Mineralressource von 543,2 Millionen Tonnen mit einem Nickelgehalt von 0,21 % und 1,15 Millionen Tonnen Nickel.

o Explorationsziel1 von weiteren 0,6 bis 2,0 Milliarden Tonnen mit einem Nickelgehalt von 0,19 bis 0,21 %.

– Anfängliche gemessene und angezeigte Mineralressource von Texmont von 37,8 Millionen Tonnen mit einem Nickelgehalt von 0,29 % und einer höhergradigen Ressource von 1,69 Millionen Tonnen mit einem Nickelgehalt von 0,71 %, darunter 248.000 Tonnen mit einem Nickelgehalt von 1,03 %.

TORONTO, 15. Juli 2025 – Canada Nickel Company Inc. (Canada Nickel oder das Unternehmen) (TSX-V:CNC) (OTCQB: CNIKF) (- www.commodity-tv.com/play/canada-nickel-insight-into-the-nickel-market-and-complete-project-financing-coming-soon/ -) hat heute die ersten Mineralressourcenschätzungen (die Mineralressourcenschätzung oder MRE) für sein Nickel-Sulfid-Projekt Mann Central (Mann Central) 40 km nordöstlich von Timmins (Ontario) und sein Nickel-Sulfid-Projekt Texmont (Texmont) 36 km südlich von Timmins bekannt gegeben. Canada Nickel hält über seine Beteiligung an East Timmins Nickel Ltd. (East Timmins) 80 % an Mann Central, während die restlichen 20 % von East Timmins im Besitz von Noble Mineral Exploration Inc. (Noble) sind. Texmont ist über die hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, Central Timmins Nickel Company Inc. (Central Timmins), vollständig im Besitz von Canada Nickel.

Mark Selby, CEO von Canada Nickel, sagte: Wir sind sehr zufrieden mit diesen beiden neuen Ressourcen und noch begeisterter von der wachsenden Größe des Timmins Nickel District mit jeweils über 9 Millionen Tonnen in den Kategorien Measured & Indicated und Inferred. Mann Central ist eine Mineralressource mit beträchtlicher Größe und erheblichem Potenzial für weitere Untersuchungen in der Zukunft. Texmont ist zwar ein kleineres Ziel, hat jedoch starke Ergebnisse mit bedeutenden Mengen an höhergradigem Nickel geliefert. Ich freue mich darauf, Crawford bis zur Bauentscheidung zum Jahresende voranzubringen und das volle Potenzial des Nickelbezirks Timmins mit drei weiteren Mineralressourcenschätzungen, die bis Jahresende veröffentlicht werden sollen, zu präsentieren.

Nickelgebiet Timmins

Das Unternehmen hat Mineralressourcen für sechs seiner Grundstücke im Gebiet Timmins veröffentlicht, die sich auf 9,2 Millionen Tonnen Nickelmetall in den Kategorien gemessen und angezeigt und 9,5 Millionen Tonnen Nickelmetall als abgeleitete Mineralressourcen belaufen (Tabelle 1). Mit drei weiteren Ressourcen, die bis zum Jahresende noch ausstehen, zeigt das Unternehmen weiterhin das Potenzial seines Grundstückspakets im Nickelgebiet Timmins. Zum Vergleich: Das Nickelgebiet Sudbury verfügt über geschätzte Nickelvorkommen von 19 Millionen Tonnen enthaltenem Nickel (Naldrett und Lightfoot, 1993; Lesher und Thurston, 2002).

Tabelle 1. Gesamtmenge der gemessenen, angezeigten und abgeleiteten Ressourcen auf den Nickel-Liegenschaften von Canada Nickel im Nickelgebiet Timmins.

Gemessen & Angezeigt Abgeleitet Explorationsziel

Projekt Geophysikalisch Ressource Ressource (Bt) Ni % Enthalten Ressource (Bt) Ni % Enthalten Ziel

(Bt)

Fußabdruck (km²) Datum/Ziel Nickel (Mt) Nickel (Mt)

Crawford 1,6 Okt-23 2,56 0,24 6,03 1,69 0,22 3,73 –

Reid 3,9 Dez-24 0,59 0,24 1,43 0,99 0,23 2,24 0,9-2,1

Mann W 3,4 Jun-25 0,41 0,23 0,95 0,6 0,22 1,31 0,5-1,0

Mann CE 3,1 Juli 0,24 0,22 0,52 0,54 0,21 1,15 0,6-2,0

Deloro 0,4 Juli 24 0,08 0,25 0,2 0,36 0,25 0,89 –

Texmont 0,1 Juli 0,04 0,29 0,11 0,05 0,25 0,14 –

Bannockburn 0,4 Q3-2025 noch TBD TBD TBD TBD

festzulegen

Midlothian 1,7 Q4-2025 TBD TBD TBD TBD TBD

Nesbitt 0,4 Q4-2025 TBD TBD TBD TBD TBD

GESAMT 15,0 3,92 0,24 9,24 4,23 0,22 9,46

Mineralressourcenschätzung für Mann Central

Das Projekt Mann Central liegt nur 23 km östlich des Nickel-Sulfid-Projekts Crawford (Crawford) des Unternehmens und ist mit einer geophysikalischen Zielfläche von 3,1 Quadratkilometern mehr als doppelt so groß wie Crawford. Die Fläche des geophysikalischen Zielgebiets, das von der MRE für Mann Central abgedeckt wird, macht etwa 40 % der gesamten geophysikalischen Zielfläche aus. Mann Central ist ganzjährig zugänglich.

Für die erste MRE wurden insgesamt 12.563 Meter Kernbohrungen aus 32 Bohrlöchern verwendet, um die Mineralressourcen von Mann Central in zwei Kategorien zu berechnen, wie in Tabelle 2 zusammengefasst. Die angezeigten Mineralressourcen belaufen sich auf insgesamt 237 Millionen Tonnen mit einem Nickelgehalt von 0,22 % und enthalten insgesamt 0,52 Millionen Tonnen Nickel. Die abgeleiteten Mineral sressourcen belaufen sich auf insgesamt 537 Millionen Tonnen mit einem Nickelgehalt von 0,21 % und enthalten insgesamt 1,15 Millionen Tonnen Nickel. Die ungefähren Abmessungen der MRE für Mann Central betragen 2,4 Kilometer Länge, bis zu 700 Meter Breite, bis zu 500 Meter Tiefe und sind in alle Richtungen offen. Weitere 0,6 bis 2,0 Milliarden Tonnen mit einem Nickelgehalt zwischen 0,19 % und 0,20 % verbleiben als Explorationsziel, das weitere Bohrungen erfordert. Dieses Explorationsziel basiert auf Kernbohrungen des Unternehmens, der geophysikalischen Untersuchung des Mann Central-Projekts sowie dem Verständnis und der Berechnung der aktuellen MRE für Mann Central.

Das Explorationsziel wurde durch Modellierung der identifizierten Nickelsulfidmineralisierung innerhalb des aktuellen Schätzungsbereichs, jedoch außerhalb des aktuellen MRE-Gebiets, abgeleitet. Das Volumen des modellierten Explorationszielgebiets bestimmt die potenzielle Tonnageangabe im Explorationsziel. Der im Explorationsziel angegebene Gehaltbereich wurde unter Berücksichtigung der Bohrkernresultate innerhalb des modellierten Explorationszielgebiets, unter Berücksichtigung der geologischen Gegebenheiten in einem gut erforschten Nickel-Lagerstättentyp, in dem Gehalte beobachtet werden und gut verstanden sind, sowie auf der Grundlage der Erfahrung des Unternehmens und der qualifizierten Personen ermittelt. Die potenziellen Tonnagen und Gehalte sind konzeptioneller Natur und basieren auf Bohrlöchern und geophysikalischen Ergebnissen, die die ungefähre Länge, Mächtigkeit, Tiefe und den Gehalt des Explorationsziels definieren. Die Exploration ist noch nicht ausreichend, um eine aktuelle Mineralressource zu definieren, und das Unternehmen weist darauf hin, dass das Risiko besteht, dass weitere Explorationen nicht zur Abgrenzung einer aktuellen Mineralressource führen werden.

Die Bohrungen in Mann Central wurden 2023 und 2024 durchgeführt. Die Kampagne 2024 hat das Ziel erfolgreich abgeschlossen, frühere Abschnitte zu vervollständigen, um eine erste Mineralressourcenschätzung zu definieren, Erkenntnisse über die Geologie der Lagerstätte zu gewinnen und systematisch Proben für mineralogische Analysen zu sammeln.

Die MRE für Mann Central wurde von Caracle Creek International Consulting Inc. und seinem Unterauftragnehmer L&M Geociencias in Übereinstimmung mit den CIM-Best-Practice-Richtlinien für die Schätzung von Mineralressourcen und Mineralreserven (2019) und den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven (2014) erstellt. Ein technischer Bericht zur Untermauerung der Mineralressourcenschätzung wird innerhalb von 45 Tagen nach Veröffentlichung dieser Pressemitteilung auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) veröffentlicht.

Tabelle 2. Erste Gesamtmineralressourcenschätzung (In-Pit-Ressourcen) für die Nickelsulfid-Lagerstätte Mann Central.

Mineralressourcenschätzung Enthaltenes Metall

Klasse Tonnage Ni Co Fe Cr Pd Pt Ni Co Fe Cr Pd Pt

(Mt ( ( ( (g/t) (g/t) (kt) (kt) (Mt) (kt) (koz) (koz)

Angegeben 236,7 0,22 0,012 6,6 0,34 0,005 0,006 519,5 28,2 15,7 797,9 35,1 47,1

Abgeleitet 543,2 0,21 0,012 6,8 0,30 0,006 0,007 1.150 65,9 37,0 1.628 98,0 129,8

Anmerkungen zu Tabelle 2:

1. Der unabhängige qualifizierte Sachverständige für die MRE gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) ist Dr. Scott Jobin-Bevans (P.Geo., PGO #0183) von Caracle Creek International Consulting Inc. Das Datum des Inkrafttretens der MRE ist der 25. Juni 2025.

2. Die Menge und der Gehalt der in dieser MRE gemeldeten abgeleiteten Mineralressourcen sind naturgemäß ungewiss, und es wurden keine ausreichenden Explorationen durchgeführt, um diese abgeleiteten Mineralressourcen als angezeigte oder gemessene Mineralressourcen zu definieren. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Großteil der abgeleiteten Mineralressourcen bei Fortsetzung der Exploration in angezeigte Mineralressourcen hochgestuft werden könnte.

3. Zur Definition des potenziell wirtschaftlich abbaubaren Materials für die Aufnahme in die MRE wurde ein Cutoff-Gehalt von 0,10 % Ni verwendet. Die Cutoff-Gehalte wurden auf der Grundlage von geostatistischen Kernanalysen und Bohrkernlithologien für die Lagerstätte sowie durch Vergleich mit analogen Nickel-Lagerstättentypen ermittelt.

4. Die geologischen Modelle und Blockmodelle für die MRE basieren auf Daten aus insgesamt 32 Oberflächenbohrlöchern, die von Canada Nickel in den Jahren 2023 und 2024 fertiggestellt wurden. Die Bohrlochdatenbank wurde vor der Ressourcenschätzung validiert, und es wurden QA/QC-Prüfungen anhand von branchenüblichen Kontrollkarten für Leerbohrungen, Kernduplikate und kommerziell zertifiziertes Referenzmaterial durchgeführt, das von Canada Nickel in die Untersuchungschargen eingefügt wurde, sowie durch Vergleich mit Unabhängigen Laboranalysen, die in einem zweiten Labor durchgeführt wurden.

5. Die Schätzungen wurden auf zwei signifikante Stellen gerundet.

6. Die MRE wurde gemäß den CIM-Best-Practice-Richtlinien für die Schätzung von Mineralressourcen und Mineralreserven (29. November 2019) und den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven (19. Mai 2014) erstellt.

7. Das auf die MRE angewandte geologische Modell umfasst zwei mineralisierte Domänen, die von unterschiedlich serpentinisierten ultramafischen Gesteinen beherbergt werden: einen relativ hochgradigen Kern (Dunit) und einen niedriggradigen Teil (Peridotit). Für jede Domäne wurden in der Software Leapfrog Geo 2024.1 einzelne Drahtgittermodelle erstellt.

8. Es wurde ein 20 m x 20 m x 15 m großes Blockmodell erstellt und die Proben wurden in Abständen von 7,5 m zusammengesetzt. Die Gehaltsschätzung aus den Bohrlochdaten wurde für Ni, Co, Fe, Cr, S, Pd und Pt unter Verwendung der Ordinary-Kriging-Interpolationsmethode in der Software Isatis 2024.04 durchgeführt.

9. Die MRE wurde durch eine konzeptionelle Grubenhüllfläche eingeschränkt, die unter Verwendung der folgenden Optimierungsparameter entwickelt wurde. Die verwendeten Metallpreise betrugen 21.000 US$/t Nickel, 40.000 US$/t Kobalt, 325 US$/t Eisen, 3.860 US$/t Chrom, 1.350 US$/oz Palladium und 1.150 US$/oz Platin. Für jede Schicht wurden unterschiedliche Grubenneigungen (in Grad) verwendet: 9,5 in der Abraumschicht, 40,0 im mineralisierten Gestein und 45 im Abfallgestein. Der verwendete Wechselkurs betrug 0,76 US-Dollar/kanadischer Dollar. Für die Abraumkosten (Ton, Kies) und die Gesteinsabbaugeschwindigkeit wurden unterschiedliche Werte verwendet, die zwischen 1,47 und 3,00 kanadischen Dollar pro Tonne lagen. Die Verarbeitungskosten und allgemeinen Verwaltungskosten für einen Betrieb mit einer Kapazität von 120 kt/Tag (ähnlich dem endgültigen Umfang von Crawford) beliefen sich auf 8,30 C$/t. Basierend auf dem Gehaltsbereich und dem Verhältnis von Schwefel zu Nickel beträgt die berechnete Ausbeute durchschnittlich 39 % für Ni, 10 % für Co, 54 % für Fe, 29 % für Cr, 39 % für Pd und 18 % für Pd.

10. Die Gehaltsschätzung wurde durch einen Vergleich der Eingangs- und Ausgangsstatistiken (Nearest Neighbour- und Inverse Distance Squared-Methoden), eine Streifenanalyse, Kreuzdiagramme von declustered Proben mit der nächstgelegenen OK-Schätzung sowie durch visuelle Überprüfung der Untersuchungsdaten, des Blockmodells und der Gehaltsschalen in Querschnitten validiert.

11. Die Dichteabschätzung für die mineralisierten Bereiche wurde unter Verwendung der Ordinary-Kriging-Interpolationsmethode auf der Grundlage von 1.270 spezifischen Gewichtsmessungen durchgeführt, die während des Kernprotokollierungsprozesses unter Verwendung derselben Blockmodellparameter wie bei der Gehaltsabschätzung erhoben wurden. Als Referenzwert gilt der durchschnittliche geschätzte Dichtewert innerhalb von Dunit von 2,66 g/cm³ (t/m³), während der Peridotitbereich einen Durchschnittswert von 2,74 g/cm³ (t/m³)ergab.

Abbildung 1. Grundriss von Mann Central Resources, Nickel-Sulfid-Projekt Mann Central, Ontario.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80357/CNC_150725_DEPRcom.001.png

Abbildung 2. Planansicht der kategorisierten Ressourcen von Mann Central zusammen mit dem Ni-Gehalt in %.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80357/CNC_150725_DEPRcom.002.png

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80357/CNC_150725_DEPRcom.003.png

Abbildung 3. Längsschnitt des Nickel-Sulfid-Projekts Mann Central (Blick nach Norden) mit Ressourcenkategorien (oberes Bild) und Ni-Gehalt in % (unteres Bild).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80357/CNC_150725_DEPRcom.004.png

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80357/CNC_150725_DEPRcom.005.png

Nächste Schritte im Nickelsulfidprojekt Mann Central:

– Ein technischer Bericht zu der heute veröffentlichten MRE wird innerhalb von 45 Tagen nach Veröffentlichung dieser Pressemitteilung eingereicht werden.

– Die Infill-Bohrungen auf dem Grundstück zielen darauf ab, die abgeleiteten Mineralressourcen in der nächsten Bohrkampagne zu erhöhen und auf angezeigte Mineralressourcen zu verbessern.

– Die mineralogischen und metallurgischen Analysen werden fortgesetzt, um die Metallausbeuten besser zu verstehen und zu schätzen.

Texmont-Mineralressourcenschätzung

Für die erste Mineralressourcenschätzung von Texmont (Texmont MRE) wurden insgesamt 44.528 Meter Kernbohrungen aus 144 Bohrlöchern herangezogen, um die Texmont MRE in drei Kategorien zu berechnen, wie in Tabelle 3 dargestellt. Die gemessenen Mineralressourcen belaufen sich auf insgesamt 3,3 Millionen Tonnen mit einem Nickelgehalt von 0,34 % und enthalten insgesamt 11.281 Tonnen Nickel. Die angezeigten Mineralressourcen belaufen sich auf insgesamt 34,6 Millionen Tonnen mit einem Nickelgehalt von 0,27 % und enthalten insgesamt 97.700 Tonnen Nickel. Die abgeleiteten Mineralressourcen belaufen sich auf insgesamt 57,7 Millionen Tonnen mit einem Nickelgehalt von 0,22 % und enthalten insgesamt 143.900 Tonnen Nickel.

Die Sulfidmineralogie besteht hauptsächlich aus Pentlandit und Pyrrhotit mit geringen Anteilen an Millerit, Heazlewoodit, Pyrit und Chalkopyrit. Die Sulfidmineralisierung tritt vor allem als feinkörnige bis lokal halbmassive Lagerstätte im Kernbereich des hochgradigen Horizonts auf. Der hochgradige Horizont ist von einer mittel- bis niedriggradigen Umhüllung umgeben, die durch eine disseminierte, feinkörnige Sulfidmineralisierung gekennzeichnet ist.

Die ungefähren Abmessungen der MRE von Texmont betragen 1,3 Kilometer Länge, bis zu 150 Meter Breite, eine Tiefe von bis zu 500 Metern und sind in der Tiefe offen (Abbildung 4).

Die Bohrungen von Canada Nickel (über Central Timmins) in Texmont wurden zwischen 2022 und 2024 durchgeführt. Dabei wurden 65 Bohrlöcher fertiggestellt, um die zuvor von Fletcher Nickel Inc. (Fletcher) zwischen 2006 und 2008, um eine erste Mineralressourcenschätzung zu definieren, die Geologie der Lagerstätte besser zu verstehen und systematisch Proben für mineralogische Analysen zu sammeln. Zusätzlich zu den 65 Bohrlöchern, die von Central Timmins für die MRE fertiggestellt wurden, wurden 78 Bohrlöcher aus den historischen Bohrkampagnen von Fletcher verwendet.

Die MRE für Texmont wurde von Caracle Creek International Consulting Inc. und seinem Unterauftragnehmer L&M Geociencias in Übereinstimmung mit den CIM-Best-Practice-Richtlinien für die Schätzung von Mineralressourcen und Mineralreserven (2019) und den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven (2014) erstellt. Ein technischer Bericht zur Untermauerung der Mineralressourcenschätzung wird innerhalb von 45 Tagen nach Veröffentlichung dieser Pressemitteilung auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) veröffentlicht.

Tabelle 3. Erste Gesamtmineralressourcenschätzung (In-Pit-Ressourcen) für die Nickelsulfid-Lagerstätte Texmont.

Mineralressourcenschätzung Enthaltenes Metall

Klasse Tonnage Ni Co S Pd Pt Ni Co S Pd Pt

(Mt) ( ( (g/t) (g/t) (kt) (kt) (kt) (koz) (koz)

Gemessen 3,3 0,34 0,013 0,37 0,018 0,016 11,3 0,4 12,2 1,9 1,7

Angegeben 34,6 0,28 0,011 0,27 0,012 0,011 97,7 3,8 93,3 13,8 12,6

Mea + Ind 37,8 0,29 0,011 0,28 0,013 0,012 109,0 4,3 105,5 15,6 14,4

Abgeleitet 57,7 0,25 0,010 0,22 0,010 0,009 143,9 5,9 122,3 17,4 17,0

Anmerkungen zu Tabelle 3:

1. Der unabhängige qualifizierte Sachverständige für die MRE von Texmont gemäß NI 43-101 ist Dr. Scott Jobin-Bevans (P.Geo., PGO #0183) von Caracle Creek International Consulting Inc. Das Datum des Inkrafttretens der MRE von Texmont ist der 10. April 2025.

2. Die Menge und der Gehalt der in dieser MRE gemeldeten abgeleiteten Mineralressourcen sind naturgemäß ungewiss, und es wurden keine ausreichenden Explorationen durchgeführt, um diese abgeleiteten Mineralressourcen als angezeigte oder gemessene Ressourcen zu definieren. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Großteil der abgeleiteten Mineralressourcen bei Fortsetzung der Exploration in angezeigte Mineralressourcen hochgestuft werden könnte.

3. Zur Definition des potenziell wirtschaftlich abbaubaren Materials für die Aufnahme in die MRE wurde ein Cutoff-Gehalt von 0,10 % Ni verwendet. Die Cutoff-Gehalte wurden auf der Grundlage von geostatistischen Kernanalysen und Bohrkernlithologien für die Lagerstätte sowie durch Vergleich mit analogen Nickel-Lagerstätten bestimmt.

4. Die geologischen Modelle und Blockmodelle für die MRE basieren auf Daten aus insgesamt 144 Oberflächenbohrlöchern, die zwischen 2006 und 2008 von Fletcher Nickel und zwischen 2022 und 2024 von Canada Nickel fertiggestellt wurden. Die Bohrlochdatenbank wurde vor der Ressourcenschätzung validiert, und die Qualitätssicherung und -kontrolle erfolgte anhand von branchenüblichen Kontrollkarten für Leerbohrungen, Kernduplikate und kommerziell zertifiziertes Referenzmaterial, das von Canada Nickel in die Untersuchungschargen eingefügt wurde, sowie durch Vergleich mit Unabhängigen Laboruntersuchungen, die in einem zweiten Labor durchgeführt wurden.

5. Die Schätzungen wurden auf zwei signifikante Stellen gerundet.

6. Die MRE wurde gemäß den CIM-Best-Practice-Richtlinien für die Schätzung von Mineralressourcen und Mineralreserven (29. November 2019) und den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven (19. Mai 2014) erstellt.

7. Das auf die MRE angewandte geologische Modell umfasst fünf erkennbare mineralisierte Domänen innerhalb einer variabel serpentinisierten Peridotit-Lavaflusseinheit: eine hochgradige (>0,4 % Nickel), eine mittelgradige (0,2-0,4 % Nickel) und drei niedriggradige (<0,2 % Nickel) Domänen, die an nicht mineralisierte Lithologien angrenzen. Für jeden Bereich wurden in der Software Leapfrog Geo 2024.1 individuelle Drahtgittermodelle erstellt.

8. Es wurde ein 5 m x 10 m x 10 m großes Blockmodell erstellt und für die Tonnagerechnung in 5 m x 5 m x 5 m große Unterblöcke unterteilt, wobei die Proben in Abständen von 3 m zusammengesetzt wurden. Die Gehaltsschätzung aus den Bohrlochdaten wurde für Ni, Co, S, Pd und Pt unter Verwendung der Ordinary-Kriging-Interpolationsmethode in der Software Isatis 2024.04 durchgeführt.

9. Die MRE wurde durch eine konzeptionelle Grubenhüllkurve eingeschränkt, die unter Verwendung der folgenden Optimierungsparameter entwickelt wurde. Die verwendeten Metallpreise betrugen 21.000 US$/t Nickel, 40.000 US$/t Kobalt, 325 US$/t Eisen, 3.860 US$/t Chrom, 1.350 US$/oz Palladium und 1.150 US$/oz Platin. Für jede Schicht wurden unterschiedliche Grubenneigungen (in Grad) verwendet: 9,5 in der Abraumschicht, 40,0 im mineralisierten Gestein und 45 im Abfallgestein. Der verwendete Wechselkurs betrug 0,76 US-Dollar pro kanadischem Dollar. Für die Abbaukosten wurden unterschiedliche Werte für Abraum (Lehm, Kies) und Gesteinsabbau verwendet, die zwischen 1,65 und 4,47 kanadischen Dollar pro Tonne lagen. Die Verarbeitungskosten sowie die allgemeinen und Verwaltungskosten für einen Betrieb mit einer Kapazität von 15 kt/Tag beliefen sich auf 11,32 C$/t. Basierend auf dem Peridotit- und Talkerzgehalt beträgt die berechnete Ausbeute durchschnittlich 59 % für Ni, 62 % für Co, 50 % für Pd und 25 % für Pd.

10. Die Gehaltsschätzung wurde durch einen Vergleich der Eingangs- und Ausgangsstatistiken (Nearest Neighbour- und Inverse Distance Squared-Methoden), eine Streifenanalyse, Kreuzdiagramme von declusterten Proben gegenüber der nächstgelegenen OK-Schätzung sowie durch visuelle Überprüfung der Untersuchungsdaten, des Blockmodells und der Gehaltsschalen in Querschnitten validiert.

11. Die Dichteabschätzung für die mineralisierten Domänen wurde unter Verwendung der Ordinary-Kriging-Interpolationsmethode auf der Grundlage von 4.008 spezifischen Gewichtsmessungen durchgeführt, die während des Kernprotokollierungsprozesses unter Verwendung derselben Blockmodellparameter wie bei der Gehaltabschätzung erhoben wurden. Als Referenzwert beträgt die durchschnittliche geschätzte Dichte innerhalb des Komatiits 2,89 g/cm³ (t/m³), während die Peridotitdomäne einen Durchschnittswert von 2,72 g/cm³ (t/m³)ergab.

Abbildung 4. Draufsicht auf die Nickelsulfid-Ressourcen von Texmont.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80357/CNC_150725_DEPRcom.006.png

Abbildung 5. Draufsicht auf die kategorisierten Mineralressourcen von Texmont (links) und den Ni-Gehalt in % (rechts).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80357/CNC_150725_DEPRcom.007.png

Abbildung 6. Längsschnitt des Texmont-Nickelsulfidprojekts (Blickrichtung WNW) mit kategorisierten Ressourcen (oberes Bild) und Ni-Gehalt in % (unteres Bild).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80357/CNC_150725_DEPRcom.008.png

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80357/CNC_150725_DEPRcom.009.png

Nächste Schritte im Nickel-Sulfid-Projekt Texmont:

– Ein technischer Bericht zu der heute veröffentlichten Mineralressourcenschätzung wird innerhalb von 45 Tagen nach dieser Pressemitteilung eingereicht werden.

– Die mineralogischen und metallurgischen Analysen werden fortgesetzt, um die Metallausbeuten besser zu verstehen und zu schätzen.

Analysen, Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle und Bohrungen

Edwin Escarraga, MSc, P.Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101, ist für das laufende Bohr- und Probenahmeprogramm einschließlich der Qualitätssicherung (QA) und Qualitätskontrolle (QC) verantwortlich. Der Kern wird aus dem Bohrer in versiegelten Kernkästen entnommen und zu einer gesicherten Kernprotokollierungsanlage (Kernlager) transportiert. Der Kern wird markiert, in 1,5-Meter-Abschnitten beprobt und mit einer Diamantsäge halbiert. Ein Satz Proben (halber Kern) wird in gesicherten Beuteln direkt von der Kernlagerhalle von Canada Nickel zu Actlabs Timmins transportiert, während ein zweiter Satz Proben (halber Kern) sicher zu SGS Lakefield zur Vorbereitung versandt wird, wo die Analyse bei SGS Burnaby durchgeführt wird. Beide Labore sind nach ISO/IEC 17025 akkreditiert und unabhängig von Canada Nickel und den qualifizierten Personen. Die Analyse der Edelmetalle (Gold, Platin und Palladium) erfolgt mittels Feuerprobe (FA), während die Analyse von Nickel, Kobalt, Schwefel und anderen Elementen mittels Peroxidfusion und ICP-OES-Analyse durchgeführt wird. Zertifizierte Standards und Leerproben (QA/QC-Proben) werden in einem Verhältnis von drei QA/QC-Proben pro 20 Kernproben eingefügt, sodass eine Charge von 60 Proben zur Analyse eingereicht wird.

Qualifizierte Person und Datenüberprüfung

Stephen J. Balch (P.Geo. #2250 – Ontario), VP Exploration von Canada Nickel und eine qualifizierte Person im Sinne der NI 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten überprüft und die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung im Namen von Canada Nickel Company Inc. überprüft und genehmigt.

Die in dieser Pressemitteilung gezeigten magnetischen geophysikalischen Bilder wurden anhand der Interpretation von Datensätzen erstellt, die von der Ontario Geological Survey zur Verfügung gestellt wurden.

Referenzen

Naldrett, A.J., und Lightfoot, P.C., 1993, Ni-Cu-PGE-Erze der Region Norilsk, Sibirien: Ein Modell für riesige magmatische Erzvorkommen in Verbindung mit Flutbasalten: Society of Economic Geologists Special Publication 2, S. 81-123.

Lesher, C.M. und Thurston, P.C., 2002, Sonderausgabe zu den Mineralvorkommen im Sudbury-Becken: Economic Geology, Band 97, Nr. 7.

Über die Canada Nickel Company

Canada Nickel Company Inc. ist ein , der Nickel-Sulfid-Projekte der nächsten Generation vorantreibt, um Nickel für den schnell wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge und Edelstahl zu liefern . Canada Nickel Company hat in mehreren Ländern die Eintragung der Marken NetZero NickelTM , NetZero CobaltTMund NetZero IronTM beantragt und arbeitet an der Entwicklung von Verfahren zur Herstellung von CO2-neutralen Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten. Canada Nickel bietet Anlegern eine Hebelwirkung auf Nickel in Ländern mit geringem politischen Risiko. Canada Nickel verfügt derzeit über sein zu 100 % unternehmenseigenes Flaggschiffprojekt Crawford Nickel-Cobalt Sulphide im Herzen des produktiven Timmins-Nickel-Distrikts. Weitere Informationen finden Sie unter www.canadanickel.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mark Selby

CEO

Telefon: 647-256-1954

E-Mail: info@canadanickel.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Warnhinweis und Erklärung zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Informationen darstellen können. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem das Potenzial des Mann Central Nickel Sulphide-Projekts, das Potenzial des Texmont-Projekts, den Zeitpunkt der Einreichung der technischen Berichte zur Untermauerung der Mineralressourcenschätzungen, die drei zusätzlichen Mineralressourcenschätzungen, die bis Jahresende veröffentlicht werden sollen, die Bedeutung der Bohrergebnisse, die Möglichkeit, die Bohrungen fortzusetzen, die Auswirkungen der Bohrungen auf die Definition von Ressourcen, den Zeitpunkt und den Abschluss (falls überhaupt) zusätzlicher Mineralressourcenschätzungen, das Potenzial des Timmins Nickel District, strategische Pläne, einschließlich zukünftiger Explorations- und Erschließungspläne und -ergebnisse, sowie Unternehmens- und technische Ziele. Zukunftsgerichtete Informationen basieren notwendigerweise auf mehreren Annahmen, die zwar als angemessen erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, gehören unter anderem: Zukünftige Preise und das Angebot von Metallen, die zukünftige Nachfrage nach Metallen, die Ergebnisse von Bohrungen, die Unfähigkeit, die erforderlichen Mittel zur Deckung der Ausgaben für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Liegenschaft aufzubringen, Umweltverbindlichkeiten (bekannte und unbekannte), allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten, Ergebnisse von Explorationsprogrammen, Risiken der Bergbauindustrie, Verzögerungen bei der Erteilung behördlicher Genehmigungen, Nichtvorliegen behördlicher oder Aktionärsgenehmigungen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und basieren auf den Meinungen und Schätzungen der Geschäftsleitung sowie den Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen. Canada Nickel lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen. Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

1 Die potenzielle Menge und der potenzielle Gehalt sind konzeptioneller Natur; es wurden keine ausreichenden Explorationen durchgeführt, um eine Mineralressource zu definieren; es ist ungewiss, ob weitere Explorationen dazu führen werden, dass das Ziel als Mineralressource abgegrenzt wird (siehe auch unten).

