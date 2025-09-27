Canada Nickel meldet weitere positive Explorationsbohrergebnisse vom Nickel-Sulfid-Grundstück Midlothian

Highlights

– MID25-17A durchteufte unmittelbar unterhalb der Deckschicht eine starke 18,7 Meter lange Nickelmineralisierung mit 5,3 m @ 0,30 % Nickel sowie 0,30 % Nickel über 330,0 Meter

– MID25-18A durchteufte 0,29 % Nickel über 449,0 Meter, einschließlich 0,36 % Nickel über 10,5 Meter

– Erfolgreiche Erweiterung des Umrisses der Nickelmineralisierung um 200 bis 300 Meter in Richtung Süden

– Erste Mineralressource wird bis Ende 2025 erwartet

TORONTO, 25. September 2025 – Canada Nickel Company Inc. (Canada Nickel oder das Unternehmen) (- www.commodity-tv.com/play/analysis-of-the-nickel-market-and-why-canada-nickel-has-great-potential/ – ) (TSXV: CNC) (OTCQX: CNIKF) freut sich, weitere positive Explorationsbohrergebnisse aus seinem Grundstück Midlothian bekannt zu geben, das sich 70 Kilometer südöstlich von Timmins und 25 Kilometer westlich von Matachewan befindet. Diese neuesten Ergebnisse unterstreichen das wachsende Potenzial des Grundstücks und die Position von Midlothian als bedeutender Vermögenswert im Portfolio von Canada Nickel.

CEO Mark Selby sagte: Der dritte unserer Drei Giganten übertrifft weiterhin die Erwartungen. Die neuesten Bohrproben aus Midlothian haben die konsistentesten hochgradigen Abschnitte geliefert, die wir in allen unseren 18 erschlossenen Grundstücken gesehen haben, wobei die letzten drei Bohrlöcher jeweils 0,29 bis 0,30 % Nickel über mehrere hundert Meter Kernlänge ergaben. Mit einer Zielfläche, die größer ist als unser Crawford-Projekt, und einer geringeren Überdeckung zeigt Midlothian durch diese Ergebnisse sein Potenzial. Wir freuen uns darauf, noch in diesem Jahr die erste Ressourcenschätzung bekannt zu geben.

Grundstück Midlothian

Das Grundstück Midlothian ist das ganze Jahr über direkt über eine Straße erreichbar. Midlothian ist ein Joint Venture zwischen Canada Nickel, Canadian Gold Miner Corp. und Laurion Mineral Exploration Inc. und befindet sich im letzten Jahr einer vierjährigen Vereinbarung, in deren Rahmen Canada Nickel eine Abschlusszahlung in Höhe von 400.000 Dollar leisten und 140.000 Aktien ausgeben muss, um eine 100-prozentige Beteiligung an dem Grundstück zu erwerben. Im Sommer 2025 wurden sechs Infill-Bohrlöcher fertiggestellt. Alle sechs Bohrlöcher durchschnitten lange, weitgehend zusammenhängende Abschnitte mit mineralisiertem Dunit, wobei die beiden Bohrlöcher, die oberhalb der Mineralisierung angelegt wurden, diese in einer geringen Tiefe von weniger als sieben Metern durchschnitten (Abbildung 1). Diese Bohrlöcher wurden auf einem geophysikalischen Zielgebiet mit einer Länge von 2,7 Kilometern und einer Breite von 0,4 bis 0,9 Kilometern gebohrt, wobei die Zielfläche 1,7 km² groß ist (im Vergleich zur Zielfläche von Crawford mit 1,5 km². Diese Pressemitteilung enthält Untersuchungsergebnisse zu drei abgeschlossenen Bohrlöchern. Die Untersuchungsergebnisse zu den drei verbleibenden Bohrlöchern stehen noch aus. Mit dem kombinierten Datensatz (Bohrungen 2023, 2024, 2025) beabsichtigt das Unternehmen, bis Ende 2025 eine erste Ressourcenschätzung für Midlothian zu erstellen.

Tabelle 1 – Highlights der Bohrungen in Midlothian

Bohrloch-ID Von (m) Bis (m) Länge (m)* Ni % Co % Pd g/t Pt g/t Cr % Fe % S %

MID25-17A 5,3 24,0 18,7 0,30 0,009 0,003 0,003 0,11 4,02 0,06

und 54,0 384,0 330,0 0,30 0,010 0,034 0,006 0,12 4,45 0,01

MID25-18A 39,9 489,0 449,1 0,29 0,010 0,004 0,005 0,12 4,30 0,02

einschließlich 93,0 489,0 396,0 0,30 0,010 0,003 0,004 0,11 4,07 0,01

einschließlich 367,5 378,0 10,5 0,36 0,010 0,038 0,064 0,11 3,79 0,01

MID25-19 98,4 477,0 378,6 0,29 0,010 0,003 0,003 0,12 4,35 0,01

einschließlich 136,5 477,0 340,5 0,30 0,010 0,003 0,003 0,11 4,18 0,01

*Tatsächliche Mächtigkeit unbekannt. Alle Längen sind Bohrlochlängen.

Abbildung 1 – Midlothian – CNC-Bohrlöcher über der gesamten magnetischen Intensität

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81180/250925_DE_CanadaNickel.001.jpeg

Tabelle 2: Ausrichtung der Bohrlöcher

Bohrloch-ID Ostkoordinate (mE) Nordabweichung (mN) Azimut () Neigung () Länge (m)

MID25-17A 499599 5302983 310 -50 384

MID25-18A 500735 5303080 185 -50 489

MID25-19 500343 5303202 185 -50 477

MID25-20 500200 5302464 0 -50 384

MID25-21 498787 5302550 30 -50 381

MID25-22 499590 5302988 225 -50 435

Ausgabe von Aktien an Dienstleister

Canada Nickel gibt heute außerdem bekannt, dass es vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange vereinbart hat, insgesamt 333.120 Stammaktien von Canada Nickel zur Begleichung einer Forderung in Höhe von 249.840,51 Dollar gegenüber einem Dienstleister auszugeben. Die Stammaktien unterliegen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen einer viermonatigen Haltefrist.

Erklärung bezüglich der TSX Venture

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Qualitätssicherung und -kontrolle, Bohrungen und Probenahmen

Edwin Escarraga, MSc, P.Geo., eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, ist für das laufende Bohr- und Probenahmeprogramm verantwortlich, einschließlich Qualitätssicherung (QA) und Qualitätskontrolle (QC). Der Kern in NQ-Größe wird aus dem Bohrer in versiegelten Kernbehältern entnommen und zur Kernprotokollierungsanlage transportiert. Der Kern wird markiert und in 1,5-Meter-Abschnitten beprobt und mit einer Diamantsäge geschnitten. Die Proben werden in gesicherten Beuteln direkt vom Kernlager von Canada Nickel zu Actlabs Timmins transportiert. Actlabs ist ein nach ISO/IEC 17025 akkreditiertes Labor. Die Analyse der Edelmetalle (Gold, Platin und Palladium) erfolgt mittels Feuerprobe, während die Analyse von Nickel, Kobalt, Schwefel und anderen Elementen mittels Peroxidfusion und ICP-OES-Analyse durchgeführt wird. Zertifizierte Standards und Leerproben werden in einem Verhältnis von 3 QA/QC-Proben pro 20 Kernproben eingefügt, sodass eine Charge von 60 Proben zur Analyse eingereicht wird.

Qualifizierte Person und Datenüberprüfung

Stephen J. Balch P.Geo. (ON), VP Exploration von Canada Nickel und eine qualifizierte Person im Sinne der Definition in National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten überprüft und die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung im Namen von Canada Nickel Company Inc. geprüft und genehmigt.

Über Canada Nickel Company

Canada Nickel Company Inc. ist ein Unternehmen v , das Nickel-Sulfid-Projekte der nächsten Generation vorantreibt, um Nickel für den schnell wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge und Edelstahl zu liefern . Canada Nickel Company hat in mehreren Ländern die Eintragung der Marken NetZero NickelTM , NetZero CobaltTM , NetZero IronTM beantragt und arbeitet an der Entwicklung von Verfahren zur Herstellung von CO2-neutralen Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten. Canada Nickel bietet Anlegern die Möglichkeit, in Ländern mit geringem politischen Risiko in Nickel zu investieren. Canada Nickel ist derzeit durch sein zu 100 % unternehmenseigenes Flaggschiffprojekt Crawford Nickel-Cobalt Sulphide im Herzen des produktiven Bergbaugebiets Timmins-Cochrane vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter www.canadanickel.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mark Selby

CEO

Telefon: 647-256-1954

E-Mail: info@canadanickel.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen als zukunftsgerichtete Informationen gelten können. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Bohr- und Explorationsergebnisse in Bezug auf die hierin beschriebenen Zielgrundstücke (die Grundstücke), die Bedeutung der Bohrergebnisse, die Möglichkeit, die Bohrungen fortzusetzen, die Auswirkungen der Bohrungen auf die Definition einer Ressource, das Potenzial des Nickel-Sulfid-Projekts Crawford und der Grundstücke, den Zeitpunkt und den Abschluss (falls überhaupt) von Mineralressourcenschätzungen, die Möglichkeit, marktfähige Materialien zu verkaufen, strategische Pläne, einschließlich zukünftiger Explorations- und Erschließungspläne und -ergebnisse, unternehmerische und technische Ziele sowie die Erteilung der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange für die Ausgabe von Aktien an einen Dienstleister. Zukunftsgerichtete Informationen basieren notwendigerweise auf mehreren Annahmen, die zwar als angemessen erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, gehören unter anderem: künftige Preise und das Angebot an Metallen, die künftige Nachfrage nach Metallen, die Ergebnisse von Bohrungen, die Unfähigkeit, die erforderlichen Mittel zur Deckung der Ausgaben für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Grundstücks aufzubringen, (bekannte und unbekannte) Umweltverbindlichkeiten, allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten, Ergebnisse von Explorationsprogrammen, Risiken der Bergbauindustrie, Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen, Nicht-Erlangung behördlicher oder Aktionärsgenehmigungen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements sowie den Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen. Canada Nickel lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Canada Nickel Company Inc.

Mark Selby

130 King Street West, Suite 1900

M5X1E3 Toronto, ON

Kanada

email : markselby@canadanickel.com

