CanaFarma Hemp Products Corp. informiert über die nächsten geplanten Schritte in der laufenden Entwicklung von innovativen Konsumprodukten auf Hanfölbasis

Diese Pressemeldung ist nicht zur Aussendung und Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt

CanaFarma Hemp Products Corp. (CSE: CNFA) (das Unternehmen oder CanaFarma) freut sich, über seine weiteren strategischen Maßnahmen im Hinblick auf die Markteinführung neuer und innovativer Produkte auf Hanfölbasis mit der Expansion in den Vertikalmärkten für Süßwaren, Beauty und Schmerzbehandlung zu informieren.

Während das Unternehmen im Rahmen der vorhergehenden Berichterstattung einzelne Produkte vorgestellt hat, soll die vorliegende Pressemeldung Einblicke in die vertikale Expansionsstrategie des Unternehmens in den wichtigsten Geschäftssegmenten liefern. CanaFarmas Konsumprodukte auf Hanfölbasis werden in drei Kernbereichen vermarktet. Im Bereich Süßwaren werden Kaugummis sowie Süßigkeiten und Konfekt angeboten; im Bereich Beauty Produktlösungen gegen Akne, Gesichtscremen und Serum; und im Bereich Schmerzbehandlung Cremen und Öle für die topische Anwendung.

Aktuell sind sieben Einzelartikel des Unternehmens im Handel erhältlich: Kaufgummis der Marke YOOFORIC im Bereich Süßwaren, Hanföltropfen in vier Geschmacksrichtungen, und eine Creme für schmerzende Gelenke und Muskeln der Marke YOOFORIC im Bereich Schmerzbehandlung.

David Lonsdale, CEO von CanaFarma, erklärt: Wir sind mit unserer Produktexpansionsstrategie sehr zufrieden und hoffen, dass wir mit diesen erklärenden Zusatzinformationen den Kunden ein besseres Verständnis dafür vermitteln können, wo im Zuge der weiteren Entwicklung und der Präsentation zusätzlicher Produktangebote jedes einzelne neue Produkt in unserer Gesamtstrategie seinen Platz hat.

Über CanaFarma Hemp Products Corp.

CanaFarma Hemps Product Corp. ist ein Full-Service-Unternehmen, das in der Hanfindustrie tätig ist und auf dem Wellness-Verbrauchermarkt ein umfassendes Sortiment an Produkten und Dienstleistungen anbietet. Diese Produkte und Dienstleistungen beinhalten den Anbau von qualitativ hochwertigem Hanf, die Bereitstellung von Dienstleistungen zur Hanfverarbeitung sowie das Angebot von Produkten auf Hanfbasis, die über ein etabliertes Netzwerk direkt an die Verbraucher vermarktet werden.

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER INFORMATIONEN: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vernünftig sind, aber dennoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Zu diesen Faktoren zählen, ohne Einschränkung darauf, auch allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten und Verzögerungen bei bzw. Nichterhalt von Genehmigungen des Boards, der Aktionäre oder der Behörden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen nicht verlässlich sind. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

David Lonsdale

Chief Executive Officer

Tel: (214) 704-7942

E-Mail: david@canafarmacorp.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

CanaFarma Hemp Products Corp.

David Lonsdale

2080 – 777 Hornby Street

V6Z1S4 Vancouver

Kanada

email : david@lonsdale-group.com

Pressekontakt:

CanaFarma Hemp Products Corp.

David Lonsdale

2080 – 777 Hornby Street

V6Z1S4 Vancouver

email : david@lonsdale-group.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

New Wave Holdings sponsert gemeinnützige TheraPsil-Allianz und startet Projekt für den Zugang zu medizinischem Psilocybin für Kanadier in Palliativpflege „Die Herausforderungen im Umweltbereich lassen sich nur mit zukunftsorientierten Lösungen bewältigen.“