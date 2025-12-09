Canary Gold – Explorationsupdate zum Projekt Madeira River, Rondônia, Brasilien

Vancouver, British Columbia – 19. Februar 2026 / IRW-Press / Canary Gold Corp. (CSE: BRAZ; OTC: CNYGF; FWB: K5D) (Canary oder das Unternehmen) informiert seine Aktionäre über den aktuellen Stand der Explorationsarbeiten im Rahmen des Projekts Madeira River in Rondônia (Brasilien), die im Einklang mit der zuvor bekannt gegebenen Explorationsstrategie und den Arbeitsprogrammen des Unternehmens stehen.

Wie in früheren Pressemitteilungen dargelegt, hat Canary erst kürzlich mit einem groß angelegten, systematischen Bohrprogramm auf seinem ausgedehnten Konzessionspaket Madeira River begonnen. Die Explorationsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf die Identifizierung von Goldmineralisierungen, die größtenteils unter einer umgelagerten Deckschicht verborgen sind, was einen methodischen, datengestützten Ansatz erfordert. Diese Art der Exploration ist von Natur aus mit einem hohen Risiko verbunden, bietet aber auch große Chancen, und die Ergebnisse müssen im Kontext eines Programms im Frühstadium interpretiert werden.

In dieser Phase der Bohrungen konzentrieren wir uns darauf, unser geologisches Modell zu überprüfen und die Datengrundlage aufzubauen, die für die zukünftige Exploration erforderlich ist, sagte Mark Tommasi, President von Canary Gold Corp. Das Programm befindet sich zwar noch in einem frühen Stadium, aber die bisher gesammelten Informationen stimmen mit unserem erklärten Explorationsansatz überein und werden dazu verwendet werden, die Ziele schrittweise zu verfeinern und zu priorisieren.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83070/CanaryGold_190226_DEPRCOM.001.jpeg

Abbildung 1 – Abbildung mit dem geplanten Layout der Schneckenbohrungen und Bohrungen mit Luftspülung auf dem Projekt Madeira River

Bis heute wurden etwa 300 Meter im Rahmen eines geplanten Bohrprogramms über rund 20.000 Meter gebohrt. In dieser frühen Phase weist das Unternehmen darauf hin, dass es noch zu früh ist, um festzustellen, ob eine wirtschaftlich bedeutende Mineralisierung durchschnitten wird. Die erste Phase der Bohrungen wurde konzipiert, das zugrunde liegende geologische Modell zu überprüfen und die Daten zu sammeln, die erforderlich sind, um die Ziele schrittweise zu verfeinern und zu priorisieren.

Erfreulicherweise stimmen die bisher erzielten Ergebnisse mit der zuvor vom Unternehmen veröffentlichten Explorationshypothese überein und stützen das geologische Rahmenkonzept, auf dem das Projekt Madeira River basiert. Diese Ergebnisse geben Anlass zu der Zuversicht, dass der Zieldefinitionsansatz des Unternehmens angemessen ist und eine Fortsetzung der systematischen Bohrungen rechtfertigt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83070/CanaryGold_190226_DEPRCOM.002.png

Abbildung 2 – Abbildung mit dem geplanten Layout der Schneckenbohrungen und Bohrungen mit Luftspülung über den ternären radiometrischen Daten, Projekt Madeira River.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83070/CanaryGold_190226_DEPRCOM.003.jpeg

Abbildung 3 – interpretierte ternäre radiometrische Daten, die die Verteilung der Mocururu und des Paläokanals zeigen, auf die das aktuelle Bohrprogramm auf dem Projekt Madeira River abzielt.

Wie bereits berichtet, befindet sich das Projekt Madeira River in einem größeren goldführenden Bezirk, der historische und aktive handwerkliche Abbaustätten (Garimpeiro) beherbergt, darunter die Abbaustätten bei Zélia und Santo Antônio, die unmittelbar nördlich und südlich der Lizenzen des Unternehmens liegen. Diese Abbaustätten belegen das Vorkommen von Gold in demselben regionalen geologischen Milieu, auf das Canary abzielt, und unterstützen weiterhin die Höffigkeit des Projektgebiets.

Die Mineralisierung in benachbarten oder nahe gelegenen Konzessionsgebieten ist nicht unbedingt ein Hinweis auf eine Mineralisierung auf dem Projekt Madeira River des Unternehmens. Das Unternehmen hat die aus diesen benachbarten Konzessionsgebieten gemeldeten Ergebnisse nicht unabhängig überprüft.

Das Hauptziel der aktuellen Bohrkampagne ist es, einen soliden geologischen Datensatz zu erstellen, der es dem Unternehmen ermöglicht, die Ziele zu verfeinern und sich auf Gebiete mit potenzieller Mineralisierung zu konzentrieren. Canary geht davon aus, dass das Bohrprogramm 2026, das auf den während der aktuellen Phase gesammelten Ergebnissen und Daten basiert, entscheidend dafür sein wird, die Exploration auf die aussichtsreichsten Teile des Konzessionspakets zu konzentrieren.

Das Unternehmen ist sich bewusst, dass eine Exploration dieser Art Geduld erfordert. Da nur ein kleiner Teil der geplanten Bohrungen abgeschlossen ist, befindet sich Canary nach eigener Einschätzung noch in einem frühen Stadium der Erschließung des Potenzials des Projekts Madeira River. In einem günstigen Goldmarktumfeld ist das Unternehmen weiterhin entschlossen, seine Explorationsstrategie diszipliniert umzusetzen und im Laufe der Arbeiten transparente Updates zu veröffentlichen.

Aktionäre werden gebeten, sich für weitere Informationen zum Explorationsmodell, zur regionalen Lage und zu den geplanten Explorationsaktivitäten auf frühere Pressemitteilungen des Unternehmens zu beziehen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83070/CanaryGold_190226_DEPRCOM.004.jpeg

Abbildung 4. Schneckenbohrer in Aktion, Projekt Madeira River

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83070/CanaryGold_190226_DEPRCOM.005.jpeg

Abbildung 5. Schneckenbohrer in Aktion, Projekt Madeira River

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83070/CanaryGold_190226_DEPRCOM.006.jpeg

Abbildung 6. Schneckenbohrer – oberflächennahe Proben, Projekt Madeira River

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83070/CanaryGold_190226_DEPRCOM.007.jpeg

Abbildung 7. Geologen von Canary untersuchen Ausbiss an der Oberfläche, Projekt Madeira River.

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen (NI 43-101):

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Andrew Lee Smith, P.Geo., Executive Director von Canary Gold Corp., geprüft und genehmigt, der ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects ist. Herr Smith steht als leitender Angestellter und Direktor in einem Nahverhältnis zum Unternehmen.

Datenüberprüfung:

Bei der Überprüfung der hierin offengelegten wissenschaftlichen und technischen Informationen hat der qualifizierte Sachverständige die verfügbaren geologischen Protokolle, Feldnotizen, Probenahmedokumente, Berichte über Schwermineralkonzentrate, Analysezertifikate, Laborverfahren und andere relevante technische Aufzeichnungen im Zusammenhang mit dem Explorationsprogramm 2025 des Unternehmens geprüft. Die Überprüfung umfasste die Bewertung der Probenahmemethoden, der Protokolle zur Nachverfolgbarkeit und der Analysemethoden von Overburden Drilling Management Ltd. (ODM), einem unabhängigen kanadischen Labor, das sich auf die Bewertung von Schwermineralien spezialisiert hat.

Explorationsstadium:

Die hierin offengelegten Informationen beziehen sich auf Explorationsergebnisse im Frühstadium, darunter Daten zu Schwermineralindikatoren, Erkundungsprobenahmen und vorläufige geologische Auslegungen. Um die Bedeutung der beschriebenen geologischen Merkmale weiter zu bewerten, sind zusätzliche Bohrungen und systematische Probenahmen erforderlich.

Historische Informationen oder Informationen von Dritten:

Wenn sich die Veröffentlichung auf historische Informationen, akademische Referenzen oder geologische Interpretationen Dritter (einschließlich der technischen Kommentare von ODM) bezieht, wurden diese Daten nicht unabhängig von der qualifizierten sachkundigen Person überprüft.

Über Canary Gold Corp.

Canary Gold Corp. ist ein börsennotiertes kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Weiterentwicklung von Goldprojekten in Brasilien konzentriert. Das Unternehmen hält eine Option auf den Erwerb einer ungeteilten Beteiligung von bis zu 70 % am Projekt Rio Madeira durch eine Reihe von gestaffelten Explorationsausgaben und Meilensteinzahlungen.

Im August 2025 erweiterte Canary seine regionale Strategie durch den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung über den Erwerb einer 100%igen Beteiligung an zehn weiteren Mineralkonzessionen mit einer Gesamtfläche von ca. 94.700 Hektar von Talisman Venture Partners Ltd., einem privaten Unternehmen aus British Columbia, ab. Der Gesamtkaufpreis in Höhe von 1,7 Millionen CAD wird in mehreren Bar- und Aktienzahlungen beglichen, von denen ein Teil gemäß den Bedingungen der Vereinbarung noch aussteht.

Talisman behält eine NSR-Royalty (Net Smelter Return) in Höhe von 1,0 % auf die zukünftige Produktion aus den erworbenen Konzessionen ein. Das Unternehmen kann die Hälfte der NSR-Royalty (wodurch sich die NSR auf 0,5 % reduziert) jederzeit für 1,0 Millionen CAD zurückkaufen.

Zusammen verschaffen diese Beteiligungen Canary Gold einen dominanten und strategisch konsolidierten Grundbesitz in der Region Madeira River im Bundesstaat Rondônia, eine der höffigsten, aber noch wenig erkundeten Goldprovinzen Brasiliens.

