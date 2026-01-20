Canamera setzt an der Stanford University entwickelte KI-Bohrplanungsplattform von ExploreTech vor erstem Bohrprogramm bei Schryburt Lake ein

Edmonton, Alberta – 6. Mai 2026 / IRW-Press / Canamera Energy Metals Corp. (CSE: EMET | OTCQB: EMETF | FWB: 4LF0) (Canamera oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es ExploreTech, ein aus der Stanford University hervorgegangenes Explorationstechnologieunternehmen, damit beauftragt hat, eine unabhängige geophysikalische Überprüfung und Bohroptimierung auf dem REE-Niob-Projekt Schryburt Lake (Schryburt Lake oder das Projekt) im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario durchzuführen (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 28. April 2026), wie im kürzlich eingereichten technischen Bericht des Unternehmens gemäß NI 43-101 empfohlen (eine Kopie davon ist im Unternehmensprofil unter www.sedarplus.ca erhältlich). ExploreTech wird seine eigene ExploreTech Engine einsetzen – eine Datenverarbeitungsplattform, die probabilistische Modellierungsabläufe durchführt, um die Geometrie und die Tiefenausdehnung der vier vorrangigen Zielgebiete auf dem Projekt – Blue Jay, Goldfinch, Starling und Blackbird – sowie des Ziels Hummingbird zu verfeinern, die Platzierung und den Azimut der Bohransatzpunkte zu optimieren und eine priorisierte, phasenweise Bohrsequenz zu liefern, um das vom Unternehmen empfohlene, 1.500 m umfassende, aus neun Bohrlöchern bestehende, helikoptergestützte Diamantbohrprogramm zu unterstützen. Die Ergebnisse von Phase 1 werden voraussichtlich bis 31. Mai 2026 eintreffen, sodass das Unternehmen in der Lage sein wird, nach dem Erhalt der Explorationsgenehmigung für Ontario mit dem empfohlenen Bohrprogramm zu beginnen.

Schryburt Lake ist eines der datenreichsten Karbonatit-REE-Niob-Projekte im Frühstadium in unserem Portfolio und wir möchten die Bohrungen gleich beim ersten Mal richtig durchführen, sagte Brad Brodeur, Chief Executive Officer von Canamera Energy Metals Corp. Die Beauftragung von ExploreTech verleiht unserer Bohrzielermittlung eine quantitative, evidenzgewichtete Komponente, die die bereits von dem unabhängigen qualifizierten Sachverständigen und den früheren Betreibern des Projekts durchgeführten technischen Arbeiten ergänzt. Die Erfolgsbilanz von ExploreTech spricht für sich und die Partnerschaft mit diesem Unternehmen steht im Einklang mit unserem übergeordneten Bestreben, im gesamten Portfolio erstklassige Werkzeuge einzusetzen, um den Ertrag aus jedem Bohrmeter zu maximieren. Die Fertigstellung dieser Arbeiten noch vor dem Erhalt der Genehmigung bedeutet, dass wir in der Lage sein werden, rasch zu mobilisieren – mit einem vollständig optimierten Zielplan, sobald die Explorationsgenehmigung für Ontario vorliegt.

Schryburt Lake verfügt über die Geologie, die historischen Arbeiten und die geophysikalischen Signaturen, die man sich in einem Karbonatit-REE-Niob-System wünscht, sagte Tyler Hall, President von ExploreTech. Die Oberflächenproben haben Gehalte ergeben, die sich gut mit jenen von Projekten in fortgeschrittenen Phasen vergleichen lassen, die 3D-magnetische Inversion hat an mehreren Prospektionsstellen tiefe, noch nicht bebohrte, schlotförmige Ziele definiert, und die durch Laboruntersuchungen bestätigte REE-Mineralogie entspricht jenem Typ, der weltweit mit REE-Lagerstätten in Karbonatitgestein assoziiert wird. Die Daten liefern vielversprechende Argumente für Bohrungen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Canamera, um sicherzustellen, dass die Ziele mit höchster Priorität schnell, präzise und unter Einhaltung strenger quantitativer Standards erprobt werden.

Die Plattform von ExploreTech nutzt probabilistische Modellierung und Echtzeit-Felddaten-Software, um Explorationsdatensätze – bei Schryburt Lake einschließlich Magnetik- und Radiometrieuntersuchungen im Abstand von 50 m, geochemischer Oberflächendaten, hyperspektraler Bilder und des bestehenden 3D-Magnetik-Inversionsmodells – in einen quantitativen Rahmen zu integrieren, der Bohrziele nach mathematischer Konfidenz einstuft. Das Ziel besteht darin, die Bohrungen auf die Abschnitte mit der höchsten Konfidenz zu konzentrieren, Kapital zu sparen und die Rückkopplungsschleife zwischen geologischer Interpretation und Feldausführung zu straffen. ExploreTech hat eine Vergleichsdatenbank erstellt, die 20 REE-Niob-Projekte weltweit abdeckt, einschließlich Schryburt Lake, und somit eine auf Peer-Richtwerten basierende Grundlage für die Priorisierung von Zielen bietet. Über die Ergebnisse von Phase 1 hinaus wird ExploreTech während des Bohrprogramms weiterhin Unterstützung bei der geologischen und explorativen Planung in Echtzeit leisten.

Über ExploreTech

ExploreTech ist ein Explorationstechnologieunternehmen, das ein Betriebssystem für die Exploration bereitstellt, welches Datenmanagement, probabilistische Modellierung und Software für operative Intelligenz in den gesamten Explorationsworkflow integriert, wodurch Teams die Werkzeuge erhalten, um schnellere und klarere Entscheidungen zwischen technischen und Managementteams über den gesamten Explorationsablauf hinweg zu ermöglichen. ExploreTech basiert auf einer ursprünglich an der Stanford University entwickelten Technologie und wurde in Zusammenarbeit mit führenden Explorationsteams kommerziell in nahezu allen wesentlichen Rohstoffsektoren und auf allen Kontinenten eingesetzt. Bis dato berichtet ExploreTech, dass alle sieben auf Basis seiner Modelle bebohrten Ziele das vorhergesagte geologische Ziel an der vorhergesagten Stelle durchteuft haben. Beim Kupferprojekt Majuba Hill beispielsweise identifizierten die Modelle von ExploreTech eine zuvor unbekannte Zone mit einer Kupfersulfidmineralisierung und durchteuften diese erfolgreich, was eine neue Explorationshypothese für dieses Projekt eröffnete. ExploreTech hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien. Weitere Informationen finden Sie unter www.exploretech.ai.

Hintergrund des Projekts Schryburt Lake

Das Projekt Schryburt Lake ist ein in Karbonatit enthaltenes REE-Niob-Projekt, das aus 252 nicht patentierten Einzelzellen-Mining-Claims besteht, die sich über eine Fläche von 4.947 ha im Nordwesten von Ontario erstrecken. Es befindet sich etwa 50 km östlich der in Betrieb befindlichen Mine Musselwhite von Orla Mining Ltd. und etwa 135 km nordnordöstlich von Pickle Lake, wobei eine Straßenanbindung bis auf 30 km an das Projekt heranreicht. Das Projekt beherbergt einen multizentrischen alkalischen Karbonatit-Intrusionskomplex mit fünf vorrangigen Zielgebieten, die durch übereinstimmende, mehrere Kilometer umfassende radiometrische Thoriumanomalien, tiefe dreidimensionale magnetische Körper sowie Oberflächen- und historische Geochemie definiert werden. Die Schürfrechte sind zu 100 % auf den Namen von Dixon Metals (Ontario) Corporation, einer 100-%-Tochtergesellschaft von Bindi Metals Limited (ASX: BIM), registriert und unterliegen einer NSR-Royalty in Höhe von 1,0 %, die an den ursprünglichen Verkäufer zu entrichten ist. Canamera hat das Recht, gemäß einer Joint-Venture-Optionsvereinbarung mit Bindi Metals Limited und Dixon Metals eine Beteiligung von bis zu 90 % am Projekt zu erwerben. Weitere Informationen über das Projekt finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 28. April 2026 sowie im technischen Bericht des Unternehmens gemäß NI 43-101 über das Projekt Schryburt Lake vom 15. April 2026, der von J. Garry Clark, P.Geo., erstellt wurde und im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Warren Robb, P.Geo. (British Columbia), VP Exploration der Canamera Energy Metals Corp. und einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der NI 43-101, geprüft und genehmigt. Herr Robb ist im Sinne der NI 43-101 nicht unabhängig vom Unternehmen.

Über Canamera Energy Metals Corp.

Canamera Energy Metals Corp. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen für Seltenerdmetalle mit einem wachsenden Projektportfolio in Brasilien, den Vereinigten Staaten und Kanada. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Weiterentwicklung von ionischen Ton-REE-Projekten in Brasilien sowie von Vorkommen kritischer Mineralien in Nordamerika, um die Unabhängigkeit der westlichen Lieferkette für Seltenerdmetalle zu stärken. Weitere Informationen finden Sie unter www.canamerametals.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Brad Brodeur

Chief Executive Officer

brad@canamerametals.com

780-238-7163

WARNHINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zu: der Beauftragung von ExploreTech sowie dem Umfang, den zu erbringenden Leistungen, der Methodik, dem Zeitplan und den Ergebnissen der Arbeiten bei Schryburt Lake; der Rolle von ExploreTech als unabhängiger geophysikalischer Gutachter, auf die in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 28. April 2026 Bezug genommen wird; dem Einsatz der ExploreTech Engine und ihrer Anwendung auf die Datensätze von Schryburt Lake; der Verfeinerung der Geometrie und der Tiefenausdehnung der vier vorrangigen Vorzeige-Zielgebiete (Blue Jay, Goldfinch, Starling und Blackbird) sowie des Ziels Hummingbird; der Festlegung vorrangiger Bohrlöcher, optimierter Bohransatzpunkte und Azimute sowie einer phasenweisen Bohrsequenz; der voraussichtlichen Fertigstellung der Phase-1-Ergebnisse bis zum 31. Mai 2026; dem vom Unternehmen empfohlenen, helikoptergestützten Diamantbohrprogramm mit einer Länge von 1.500 Metern und neun Bohrlöchern bei Schryburt Lake, einschließlich des voraussichtlichen Umfangs, des Zeitplans, der Ziele und des Budgets; dem bedingten Charakter des kontingenten Bohrlochs, das von einer pXRF-Untersuchung des Kernmaterials aus den ersten Bohrungen abhängt; dem Potenzial des Projekts Schryburt Lake für REE- und Niob-Mineralisierungen in Karbonatit; der Interpretation des magnetischen 3D-Inversionsmodells, der radiometrischen Thoriumanomalien, der oberflächen- und hyperspektralen Geochemie sowie der historischen Bohrergebnisse; der Charakterisierung von schlotartigen magnetischen Anomalien als noch nicht bebohrte Ziele und der Tiefenausdehnung dieser Anomalien; dem Vergleich der Gehalte aus Oberflächenproben bei Schryburt Lake mit denen von in einem fortgeschrittenen Stadium befindlichen Projekten von Mitbewerbern; der Analogie zwischen der REE-Mineralogie bei Schryburt Lake und der von in Karbonatitgestein lagernden REE-Lagerstätten weltweit; den Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich des Erhalts und des Zeitpunkts der Erteilung der Explorationsgenehmigung von Ontario sowie aller anderen behördlichen Genehmigungen, die zur Durchführung des empfohlenen Bohrprogramms erforderlich sind; den Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Einbindung der First Nations; der Erfüllung der Bedingungen der Joint-Venture-Optionsvereinbarung mit Bindi Metals Limited und Dixon Metals (Ontario) Corporation sowie der Earn-in-Beteiligung des Unternehmens an dem Projekt; und der allgemeinen Explorationsstrategie des Unternehmens sowie dem Zeitplan für künftige Nachrichten.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Annahmen, die zwar zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung vom Management als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen und politischen Unsicherheiten unterliegen. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem: dass ExploreTech Phase 1 seines Arbeitsumfangs zu den erwarteten Bedingungen und innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens abschließen wird; dass die integrierten Eingabedatensätze korrekt sind und die Geologie des Projekts repräsentativ widerspiegeln; dass das Zielermittlungsmodell Bohrziele liefert, die im Rahmen des empfohlenen Programms bearbeitet werden können; dass die Explorationsgenehmigung von Ontario und alle anderen erforderlichen Genehmigungen zeitgerecht und zu Bedingungen erteilt werden, die die Durchführung des empfohlenen Bohrprogramms ermöglichen; dass das empfohlene Bohrprogramm erst nach Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen fortgesetzt wird; dass die Bodenverhältnisse, das Wetter und der Hubschrauberzugang bei Schryburt Lake für die Durchführung des Programms geeignet bleiben; dass das Unternehmen weiterhin über ausreichende Kapitalressourcen zur Finanzierung des Programms verfügt; und dass die Joint-Venture-Optionsvereinbarung mit Bindi Metals Limited und Dixon Metals (Ontario) Corporation weiterhin gültig ist.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Zu diesen Risiken gehören unter anderem: dass die von ExploreTech ermittelten Ziele ungeachtet der zuvor von ExploreTech gemeldeten Erfolgsraten, die keine Vorhersage über die Ergebnisse bei Schryburt Lake darstellen, möglicherweise nicht zu erfolgreichen Bohrabschnitten führen; dass die Modellierung von ExploreTech Ziele identifizieren oder neu priorisieren könnte, die von den zuvor vom Unternehmen bekannt gegebenen abweichen; dass die Bohrergebnisse das Potenzial des Projekts für eine REE- oder Niobmineralisierung mit Gehalten, Mächtigkeiten oder Kontinuitäten von wirtschaftlichem Interesse nicht bestätigen; dass historische Probenahme- und Bohrergebnisse, geophysikalische Interpretationen oder Vergleiche mit vergleichbaren Projekten nicht unbedingt auf eine Mineralisierung im Projekt hindeuten; dass Vergleiche zwischen der Seltenerdmetallmineralogie bei Schryburt Lake und anderen weltweit in Karbonatit lagernden Seltenerdmetalllagerstätten interpretativ sind und keine Erwartung einer wirtschaftlichen Mineralisierung implizieren; Verzögerungen bei oder die Verweigerung von behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Explorationsgenehmigung von Ontario; ungünstige Wetter- oder Zugangsbedingungen; Verzögerungen bezüglich Ausrüstung, Auftragnehmern oder Laboren; das Versäumnis, die Joint-Venture-Optionsvereinbarung aufrechtzuerhalten; Schwankungen bei den Preisen für Seltenerdmetalle, Niob und Rohstoffe im Allgemeinen; Anfechtungen der Eigentumsrechte oder Einwände Dritter gegen das Konzessionsgebiet; sowie allgemeine Explorations- und Kapitalmarktrisiken. Leser werden auf die Risikofaktoren verwiesen, die in den jüngsten laufenden Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Informationen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange und ihr Regulierungsorgan (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Canamera Energy Metals Corp.

Investor Relations

10259 – 105 Street

AB T5J 1E Edmonton

Kanada

email : info@canamerametals.com

Pressekontakt:

Canamera Energy Metals Corp.

Investor Relations

10259 – 105 Street

AB T5J 1E Edmonton

email : info@canamerametals.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Fortuna meldet einen Anstieg der konsolidierten Mineralreserven um 15 % gegenüber dem Vorjahr und aktualisiert die Schätzung für die Lagerstätte Sunbird in Séguéla Silberpreis – wohin geht die Reise?