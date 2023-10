Canadian North Resources steht vor Neubewertung

11. Oktober 2023. Agorana Media Group, Vancouver: Canadian North Resources, ein kanadisches Batteriemetallunternehmen steht vor Neubewertung, Wertstudie in den nächsten Wochen erwartet. Historische Machbarkeitsstudie bewertet das Unternehmen bereits mit über $1 Milliarde. Research Gesellschaft gibt Kursziel von $5,25.

Canadian North Resources (Symbol Frankfurt: EO0/ WKN A3DJ9P/ ISIN CA1364271017 / Symbol Canada: CNRI), ist ein Explorationsunternehmen, welches sich hauptsächlich auf kritische Metalle für die Elektrofahrzeug-, Batterie- und High-Tech-Industrie fokussiert. Das Unternehmen entwickelt das 100 Prozent unternehmenseigene Nickel-, Kupfer-, Kobalt-, Palladium- und Platinprojekt Ferguson Lake. Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von mehr als 250 Quadratkilometern in der Kivalliq Region in Nunavut (Kanada).

Research Firma gibt Kursziel von $5,25

Die erste Bewertung der Gesellschaft ist im Juni 2022 erfolgt mit einem Kursziel von $5,00. Im Sommer diesen Jahres wurde das Ziel nochmal erhöht auf $5,25 pro Aktie. Besonders interessant ist es, da das Management und der Aufsichtsrat zusammen ca. 50% aller Aktien halten und so ein gesteigertes Interesse haben die Gesellschaft zu einem massiven Erfolg zu führen.

Mehr als $160 Millionen investiert – Das Ferguson Lake Projekt

Bisher wurden mehr als $180 Millionen in die Entwicklung des Projektes investiert. Es besteht eine historische Wertstudie (PEA) aus dem Jahr 2011, die bereits damals das Projekt schon mit über $1 Milliarde bewertet hat. Bei heutigen Rohstoffpreisen denken wir, dass eine Bewertung noch höher ausfällt. Das Unternehmen hat eine neue Wertstudie (PEA) in Auftrag gegeben, das Ergebnis wird in den nächsten Wochen erwartet. Wir sind gespannt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72228/Agorana_CanadianNorth_111023.001.png

Lithiumvorkommen innerhalb eines 15km langen mineralisierten Korridors festgestellt

In der Pressemeldung vom 18. Juli 2023 hatte die Gesellschaft neben den erwarteten Metallen ebenfalls Lithiumgehalte entlang einer 15 km langen mineralisierten Zone gefunden. In wieweit es dort wirklich ein nennenswertes Lithiumvorkommen gibt wird sich zeigen. Canadian North Resources wird diese Funde auf jeden Fall weiter untersuchen. Sollte das wirklich der Fall sein und dort werden entsprechende maßgebliche Lithium- Vorkommen festgestellt, dann stehen wir hier vor einer weiteren kompletten Neubewertung. Auch wenn der Lithiumpreis momentan gefallen ist, so wird die Nachfrage auch weiterhin gigantisch zunehmen. Momentane Preisrückgänge bieten sogar nochmal fantastische Einstiegsmöglichkeiten.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72228/Agorana_CanadianNorth_111023.002.png

Canadian North Resources ist ein solides Unternehmen mit einem hochinteressanten Batteriemetallprojekt. Mit einem Kursziel von jetzt $5,25 pro Aktie und einer zu erwartenden neuen Wertstudie, sind wir der Meinung, das dort noch mehr Potential ist.

Bitte finden Sie weitere Information zu Canadian North Resources auf unserer deutschen Website unter www.rohstoffpower.de oder in Englisch auf der Webseite der Gesellschaft cnresources.com/

Agorana Media Group Inc.

1211 Melville Street, Vancouver, BC, V6E0A7, Kanada

Deutsche Webseite: www.rohstoffpower.de

Email: info@rohstoffpower.de

Rechtshinweis & Disclaimer

Die Informationen in dieser Publikation sind als Informationen allgemeiner Art anzusehen. Die Zusammenstellung der Informationen erfolgte mit der gebotenen Sorgfalt. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass alle in dieser Publikation zur Verfügung gestellten Informationen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren darstellt. Alle Information haben lediglich informativen Charakter. Insbesondere kommt kein Beratungsvertrag zwischen den Autoren dieser Publikation, den Herausgebern der einzelnen Artikel sowie anderen Autoren und dem Leser zustande, der in irgendeiner erdenklichen Weise auf die persönlichen Verhältnisse des Lesers eingeht. Für Entscheidungen, die der Verwender auf Grund der vorgenannten Informationen trifft, übernehmen die Autoren und Herausgeber keine Verantwortung. Wir weisen darauf hin, dass der vorliegende Inhalt weder eine individuelle rechtliche, buchführungstechnische, steuerliche noch eine sonstige fachliche Auskunft oder Empfehlung darstellt und nicht geeignet ist, eine individuelle Beratung unter Berücksichtigung der konkreten Umstände des Einzelfalles zu ersetzen. Sollten in dieser Publikationen Formulierungen wie, wir glauben, wir denken, wir meinen verwendet werden sind es lediglich Meinungen des Verfassers oder Verfasserin und nicht als Fakten oder tatsächlich in der Zukunft eintretende Ereignisse anzusehen. Auch sind die Informationen lediglich im Zusammenhang mit allen auch Dritten zugänglichen Informationen zu sehen. Es handelt sich bei dargestellten und beschriebenen Gesellschaften um hochspekulative, meist börsengelistete Gesellschaften, bei denen ein Engagement in deren Aktien ein hohes Risiko besteht. Bei der Zusammenstellung dieser Information wurden allgemeinzugängliche Informationen verwendet sowie solche, die das Management der Gesellschaften auf Anfrage herausgegeben hat. Obwohl die diese Publikation mit aller Sorgfalt zusammengestellt werden, können Fehler oder Unvollständigkeiten nicht ausgeschlossen werden. Weder die Herausgeber noch die Autoren dieses dieser Publikation können für eventuell entstandene Schäden haftbar gemacht werden. Sollte ein Leser dieses dieser Publikation aufgrund dieser unverbindlichen Projektvorstellung sich in einer oder mehrerer hier beschriebenen oder vorgestellten Projekte engagieren, erkennt er diese Haftungsregelung ausdrücklich an. Es würde sich immer um eine hochspekulative mit starkem Risiko behaftete Kapitalanlage in Aktien handeln, die immer das Risiko eines Totalverlustes birgt. Wir empfehlen vor einem Engagement ausreichend Informationen seitens Dritter zu sammeln, damit der Leser unabhängig von dieser Publikation eine Entscheidung für sich fällen kann. Auf keinen Fall sollte der Leser sich nur auf die Informationen in dieser Publikation verlassen. Die hier getätigten Aussagen hinsichtlich zukünftiger Entwicklung sind Meinungen sein, die keinerlei Anspruch auf Richtigkeit bzw. das tatsächliche Eintreffen dieser Prognosen haben. Der Leser sollte in jedem Fall, vor einem Engagement in den in dieser Publikation vorgestellten Werte, mit seinem Finanzberater sprechen. Jederzeit kann sich der geneigte Leser auch an die vorgestellten oder beschriebenen Gesellschaften direkt wenden, um genauere Informationen zu erhalten. Eine Aktualisierungspflicht dieser Information besteht ebenfalls nicht. Der Herausgeber weist ausdrücklich darauf hin, dass eine Veränderung der zugrunde gelegten Daten eine Veränderung in den Annahmen bzw. getätigten Aussagen zur Folge haben könnte. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass alle Inhalte, auch nicht in Auszügen, weder in Printform noch in elektronischen Medien noch in sonstiger Form, publiziert oder umgeschrieben, oder auszugsweise, ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Herausgebers, veröffentlicht werden dürfen. Gleichwohl übernehmen die Autoren und Herausgeber keinerlei Haftung, aus welchem Rechtsgrund auch immer, für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der übermittelten Informationen. Die Autoren und Herausgeber behalten sich das Recht vor, die in dieser Publikation angebotenen Informationen, Produkte oder Dienstleistungen ohne gesonderte Ankündigung jederzeit zu verändern oder zu aktualisieren. Es darf der Vollständigkeit halber noch darauf hingewiesen werden, dass die Autoren und Herausgeber dieses Dieser Publikation zum Zeitpunkt der Erstellung dieses dieser Publikation keinerlei Aktien an den vorgestellten Unternehmen halten, was aber nicht ausschließt, dass der Herausgeber oder die Autoren in der Zukunft sich an den vorgestellten Unternehmen selber beteiligen oder beteiligt werden. Die in dieser Publikation vorgestellten oder besprochenen Unternehmen sind Kunden der Agorana Media Group, die für die Erstellung dieser werblichen Texte entlohnt wurde. Texte unseren Publikationen können unter einem Pseudonym geschrieben worden sein. Der Herausgeber weist darauf hin, dass für diesen Fall ihm die Originalnamen der Verfasser bekannt sind. Diese Publikation oder Exemplare davon dürfen weder direkt noch indirekt in die USA oder an US-Amerikaner übermittelt werden. Diese Publikation oder Exemplare, auch wenn sie von einer kanadischen Firma erstellt wurde, wird nicht in Kanada oder an kanadische Personen verteilt, es sei denn, einschlägige Regularien seien anwendbar und würden dies erlauben. Bilderquellen bei allen unseren Veröffentlichungen können eigene Bilder, oder Bilder von Shutterstock, Unsplash, iStockphotos, gettyimages, stockphotosecrets, pixapay, photoshelter, depositphotos, pexels, shutterfly, icanvas, dreamstime sein, sowie Bilder, die von den jeweiligen Gesellschaften zur Verfügung gestellt wurden. Agorana Media Group Inc., 1211 Melville Street, Vancouver, BC, V6E0A7, Kanada, Deutsche Webseite: www.rohstoffpower.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Agorana Media Group Inc.

Investor Relations

1211 Melville Street

V6E0A7 Vancouver BC

Kanada

email : info@agorana.com

Pressekontakt:

Agorana Media Group Inc.

Investor Relations

1211 Melville Street

V6E0A7 Vancouver BC

email : info@agorana.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Sernova kündigt zwei Programm-Updates im Rahmen von Podiumsvorträgen beim 2023 IPITA-Kongress an Karora meldet eine starke Goldproduktion von 39.548 Unzen im dritten Quartal, einen Goldverkauf von 41.278 Unzen und eine erhöhte Bargeldposition von $84,2 Millionen