Canary Gold stellt Update hinsichtlich der Explorationsfortschritte auf dem Projekt Madeira River in Rondônia sowie Meilensteine des Unternehmens bereit

2. Oktober 2025 – Vancouver, Kanada / IRW-Press / Canary Gold Corp. (Canary oder das Unternehmen) freut sich, ein Update hinsichtlich der aktuellen Explorationsaktivitäten auf seinem Projekt Madeira River im brasilianischen Bundesstaat Rondônia sowie hinsichtlich seiner jüngsten Unternehmenserfolge zu geben, die das Unternehmen in eine günstige Position für seine nächste Wachstumsphase bringen.

Explorationsfortschritte

Seit dem erfolgreichen Börsengang vor einem Jahr hat Canary sein Hauptaugenmerk darauf gerichtet, ein solides Fundament für langfristigen Erfolg zu legen, einschließlich der Zusammenstellung eines voll einsatzfähigen Explorationsteams und einer internen Probenaufbereitungsanlage in Porto Velho. Mit dieser Infrastruktur hat das Unternehmen zwei erste Bohrprogramme abgeschlossen, die die angestrebten geologischen Konzepte in einem weitläufigen Suchgebiet untermauern, das die umfassenden vielversprechenden Landbesitze des Unternehmens beinhaltet.

– Air Core-Bohrprogramm – Ein 1.950 m umfassendes Air Core-Bohrprogramm wurde in einem kleinen Teil des umfassenden Konzessionsgebietpakets abgeschlossen. Im Rahmen des Programms wurde der angepeilte stratigrafische Horizont durchschnitten, der bekanntermaßen die goldhaltigen Mocururu-Schichten beherbergt.

– Sonic-Bohrprogramm – Im Rahmen eines 457 m umfassenden Sonic-Bohrprogramms wurden konzeptionelle geophysikalische Ziele erprobt und gleichzeitig kontinuierliche intakte Proben durch den unkonsolidierten und halbkonsolidierten angepeilten stratigrafischen Horizont von der Oberfläche aus geliefert. Das Auswaschen ausgewählter Proben führte zur visuellen Beobachtung von Goldpartikeln in Schwermineralkonzentraten. Es muss darauf hingewiesen werden, dass visuelle Beobachtungen von Gold in Waschkonzentraten nicht repräsentativ für den Gehalt oder das Volumen sind und nicht als Hinweis auf eine wirtschaftliche Mineralisierung erachtet werden sollten. Diese Beobachtungen gelten als früher, qualitativer Indikator, der weitere quantitative Analysen rechtfertigt.

Canary hat eine Zusammenarbeit mit Overburden Drilling Management (ODM), einem kanadischen Spezialisten für Schwermineralien, ins Leben gerufen, um mit der Charakterisierung von Gold in Schwermineralkonzentraten zu beginnen. Diese Arbeiten befinden sich zwar noch in einem frühen Stadium, sind jedoch von grundlegender Bedeutung für die Entwicklung solider und wiederholbarer Verfahren für die Probennahme, die Verarbeitung und die wirtschaftliche Bewertung – bedeutsame Schritte bei der Bewertung der Wirtschaftlichkeit von Projekten.

Ermutigt durch diese frühen Ergebnisse und unter Nutzung seines Vorteils als Pionierunternehmen in dieser unzureichend erkundeten, jedoch vielversprechenden Region, engagiert sich Canary nun für eine größere Investition in Bohrungen in seinem erweiterten Portfolio an Konzessionsgebieten. Gleichzeitig setzt das Unternehmen seine intensive Suche nach weiteren Zielen mit beträchtlichem Potenzial in der Region Madeira River fort.

Mark Tommasi, President von Canary Gold, sagte:

Angesichts eines starken Teams und einer bestehenden Infrastruktur sowie unterstützt durch die ersten Explorationsergebnisse geht Canary nun in die nächste Phase seines Programms über. Unser Ziel ist es, das Potenzial dieser unzureichend erkundeten Goldprovinz weiter zu bewerten.

Meilensteine des Unternehmens

Abgesehen von diesen technischen Fortschritten hat das Unternehmen auch mehrere bedeutsame Meilensteine erreicht:

– Strategische Landerweiterung – Am 29. August 2025 gab Canary den strategischen Erwerb des etwa 94.700 Hektar großen Landpakets von Talisman Venture Partners bekannt. Dieser Erwerb erweitert das Profil des Unternehmens in der Region Madeira River erheblich und gilt als vielversprechend für eine Goldmineralisierung.

– Höhere Bekanntheit unter Investoren – Das Unternehmen hat einen Vertrag über digitale Marketingdienstleistungen mit Machai Capital Inc. unterzeichnet, um die Kommunikation mit Investoren zu stärken und seine Marktpräsenz zu erweitern.

– Starke Marktunterstützung durch überzeichnete Finanzierungen –

o Am 10. September 2025 schloss Canary eine nicht vermittelte Privatplatzierung mit Bruttoerlöse in Höhe von 1.687.500 CAD ab, die um 687.500 CAD überzeichnet war.

o Am 25. September 2025 schloss Canary eine zweite nicht vermittelte Privatplatzierung mit Bruttoerlöse in Höhe von 1.112.500 CAD ab, die um 112.500 CAD überzeichnet war.

o Die aufeinanderfolgenden Überzeichnungen spiegeln das starke Vertrauen der Investoren in das Explorationsmodell und die Wachstumsstrategie von Canary wider.

– Stärkung des Kassenstands durch Ausübung von Warrants – Das Unternehmen profitierte außerdem von der Ausübung einer erheblichen Anzahl von Warrants, wodurch es sich in einer starken finanziellen Position befindet, um die bevorstehenden Explorationsprogramme zu finanzieren.

Ausblick

Canary Gold tritt mit einem gestärkten Kassenstand, einem beträchtlich erweiterten Landbesitz und ersten Explorationsergebnissen, die seine geologischen Konzepte untermauern, in die nächste Phase seiner Erschließung ein. Die Aktionäre können sich in den kommenden Monaten auf weitere Updates hinsichtlich der Bohrpläne, Zielgebiete und laufender Schwermineralstudien freuen.

Erklärung der qualifizierten Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Andrew Lee Smith, B.Sc., P.Geo., ICD.D, Executive Chairman von Canary Gold Corp., geprüft und genehmigt, der eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects ist.

Über Canary Gold Corp.

Canary Gold Corp. ist ein börsennotiertes kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Entwicklung von Goldprojekten in Brasilien konzentriert. Das Unternehmen hält eine Option auf den Erwerb einer ungeteilten Beteiligung von bis zu 70 % am Projekt Rio Madeira durch gestaffelte Explorationsausgaben und Meilensteinzahlungen. Im August 2025 schloss Canary eine strategische Erweiterung seines Landpakets durch den Erwerb des Pakets von Talisman Venture Partners ab und fügte damit etwa 94.700 Hektar Land hinzu, das als vielversprechend für eine Goldmineralisierung in der Region Madeira River erachtet wird. Zusammen bescheren diese Assets dem Unternehmen einen dominierenden Landbesitz in einer der vielversprechendsten, jedoch unzureichend erkundeten Goldprovinzen Brasiliens.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Canary Gold Corp.

Mark Tommasi, President

Tel: 604-318-1448

www.canarygold.ca

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig durch Begriffe wie wird, kann, sollte, erwartet, glaubt und ähnliche Ausdrücke bzw. die Verneinung dieser Wörter oder andere vergleichbare Begriffe gekennzeichnet. Sämtliche in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die geplanten Explorations- und Bohrprogramme des Unternehmens und die potenzielle Bedeutung der Ergebnisse, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sind. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, zählen unter anderem die Risiken, die im Prospekt des Unternehmens und in den vom Unternehmen regelmäßig bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen zur kontinuierlichen Offenlegung aufgeführt sind. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, und zwar aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird angehalten, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Erwartungen abweichen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen wird die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur dann aktualisieren oder öffentlich revidieren, wenn dies nach geltendem Recht ausdrücklich erforderlich ist.

Keine Wertpapierbörse oder -kommission hat die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung überprüft oder übernimmt die Verantwortung dafür.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Canary Gold Corp.

Mark Tommasi

551 Howe St., Suite 200

V6C 2C2 Vancouver, BC

Kanada

email : info@canarygold.ca

Pressekontakt:

Canary Gold Corp.

Mark Tommasi

551 Howe St., Suite 200

V6C 2C2 Vancouver, BC

email : info@canarygold.ca

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Auf Gold setzen Copper Giant erzielt in neuesten metallurgischen Testversuchen in Mocoa eine Ausbeute von bis zu 92 % Kupfer und 97 % Molybdän