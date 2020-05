CanaFarma Hemp Products Corp. meldet Umsatzdatenanalyse

CanaFarma Hemp Products Corp. (CSE: CNFA) (CanaFarma oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Analyse seiner Produktverkäufe in den ersten sechs Monaten seiner Verkaufsstätigkeit (Juni bis November 2019) durchgeführt hat.

Der Verkauf der ersten beiden Produkte von CanaFarma, des Kaugummis YOOFORIC und der Tinktur YOOFORIC, hat im Juni 2019 begonnen. CanaFarma hat diese Prüfung der Umsätze der ersten sechs Monate durchgeführt, um sein Direktvermarktungsmodell zu bewerten. Folgende Kundenstatistiken hinsichtlich dieses Zeitraums wurden festgestellt:

1. Die Nachbestellrate von Produkten der Marke YOOFORIC lag bei 68 Prozent.

2. Die tägliche Anzahl an Bestellungen lag bei etwa 300 pro Tag, was den Budgeterwartungen entsprach.

3. Die Kosten für die Kundengewinnung bzw. die Kosten pro Abschluss lagen um zehn Prozent unter den budgetierten Kosten.

4. Die Re-Marketing-Bestreben des Unternehmens in Richtung der Kunden führten zu Ergebnissen, die um 28 Prozent besser waren als die Prognosen.

5. 65 Prozent der Kunden entschieden sich auch dafür, ein zweites Produkt unter der Marke YOOFORIC zu probieren, was ein hohes Maß an Vertrauen in unseren Markenwert und unsere Glaubwürdigkeit verdeutlicht.

David Lonsdale, CEO of CanaFarma, sagte: Wir freuen uns über die Reaktion unserer Kunden auf unser Marketingbestreben. Diese Ergebnisse geben uns großes Vertrauen in unseren Marketingansatz, da wir unsere Marketing- und Verkaufsbestreben in Zukunft noch verstärken wollen.

Über CanaFarma Hemp Products Corp.

CanaFarma Hemps Product Corp. ist ein Full-Service-Unternehmen, das in der Hanfindustrie tätig ist und auf dem Wellness-Verbrauchermarkt ein umfassendes Sortiment an Produkten und Dienstleistungen anbietet. Diese Produkte und Dienstleistungen beinhalten den Anbau von qualitativ hochwertigem Hanf, die Bereitstellung von Dienstleistungen zur Hanfverarbeitung sowie das Angebot von Produkten auf Hanfbasis, die über ein etabliertes Netzwerk direkt an die Verbraucher vermarktet werden.

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER INFORMATIONEN: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vernünftig sind, aber dennoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Zu diesen Faktoren zählen, ohne Einschränkung darauf, auch allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten und Verzögerungen bei bzw. Nichterhalt von Genehmigungen des Boards, der Aktionäre oder der Behörden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen nicht verlässlich sind. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

David Lonsdale

Chief Executive Officer

Tel: (214) 704-7942

E-Mail: david@canafarmacorp.com

