Canamera bestätigt ionische Ton-REE-Mineralisierung bei Turvolândia: bis zu 6.431 ppm TREO und bis zu 42 % magnetkritische Seltenerdoxide auf 83 ha in östlichem Raster

Edmonton, Alberta – 11. März 2026 / IRW-Press / Canamera Energy Metals Corp. (CSE: EMET | OTCQB: EMETF | FWB: 4LF0) (Canamera oder das Unternehmen) freut sich, positive Analyseergebnisse aus den ersten 27 von insgesamt 55 abgeschlossenen Schneckenbohrlöchern auf dem Seltenerdmetallprojekt Turvolândia (Turvolândia oder das Projekt) im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais bekannt zu geben. Bohrloch TUV-AUG-014 ergab 3.255 ppm gesamtes Seltenerdoxid (TREO) auf 13 m ab der Oberfläche, einschließlich 5.486 ppm TREO auf 3 m und eines Höchstgehalts von 6.431 ppm TREO auf 1 m. Neun der 27 gemeldeten Bohrlöcher wurden aufgrund der Bodenverhältnisse in Zonen mit erhöhten TREO-Werten abgebrochen, was darauf hinweist, dass die Mineralisierung in der Tiefe weiterhin offen ist.

Wir sind mit diesen Ergebnissen sehr zufrieden und fühlen uns bestärkt. Die ersten 27 Bohrlöcher bei Turvolândia weisen auf das Potenzial für ein ionisches tonmineralisiertes Seltenerdmetallsystem hin, das sich über das östliche Raster erstrecken könnte, wobei mehrere Bohrlöcher erhöhte Werte von gesamten Seltenerdoxiden ab der Oberfläche ergaben, sagte Brad Brodeur, CEO von Canamera Energy Metals Corp. Was in den Daten des östlichen Rasters auffällt, ist die magnetkritische Zusammensetzung: NdO, PrO, DyO und TbO machen zusammen bis zu 42 % der gesamten Seltenerdmetalle in unseren besten zusammengesetzten Intervallen aus. Unsere nächsten Schritte – RC-Bohrungen zur Erprobung der Tiefenkontinuität sowie eine LiDAR-Untersuchung zur Verbesserung der topografischen Korrelation in diesem Gelände – sollen unser Verständnis der Größe von Turvolândia und – wie wir glauben – der gesamten Dimensionen dieser Entdeckung weiter vorantreiben.

Höhepunkte:

– TUV-AUG-014: 3.255 ppm TREO auf 13 m ab der Oberfläche (0 bis 13 m), einschließlich 5.486 ppm TREO auf 3 m (4 bis 7 m) und 6.431 ppm TREO auf 1 m (6 bis 7 m); MREO 34,6 % von TREO; Bohrloch bei erhöhtem TREO-Gehalt gestoppt (1.918 ppm TREO auf 1 m zwischen 12 und 13 m)

– TUV-AUG-007: 3.823 ppm TREO auf 2 m (14 bis 16 m), einschließlich 5.341 ppm TREO auf 1 m (15 bis 16 m); MREO 39,7 bis 42,1 % von TREO; Bohrloch bei erhöhtem TREO-Gehalt gestoppt

– TUV-AUG-021: 1.469 ppm TREO auf 15 m (1 bis 16 m); MREO 32,6 % von TREO; Bohrloch bei erhöhtem TREO-Gehalt gestoppt

– TUV-AUG-006: 1.865 ppm TREO auf 7 m (0 bis 7 m); HREO 20,4 % von TREO

– TUV-AUG-001: 1.137 ppm TREO auf 6 m (13 bis 19 m); MREO 40,4 % von TREO; Bohrloch bei erhöhtem TREO-Gehalt gestoppt

– Weitere erhöhte Abschnitte von TUV-AUG-004, -012, -013, -018, -024, -025 und -027 sind in der Tabelle aufgeführt (siehe Tabelle 1).

Im Rahmen des Schneckenbohrprogramms bei Turvolândia wird die ionische, tongebundene Seltenerdmineralisierung auf dem gesamten Projekt erprobt, das sich über 29.574 ha etwa 200 km nordöstlich von São Paulo erstreckt. Die Ergebnisse der ersten 27 Bohrlöcher weisen auf eine mineralisierte Zone im östlichen Raster hin, die sich über etwa 1.200 m (Ost-West) mal 1.100 m (Nord-Süd) erstreckt und ein Gebiet von etwa 833.000 m² (83,3 ha) umfasst. Bis dato wurden 721 m eines budgetierten, 1.000 m umfassenden Programms abgeschlossen, von denen 671 m zur Analyse eingereicht wurden. In dieser Pressemitteilung werden die Ergebnisse der ersten 354 m (27 Bohrlöcher) gemeldet. Die Analyseergebnisse für die restlichen 317 m sind noch nicht aus dem Labor eingetroffen.

Ein charakteristisches Merkmal der Ergebnisse des östlichen Rasters ist der Anteil an magnetkritischen Seltenerdoxiden (MREO) – definiert als die kombinierte Summe von NdO, PrO, DyO und TbO -, der in den besten zusammengesetzten Intervallen bis zu 42 % der TREO ausmacht.

Tabelle 1: Ausgewählte Analyseergebnisse – erste 27 Bohrlöcher, Schneckenprogramm bei Turvolândia

Bohrlochnr. Von (m) Bis (m)Mächtigkeit (m) TREO (ppm)MREO (ppm)MREO (%) Notizen

TUV-AUG-001 13 19 6 1.137 459 40,4 Gestoppt bei erhöhten TREO-Gehalten

TUV-AUG-004 7 14 7 1.111 373 33,6

TUV-AUG-006 0 7 7 1.865 450 24,1 HREO 20,4 % von TREO

TUV-AUG-007 14 16 2 3.823 1.520 39,7 Gestoppt bei erhöhten TREO-Gehalten

einschl. 15 16 1 5.341 2.246 42,1

TUV-AUG-012 0 2 2 1.094 267 24,4 Gestoppt bei erhöhten TREO-Gehalten

TUV-AUG-013 6 8 2 1.119 341 30,5 Gestoppt bei erhöhten TREO-Gehalten

TUV-AUG-014 0 13 13 3.255 1.127 34,6 Gestoppt bei erhöhten TREO-Gehalten;

bestes

Bohrloch

einschl. 4 7 3 5.486 2.135 38,9

einschl. 6 7 1 6.431 2.409 37,5 Höchstgehalt

TUV-AUG-018 3 6 3 1.024 196 19,1

einschl. 13 14 1 1.148 308 26,8

einschl. 16 18 2 1.368 482 35,2 Gestoppt bei erhöhten TREO-Gehalten

TUV-AUG-021 1 16 15 1.469 479 32,6 Gestoppt bei erhöhten TREO-Gehalten

TUV-AUG-024 6 7 1 1.033 91 8,8

TUV-AUG-025 10 11 1 1.384 131 9,5 Gestoppt bei erhöhten TREO-Gehalten

einschl. 14 16 2 995 210 21,1 HREO 22,7 % von TREO

TUV-AUG-027 4 6 2 1.478 59 4,0

einschl. 9 10 1 1.851 133 7,2 Gestoppt bei erhöhten TREO-Gehalten

Anmerkungen:

– Alle Intervalle stellen durchschnittene Längen dar; die wahren Mächtigkeiten wurden nicht ermittelt.

– Die gemeldeten Intervalle weisen über 1.000 ppm TREO auf. Die nicht aufgeführten Bohrlöcher ergaben in den ersten 27 gemeldeten Bohrlöchern keine Intervalle über diesem Schwellenwert.

– Gestoppt bei erhöhten TREO-Gehalten: Bohrloch aufgrund der Bodenverhältnisse beim Durchschneiden von mineralisiertem Material beendet; Mineralisierung in der Tiefe offen.

– MREO = NdO + PrO + DyO + TbO. HREO = YO + schwerere REO (EuO – LuO).

Bohrungen und Probenahme

Alle Bohrlöcher wurden vertikal gebohrt. Die angegebenen Mächtigkeiten entsprechen den durchteuften Längen; die tatsächlichen Mächtigkeiten wurden nicht bestimmt. Die Proben wurden in Abständen von 1 Meter entnommen, ohne dass sie vor der Einlieferung ins Labor geschnitten oder zusammengesetzt wurden.

Die Proben wurden von SGS Geosol (zertifiziert nach ISO 9001, 14001 und 17025) in Belo Horizonte, Brasilien, mittels Lithiummetaborat-(LiBO)-Fusion und anschließender induktiv gekoppelter Plasma-Emissionsspektrometrie und Massenspektrometrie (ICP-OES/MS) für die Analyse von 49 Elementen, einschließlich aller Seltenerdelemente, analysiert. Das QA/QC-Programm umfasst die regelmäßige Einfügung von zertifizierten Referenzmaterialien (CRMs), Leerproben und Feldduplikaten.

MREO ist definiert als die kombinierte Summe von NdO + PrO + DyO + TbO. HREO ist definiert als die Summe von YO und den schwereren Seltenerdoxiden (EuO bis LuO).

Die durch das östliche Raster (Bohrlöcher TUV-AUG-001 bis TUV-AUG-014) angedeutete mineralisierte Zone erstreckt sich über eine Fläche von etwa 833.000 m² (83,3 ha) und misst etwa 1.200 Meter (Ost-West) mal 1.100 Meter (Nord-Süd). Die in ionischem Ton enthaltene REE-Mineralisierung hat sich innerhalb des verwitterten Gneis-Grundgebirges entwickelt und beginnt laut Interpretation an oder nahe der Oberfläche, was dem typischen Profil von ionischen Adsorptions-Tonlagerstätten entspricht.

Die südlichen und westlichen Bohrlöcher (TUV-AUG-021 bis TUV-AUG-027) ergaben im Vergleich zum östlichen Raster geringere MREO-Anteile, jedoch erhöhte HREO-Anteile von bis zu 22,7 % des TREO (TUV-AUG-025, 14-16 m), was auf eine REE-Fraktionierung auf dem gesamten Konzessionsgebiet hindeutet und weitere systematische Untersuchungen rechtfertigt.

Abbildung 1: Karte mit Bohrlochkragen und -abschnitten

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83319/Canamera_110326_DEPRcom.001.jpeg

Über das Projekt Turvolândia

Das Projekt Turvolândia umfasst 29.574 ha im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais, etwa 200 km nordöstlich von São Paulo. Canamera besitzt eine Option auf das Konzessionsgebiet, das vielversprechend für eine ionische, in Ton enthaltene Adsorptions-Seltenerdmineralisierung ist – jene Lagerstättenart, die für den Großteil des zurzeit weltweit separierten MREO-Angebots verantwortlich zeichnet. Ionische Adsorptions-Tonlagerstätten sind von REEs geprägt, die an Tonmineralien innerhalb von lateritischen Profilen adsorbiert sind, die sich über felsischem und metamagmatischem Grundgebirge entwickelt haben. Bei Turvolândia ist die Mineralisierung in verwittertem gneisischem Material enthalten und beginnt vermutlich an oder nahe der Oberfläche.

Nach dem Erhalt und der Auswertung der Analyseergebnisse der restlichen 28 Schneckenbohrlöcher plant das Unternehmen, (i) mit RC-Bohrungen zu beginnen, um die Beständigkeit der Mineralisierung unterhalb der Tiefe des Schneckenbohrlochs zu erproben; und (ii) eine LiDAR-Untersuchung durchzuführen, um ein hochauflösendes topografisches Modell des Konzessionsgebiets zu erstellen und so die Korrelation der Ergebnisse über das gesamte Gelände zu verbessern.

Abbildung 2: Standortkarte des Projekts

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83319/Canamera_110326_DEPRcom.002.png

PROJEKT TURVOLÂNDIA

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Warren Robb, P.Geo. (British Columbia), VP Exploration von Canamera Energy Metals Corp. und qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 (NI 43-101) geprüft und genehmigt. Herr Robb ist im Sinne von NI 43-101 nicht unabhängig vom Unternehmen.

Über Canamera Energy Metals Corp.

Canamera Energy Metals Corp. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen für Seltenerdmetalle, das sein Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung von ionischen Ton-REE-Projekten in Brasilien und die Erweiterung seines Portfolios an kritischen Mineral-Assets in Nordamerika richtet. Die bedeutsamsten Projekte des Unternehmens beinhalten Turvolândia und São Sepé in Brasilien, das Projekt Patos (von der CSE genehmigt, zurzeit Gegenstand von Due-Diligence-Bohrungen und geochemischen Untersuchungen) sowie ein Portfolio an Wasserstoff- und Seltenerdmetall-Explorationskonzessionsgebieten in Kanada und den USA. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.canamerametals.com.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Brad Brodeur

Chief Executive Officer

brad@canamerametals.com

780-238-7163

WARNHINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über: das Potenzial für eine Mineralisierung im Projekt; den erwarteten Erhalt der Untersuchungsergebnisse der verbleibenden 28 Schneckenbohrlöcher in Turvolândia; die Absicht des Unternehmens, mit Reverse-Circulation-Bohrungen zu beginnen, um die Kontinuität der Mineralisierung unterhalb der Tiefe der Schneckenbohrung zu testen; die Absicht des Unternehmens, eine LiDAR-Topografievermessung des Konzessionsgebiets Turvolândia durchzuführen; die Interpretation, dass sich die Mineralisierung bei Turvolândia über die gemeldeten Ergebnisse hinaus erstreckt und entlang des Streichens und in der Tiefe offen bleibt; und den erwarteten Abschluss und die Unterzeichnung der Vereinbarung zum Erwerb des Projekts Patos.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf einer Reihe von Annahmen, die zwar vom Unternehmen als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem: dass das Labor die Untersuchungsergebnisse für die verbleibenden 28 Schneckenbohrlöcher termingerecht liefert; dass die Reverse-Circulation-Bohrgeräte wie geplant auf dem Konzessionsgebiet mobilisiert und betrieben werden können; dass die LiDAR-Vermessung erfolgreich abgeschlossen wird; dass die Bodenbedingungen und der Zugang zum Gelände für die Fortsetzung der Explorationsaktivitäten geeignet bleiben; und dass die Übernahme von Patos innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens und zu den vorgesehenen Bedingungen durchgeführt und abgeschlossen wird.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem: Verzögerungen bei der Lieferung von Laboruntersuchungen; Unfähigkeit, Ausrüstung oder Zugang zum Standort für Reverse-Circulation-Bohrungen oder LiDAR-Operationen zu sichern; ungünstige Boden- oder Wetterbedingungen, die den Feldbetrieb behindern können; Volatilität der Preise für Seltenerdmetalle und der Marktnachfrage; Rechtsmängel oder Anfechtungen der Mineralgrundstücksrechte des Unternehmens; Nichterfüllung der Bedingungen oder Nichtdurchführung der Patos-Kaufvereinbarung; sowie allgemeine Explorations- und Erschließungsrisiken, die für die Erschließung von Mineralgrundstücken typisch sind. Leser werden auf die Risikofaktoren hingewiesen, die in den jüngsten kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung widerzuspiegeln.

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Canamera Energy Metals Corp.

Brad Brodeur

10259 – 105 Street

AB T5J 1E Edmonton

Kanada

email : info@canamerametals.com

Pressekontakt:

Canamera Energy Metals Corp.

Brad Brodeur

10259 – 105 Street

AB T5J 1E Edmonton

email : info@canamerametals.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Backkompetenz ganzheitlich gedacht: WACHTEL und WIESHEU zeigen Systemlösungen für Handwerk und Filiale Abenteuer über der Nordsee: Servicetechniker von Busch auf Offshore-Mission