CanCambria Energy Corp gewinnt Ausschreibung für Explorationslizenzen über 230.000 Acres auf Kiskunhalas

Vancouver, BC – 1. April 2025 / IRW-Press / CanCambria Energy Corp. (TSXV: CCEC) (FWB: 4JH) (CanCambria oder das Unternehmen) hat heute bekannt gegeben, dass das ungarische Energieministerium (das Ministerium) vorbehaltlich einer formellen Dokumentation und bestimmter anderer Bedingungen, die unten aufgeführt sind, CanCambria Hungary Kft (CanCambria Hungary), die vollständige Tochtergesellschaft des Unternehmens, als erfolgreichen Bieter für das ausgeschriebene Konzessionsgebiet Kiskunhalas (das Konzessionsgebiet Kiskunhalas) für Kohlenwasserstoffexploration und -produktion ausgewählt hat.

Das neu zugeteilte Konzessionsgebiet Kiskunhalas umfasst ein Gebiet von 945,9 km² (233.737 Acres) und bis zu 6.000 m in die Tiefe ab der Oberfläche. Es liegt neben CanCambrias bestehender Bergbaulizenz Ba-IX (32.500 Acres) und schafft eine konsolidierte, zusammenhängende Position innerhalb des Pannonischen Beckens, einer entwickelten und historisch produktiven Region im Süden Ungarns. Außerdem verfügt das Konzessionsgebiet Kiskunhalas über eine moderne 3D-Seismikabdeckung von 46 %.

Zu den ersten technischen Schwerpunktbereichen auf dem Konzessionsgebiet gehören:

– direkte Erweiterung der bestehenden Tight-Gas-Lagerstätte von Ba-IX, das Potenzial für weitere Standorte für Erweiterungsbohrungen bietet;

– das benachbarte Soltvadkert Trough – ein analoges Miozän-Becken, das für Tight-Gas-Explorationen geeignet ist und nur durch veraltete 2D-Daten und keine Bohrlöcher abgedeckt ist; sowie

– mehrere konventionelle Gänge und Prospektionsgebiete unterschiedlicher Größe und Risikoprofile, die von der bestehenden 3D-Seismikabdeckung unterstützt werden.

Dr. Paul Clarke, President & CEO von CanCambria, sagte: Große, zusammenhängende Pakete dieser Größe und Qualität sind in nachgewiesenen Kohlenwasserstoffbecken selten verfügbar, insbesondere in Ländern mit gut entwickelten Energiesektoren. Diese Ausschreibung war ein sehr wettbewerbsstarker Prozess, und die Vergabe an CanCambria zeigt das Vertrauen des Ministeriums in unser Unternehmen sowie in unser Geschäftsmodell. Diese strategische Ergänzung erweitert die Fläche unseres Projekts Kiskunhalas von 32.500 Acres auf mehr als 265.000 zusammenhängende Acres und erweitert das Portfolio um ein neues vielversprechendes Becken; wir hatten das Ziel, unser Landpaket auf dieses Gebiet auszuweiten, seit wir 2022 nach Ungarn kamen.

Konzessionsvereinbarung: In den nächsten 90 Tagen wird CanCambria Hungary eine Konzessionsvereinbarung mit dem Ministerium ausarbeiten, die dem Unternehmen, bei Abschluss, die Exklusivrechte für die Exploration und Produktion von Kohlenwasserstoff in dem Gebiet gewähren wird. Diese Rechte gelten für mindestens 20 Jahre, und es besteht die Möglichkeit, diesen Zeitraum vorbehaltlich geltender Vorschriften und Leistungsanforderungen um bis zu weitere 10 Jahre zu verlängern. Die formelle Erteilung der endgültig genehmigten Vertragsvereinbarung unterliegt der Erfüllung der folgenden Anforderungen in Bezug auf Bürgschaft, Gebührenzahlungen und Versicherung (finanziert durch Barmittel) durch CanCambria. Die Angebotsabgabe des Unternehmens besteht aus einem vorgeschlagenen Fünf-Jahres-Arbeitsprogramm, das den Erwerb neuer 3D-Seismik- und Bohrziele umfasst. Weitere Einzelheiten werden bei Abschluss der Konzessionsvereinbarung und vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen veröffentlicht.

Nach der Bewertung der letzten Konzessionsrunde sagte das Ministerium: Der Anstieg der inländischen Produktion steigert die Sicherheit der Energieversorgung für inländische Verbraucher. Letztes Jahr wurde mehr als ein Fünftel des jährlichen Verbrauchs, fast 1,9 Mrd. Kubikmeter Erdgas, aus ungarischen Feldern an die Oberfläche gefördert. (Original auf Ungarisch)

Für weitere Hintergrundinformationen hat das Ministerium einen Link bereitgestellt:

Successful Companies have been Awarded Hydrocarbon Concessions in Six Areas

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79091/CanCambria_010425_DEPRcom.001.png

Karte: Ungefähre Lage der geologischen Merkmale und Grenzen des Konzessionsgebiets sind nur für allgemeine Referenzzwecke angegeben. Die Kartengraphik wurde mit EOV (Egységes Országos Vetület), dem ungarischen nationalen Kartenprojektionssystem, erstellt. Der Kartenmaßstab beträgt rund 1:100.000 und gewährleistet eine genaue Darstellung des Konzessionsgebiets Kiskunhalas und des Bergbaublocks Ba-IX innerhalb von Ungarns nationalem Rastersystem.

Über CanCambria Energy Corp.

CanCambria Energy Corp. ist ein in Kanada ansässiges Explorations- und Produktionsunternehmen, das sich auf die Erschließung von Tight Gas-Vorkommen (Anm.: Erdgaslagerstätten mit sehr gering durchlässigem Gestein) spezialisiert hat. CanCambria konzentriert sich mit seinem weltweit erfahrenen Führungsteam auf hochwertige, risikoarme Projekte mit direktem Zugang zu profitablen Märkten. Durch den Einsatz der fortschrittlichsten Technologien der Branche strebt CanCambria die Kommerzialisierung seines Vorzeigeprojekts an, des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Kiskunhalas in Südungarn, einer bedeutenden Gaskondensatressource im Herzen Europas.

Für weitere Anfragen wenden Sie sich bitte an:

Paul Clarke, PhD

CEO & President

paul.clarke@cancambria.com

Chris Beltgens

VP, Corporate Development

chris.beltgens@cancambria.com

Investor Relations – Nordamerika

KIN Communications Inc.

604-684-6730

ccec@kincommunications.com

E-Mail: info@CanCambria.com

Webseite: www.cancambria.com

VORSICHTSHINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, stellen zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Informationen) dar. Ohne das Vorstehende einzuschränken, beinhalten solche zukunftsgerichteten Informationen Aussagen über das Angebot, die Geschäftspläne, Erwartungen, Kapitalkosten und Ziele des Unternehmens. In dieser Pressemitteilung werden Wörter wie können, würden, könnten, werden, wahrscheinlich, glauben, erwarten, antizipieren, beabsichtigen, planen, schätzen und ähnliche Wörter sowie die negative Form davon verwendet, um zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Informationen sind nicht als Garantien für künftige Leistungen oder Ergebnisse zu verstehen und geben nicht notwendigerweise genaue Hinweise darauf, ob oder zu welchem Zeitpunkt oder bis zu welchem Zeitpunkt solche künftigen Leistungen erreicht werden. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Informationen, die zu diesem Zeitpunkt verfügbar sind, und/oder auf dem guten Glauben des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse und unterliegen bekannten oder unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen unvorhersehbaren Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wider und können sich nach diesem Zeitpunkt noch ändern. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

CanCambria Energy Corp.

Chris Cornelius

1120 – 625 Howe St.

V6C 2T6 Vancouver, BC

Kanada

email : info@cancambria.com

Pressekontakt:

