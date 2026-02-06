Canada Nickel gibt Überbrückungsfinanzierung in Höhe von 32 Millionen US-Dollar mit Auramet International, Inc. bekannt

TORONTO, 6. Februar 2026 / IRW-Press / Canada Nickel Company Inc. (Canada Nickel oder das Unternehmen) (TSXV: CNC) (OTCQX: CNIKF) (- www.commodity-tv.com/play/canada-nickel-insight-on-development-milestones-in-2026-and-nickel-supply-bottleneck/ -) gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Überbrückungsfinanzierung in Höhe von 32 Millionen US-Dollar mit Auramet International, Inc. (Auramet) abgeschlossen hat, die voraussichtlich am oder vor dem 9. Februar 2026 abgeschlossen sein wird. Der Erlös aus der Fazilität dient als zusätzliche Finanzierung für die Weiterentwicklung des Flaggschiff-Projekts Crawford Nickel Sulphide Project des Unternehmens und zur Rückzahlung des bestehenden Darlehens bei Ber Tov Capital Corporation (BT Capital), das am 9. Mai 2025 unterzeichnet wurde.

Mark Selby, CEO, sagte: Wir freuen uns über die anhaltende Unterstützung von Auramet, unserem langjährigen Finanzierungspartner, durch diese Überbrückungsfinanzierung in Höhe von 32 Millionen US-Dollar. Diese Finanzierung stellt sicher, dass wir weiterhin gut kapitalisiert sind, um das Crawford-Nickelsulfid-Projekt bis Ende 2026 voranzutreiben, während wir die Finanzierungsgespräche mit der Regierung und den Projektpartnern abschließen.

Kreditfazilität

Die Überbrückungsfinanzierung ist am 9. Mai 2026 fällig, wird mit einem Zinssatz von 1,00 % pro Monat verzinst und unterliegt einer Bearbeitungsgebühr von 2,5 %. Bei Abschluss erhält Auramet außerdem 1.750.000 Optionsscheine mit einjähriger Gültigkeit zum Ausübungspreis, der einem Aufschlag von 5 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der Stammaktien des Unternehmens an der TSX Venture Exchange während der fünf aufeinanderfolgenden Handelstage vor dem Abschlussdatum entspricht. Das Darlehen unterliegt den für eine Transaktion dieser Art üblichen Bedingungen, einschließlich bestimmter positiver und negativer Auflagen. Die Optionsscheine und die zugrunde liegenden Aktien unterliegen einer viermonatigen Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Der Erlös wird für Betriebskapitalzwecke und zur Rückzahlung des bestehenden Darlehens bei BT Capital verwendet. Der Abschluss der Darlehensfazilität unterliegt den üblichen Bedingungen, einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Über Auramet

Auramet ist ein privates Unternehmen, das 2004 von erfahrenen Fachleuten gegründet wurde, die ein globales Team von Branchenspezialisten mit insgesamt über 350 Jahren Branchenerfahrung zusammengestellt haben. Es ist einer der größten physischen Edelmetallhändler der Welt und hat bis heute Termingeldkredite in Höhe von über 1,3 Milliarden Dollar bereitgestellt. Auramet bietet allen Teilnehmern der Edelmetall-Lieferkette eine umfassende Palette von Dienstleistungen an, darunter den Handel mit physischen Metallen, Metallhandelsbankgeschäfte (einschließlich Direktkredite) und Projektfinanzierungsberatung.

Über Canada Nickel Company

Die Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickelsulfid-Projekten voran, um Nickel für den schnell wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge und Edelstahl zu liefern. Die Canada Nickel Company hat in mehreren Ländern die Markenzeichen NetZero NickelTM, NetZero CobaltTM und NetZero IronTM angemeldet und arbeitet an der Entwicklung von Verfahren zur Herstellung von CO2-neutralen Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten. Canada Nickel bietet Investoren die Möglichkeit, in Nickel in Ländern mit geringem politischen Risiko zu investieren. Canada Nickel ist derzeit durch sein zu 100 % im Besitz befindliches Flaggschiff-Projekt Crawford Nickel-Cobalt Sulphide im Herzen des produktiven Bergbaugebiets Timmins-Cochrane vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter www.canadanickel.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mark Selby

CEO

Telefon: 647-256-1954

E-Mail: info@canadanickel.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen als zukunftsgerichtete Informationen gelten können. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen die Fähigkeit des Unternehmens, Nickel für den schnell wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge und Edelstahl zu liefern, sowie die Entwicklung von Verfahren zur Herstellung von CO2-neutralen Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten. Leser sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Canada Nickel wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Es gibt keine Garantie dafür, dass Crawford in Produktion gehen wird. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, gehören unter anderem: die Unfähigkeit, das Darlehen zurückzuzahlen oder die in der Darlehensvereinbarung festgelegten Auflagen zu erfüllen; die tatsächlichen Ergebnisse der Entwicklungsaktivitäten; Projektverzögerungen; die Unfähigkeit, die für die Fertigstellung der Entwicklung erforderlichen Mittel aufzubringen; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbliche, politische und soziale Unsicherheiten; zukünftige Metallpreise oder Projektkosten könnten erheblich abweichen und eine Kommerzialisierung unwirtschaftlich machen; die Verfügbarkeit alternativer Nickelquellen oder -ersatzstoffe; tatsächliche Nickelausbeute; Ergebnisse wirtschaftlicher Bewertungen; Änderungen der geltenden Gesetze; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Unfälle, Arbeitskonflikte, Verfügbarkeit und Produktivität qualifizierter Arbeitskräfte und andere Risiken der Bergbauindustrie; politische Instabilität, Terrorismus, Aufstände oder Krieg; Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen, erforderlicher Zulassungen oder bei der Fertigstellung von Entwicklungs- oder Bauaktivitäten; Mineralressourcenschätzungen in Bezug auf Crawford könnten sich aus irgendeinem Grund als ungenau erweisen; zusätzliche, derzeit jedoch nicht vorhersehbare Arbeiten könnten erforderlich sein, um die Machbarkeitsphase zu erreichen; und selbst wenn Crawford in Produktion geht, gibt es keine Garantie dafür, dass der Betrieb rentabel sein wird. Obwohl Canada Nickel versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und Canada Nickel lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

