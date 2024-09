Canada Nickels Tochtergesellschaft NetZero Metals kündigt Bildung eines Beirats aus weltweit führenden Metallurgieunternehmen an und Ernennung des Managements

TORONTO, 17. September 2024 – Canada Nickel Company Inc. („Canada Nickel“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: CNC) (OTCQX: CNIKF – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-company-inc/) hat die Ernennung eines Beirats für NetZero Metals Inc. bekannt gegeben, der das Unternehmen bei der Weiterentwicklung seiner Nickel-, Edelstahl- und Legierungsverarbeitungsanlagen unterstützen soll, die im Timmins District geplant sind. Das Unternehmen gab auch die Ernennung von Scott Lauschke zum Vice-President Business Development bei NetZero Metals bekannt.

Dem Beirat werden Dr. Ulrich Albrecht Frueh, Boyd Davis, Christian Hempel und Tony Warner angehören. Diese Branchenexperten verfügen über einen großen Erfahrungsschatz in den Bereichen Nickel, Edelstahl und legierter Stahl.

Mark Selby, Chief Executive Officer der Canada Nickel Company, sagte: „Die heutige Ankündigung ist eine wichtige Bestätigung für unsere Initiativen im Bereich der nachgelagerten Verarbeitung. NetZero Metals hat einen beeindruckenden Beirat mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Metallurgie, Edelstahl und legierter Stahl zusammengestellt. Wir freuen uns sehr, Scott als Vizepräsident von NetZero Metals in unserem Team begrüßen zu dürfen. Seine umfangreiche Erfahrung auf dem Markt für rostfreie und legierte Stähle ergänzt unsere Erfahrung in der Nickelindustrie. Scott und der Beirat werden eine wichtige Rolle spielen, wenn wir unsere nachgelagerten Verarbeitungsprojekte durch die Phase der Machbarkeitsstudie und schließlich in die Produktion bringen.“

Biografien:

Dr. Ulrich Albrecht Frueh verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Edelstahlindustrie. In dieser Zeit bekleidete er leitende Positionen und Vorstandsposten in Nordamerika und Europa bei Thyssenkrupp und Outokumpu und leitete die Entwicklung des letzten großen Edelstahlwerks auf der grünen Wiese in Nordamerika. Ulrich arbeitet als internationaler Unternehmensberater, Redner und Mentor und ist in Aufsichtsräten verschiedener Branchen tätig.

Boyd Davis verfügt über mehr als dreißig Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung neuer Verfahren. Boyd ist Direktor der Kingston Process Metallurgy Inc., die Prozessentwicklung und -optimierung im Rahmen von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen für die Chemie-, Bergbau- und Metallurgiebranche anbietet. Kingston Process Metallurgy hat eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der IPT-Karbonisierung und der Nickelverarbeitungsprozesse von Canada Nickel gespielt.

Christian Hempel ist Chief Executive Officer bei Hempel Intermétaux S.A., einem in der Schweiz ansässigen Handelsunternehmen für eine Vielzahl von Rohstoffen mit über 30 Jahren Erfahrung in der Branche. Christian Hempel war Präsident der International Iron Metallics Association, wo er IPIA und HBIA erfolgreich zu IIMA fusionierte, was die Organisation zu einem der führenden Unternehmen in der globalen Eisen- und Metallindustrie machte.

Tony Warner verfügt über mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Pyrometallurgie von Basismetallen in den Bereichen Betrieb, Forschung und Entwicklung sowie Technik. 2005 ging er nach 35 Jahren bei Inco Ltd (jetzt Vale) in den Ruhestand. Seit 2005 arbeitet er für Worley Toronto und ist derzeit Direktor für Metallurgie, Schmelzen und Raffinieren.

Scott Lauschke hat die Position des Vizepräsidenten für Geschäftsentwicklung übernommen. Er ist Metallurgie-Ingenieur mit 27 Jahren Erfahrung im Bereich rostfreier und legierter Stähle. Er hatte leitende Funktionen im Vertrieb und in der Marktentwicklung bei Stahlunternehmen wie AK Steel (jetzt Cleveland Cliffs), Timken Steel (jetzt Metallus) und Republic Steel inne.

Über das Unternehmen Canada Nickel

Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickel-Sulfid-Projekten voran, um das für die Versorgung der stark wachsenden Märkte für Elektrofahrzeuge und rostfreien Stahl erforderliche Nickel zu liefern. Canada Nickel Company hat in mehreren Gerichtsbarkeiten Markenrechte für die Begriffe NetZero NickelTM , NetZero CobaltTM , NetZero IronTM beantragt und verfolgt die Entwicklung von Verfahren, die die Produktion von kohlenstofffreien Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Canada Nickel bietet Investoren eine Hebelwirkung auf Nickel in Ländern mit geringem politischen Risiko. Canada Nickel wird derzeit von seinem zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeigeprojekt Crawford Nickel Sulphide Project im Herzen des produktiven Timmins-Cochrane Minencamps unterstützt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.canadanickel.com

Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung „zukunftsgerichtete Informationen“ darstellen können. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem der Bau von Verarbeitungsanlagen, die Fähigkeit des Unternehmens, Nickel zu liefern, das für die Versorgung der wachstumsstarken Märkte für Elektrofahrzeuge und Edelstahl benötigt wird, sowie die Entwicklung von Verfahren, die die Produktion von kohlenstofffreien Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Die Leser sollten sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Canada Nickel wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Es gibt keine Zusicherung, dass Crawford in Produktion gehen wird. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, gehören u.a: die Unfähigkeit, das Darlehen zurückzuzahlen oder die in der Darlehensvereinbarung festgelegten Verpflichtungen einzuhalten; die tatsächlichen Ergebnisse der Erschließungsaktivitäten; Projektverzögerungen; die Unfähigkeit, die für den Abschluss der Erschließung erforderlichen Mittel aufzubringen; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; künftige Metallpreise oder Projektkosten könnten erheblich abweichen und eine Kommerzialisierung unwirtschaftlich machen; die Verfügbarkeit alternativer Nickelquellen oder Ersatzstoffe; die tatsächliche Nickelgewinnung; die Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen; Änderungen der geltenden Gesetze; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Unfälle, Arbeitskonflikte, die Verfügbarkeit und Produktivität von qualifizierten Arbeitskräften und andere Risiken der Bergbauindustrie; politische Instabilität, Terrorismus, Aufstände oder Krieg; Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, notwendigen Zulassungen oder beim Abschluss von Erschließungs- oder Bauaktivitäten; Mineralressourcenschätzungen in Bezug auf Crawford könnten sich aus irgendeinem Grund als ungenau erweisen; zusätzliche, aber derzeit unvorhergesehene Arbeiten könnten erforderlich sein, um die Machbarkeitsstufe zu erreichen; und selbst wenn Crawford in Produktion geht, gibt es keine Garantie, dass der Betrieb rentabel sein wird. Obwohl Canada Nickel versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben wurden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von jenen abweichen, die erwartet, geschätzt oder beabsichtigt wurden. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung und Canada Nickel lehnt jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Canada Nickel Company Inc.

Mark Selby

130 King Street West, Suite 1900

M5X1E3 Toronto, ON

Kanada

email : markselby@canadanickel.com

Pressekontakt:

Canada Nickel Company Inc.

Mark Selby

130 King Street West, Suite 1900

M5X1E3 Toronto, ON

email : markselby@canadanickel.com

