Canada Nickel gibt positive Bundeskonformitätsfeststellung für die Umweltverträglichkeitserklärung des Crawford-Nickelsulfidprojekts bekannt

TORONTO, 10. Dezember 2024 – Canada Nickel Company Inc. („Canada Nickel“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: CNC) (OTCQX: CNIKF) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-company-inc/ – freut sich bekannt zu geben, dass die kanadische Behörde für die Folgenabschätzung (Impact Assessment Agency of Canada, IAAC) festgestellt hat, dass die Folgenabschätzung für das Nickelsulfidprojekt Crawford die erforderlichen Anforderungen hinsichtlich Zugänglichkeit und Formatierung erfüllt und ausreichende Informationen enthält, um in die nächste Phase der technischen Prüfung und der öffentlichen Kommentierung überzugehen.

Die Entscheidung der IAAC stellt einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung des Crawford-Nickelsulfidprojekts dar und ebnet den Weg für weitere technische Bewertungen und Beteiligungen. Die 60-tägige Frist für öffentliche Stellungnahmen zur Zusammenfassung der Folgenabschätzung begann gestern, am 9. Dezember 2024, und endet am 7. Februar 2025.

„Wir freuen uns, dass die IAAC die Angemessenheit unserer Folgenabschätzung bestätigt hat, was ein Beweis für die umfassenden Bemühungen unseres Teams und der IAAC um die Einhaltung von Vorschriften und Transparenz ist“, sagte Mark Selby, CEO von Canada Nickel.

Die Öffentlichkeit ist aufgefordert, die Folgenabschätzung und ihre Zusammenfassung zu prüfen und dazu Stellung zu nehmen. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite des Crawford Nickel Project Registry unter den folgenden Links:

– Öffentliche Bekanntmachung der Kommentierungsfrist

– Zusammenfassung der Folgenabschätzung

– Folgenabschätzung

– Informationssitzungen

– Unterstützung von Geodaten

– Schreiben von IAAC an CNC bezüglich der Überprüfung der Folgenabschätzung

„Dieser Meilenstein ist mehr als nur ein behördliches Häkchen“, fuhr Selby fort. „Er ist ein weiterer Schritt auf dem Weg des Crawford Nickel Sulphide Project von der Exploration zur Produktion. Es ist ein Beweis für die Bemühungen unseres Teams, dass dies das einzige Bergbauprojekt in Kanada ist, das dieses Stadium unter dem Impact Assessment Act 2019 erreicht hat.“

Canada Nickel schätzt das Engagement aller Teilnehmer an diesem Prozess und freut sich darauf, die während der öffentlichen Kommentierungsphase eingegangenen Beiträge zu berücksichtigen.

Über Canada Nickel Company

Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickel-Sulfid-Projekten voran, um Nickel zu liefern, das für die Versorgung der stark wachsenden Märkte für Elektrofahrzeuge und Edelstahl benötigt wird. Canada Nickel Company hat in mehreren Gerichtsbarkeiten Markenrechte für die Begriffe NetZero NickelTM, NetZero CobaltTM und NetZero IronTM beantragt und verfolgt die Entwicklung von Verfahren, die die Produktion von kohlenstofffreien Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Canada Nickel bietet Investoren eine Hebelwirkung auf Nickel in Ländern mit geringem politischen Risiko. Canada Nickel wird derzeit von seinem zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeigeprojekt Crawford Nickel Sulphide Project im Herzen des produktiven Timmins-Cochrane Bergbaugebiets unterstützt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.canadanickel.com.

Über die Agentur für Folgenabschätzung in Kanada

Die kanadische Behörde für Umweltverträglichkeitsprüfung (Impact Assessment Agency of Canada, IAAC) ist eine Bundesbehörde, die für die Durchführung hochwertiger Umweltverträglichkeitsprüfungen von Großprojekten zuständig ist und dabei sowohl ökologische als auch sozioökonomische Faktoren berücksichtigt. Im Rahmen des Impact Assessment Act arbeitet die IAAC mit indigenen Gemeinschaften, der Öffentlichkeit und verschiedenen Interessengruppen zusammen, um eine fundierte Entscheidungsfindung zu gewährleisten, die eine nachhaltige Entwicklung in ganz Kanada fördert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mark Selby, Geschäftsführer

Telefon: 647-256-1954

E-Mail: info@canadanickel.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Sydney Oakes, Direktorin für Beziehungen zu Einheimischen und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 905-929-7151

E-Mail: sydneyoakes@canadanickel.com

Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung „zukunftsgerichtete Informationen“ darstellen können. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem der Erhalt und die zeitliche Planung aller behördlichen Genehmigungen, der Bau von Verarbeitungsanlagen, die Fähigkeit des Unternehmens, Nickel zu liefern, das für die Versorgung der stark wachsenden Märkte für Elektrofahrzeuge und Edelstahl benötigt wird, sowie die Entwicklung von Verfahren, die die Produktion von kohlenstofffreien Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Die Leser sollten sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Canada Nickel wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Es gibt keine Zusicherungen, dass Crawford in Produktion gehen wird. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, gehören u.a: die Unfähigkeit, das Darlehen zurückzuzahlen oder die in der Darlehensvereinbarung festgelegten Verpflichtungen einzuhalten; die tatsächlichen Ergebnisse der Erschließungsaktivitäten; Projektverzögerungen; die Unfähigkeit, die für den Abschluss der Erschließung erforderlichen Mittel aufzubringen; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; künftige Metallpreise oder Projektkosten könnten erheblich abweichen und eine Kommerzialisierung unwirtschaftlich machen; die Verfügbarkeit von alternativen Nickelquellen oder Ersatzstoffen; die tatsächliche Nickelgewinnung; die Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen; Änderungen der geltenden Gesetze; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Unfälle, Arbeitskonflikte, die Verfügbarkeit und Produktivität von qualifizierten Arbeitskräften und andere Risiken der Bergbauindustrie; politische Instabilität, Terrorismus, Aufstände oder Krieg; Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, notwendigen Zulassungen oder beim Abschluss von Erschließungs- oder Bauaktivitäten; Mineralressourcenschätzungen in Bezug auf Crawford könnten sich aus irgendeinem Grund als ungenau erweisen; zusätzliche, aber derzeit unvorhergesehene Arbeiten könnten erforderlich sein, um die Machbarkeitsstufe zu erreichen; und selbst wenn Crawford in Produktion geht, gibt es keine Garantie, dass der Betrieb rentabel sein wird. Obwohl Canada Nickel versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben wurden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von jenen abweichen, die erwartet, geschätzt oder beabsichtigt wurden. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung und Canada Nickel lehnt jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

